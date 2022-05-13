Как уход Siemens повлияет на экономику России и что будет с "Сапсанами"?

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Петр Ковалев/ТАСС

Компания Siemens заявила о том, что уходит с российского рынка и прекращает обслуживание своих российских проектов. Среди них - знаковые поезда "Сапсан", которые ходят между Москвой и Петербургом, но не только.

"Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет", - такими словами немецкая компания попрощалась с российским рынком.

12 мая Siemens объявила об уходе с российского рынка "в результате войны с Украиной". Еще 2 марта компания говорила о приостановке поставок и работы над новыми проектами в России. Однако 12 мая компания заявила, что "начала процедуру свертывания своей производственной деятельности".

Впервые Siemens появилась в России в 1851 году, она поставляла оборудование для телеграфной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. Более того, компания поставляла оборудование и в Советский Союз - до и после Второй мировой войны.

В новой России знаковым для Siemens стал другой проект, который связывал Москву и Санкт-Петербург, - скоростные поезда "Сапсан".

Поезда, коммерческое название которых - Velaro Rus - Siemens производит для многих стран. Поезда этого семейства ходят по рельсам в Турции, Испании и Германии. Velaro Rus был адаптирован под российские условия - прежде всего, холодную погоду - и в 2009 году линия была запущена.

Проект был настолько важным, что в день запуска "Сапсанов" - 17 декабря - железнодорожники отмечали День высоких скоростей.

"Хороших поездов много, а "Сапсан" - один. Других поездов, идущих со скоростью 200 километров в час и выше, пока нет", - говорил в интервью "Российской газете" в 2019 году заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Автор фото, Донат Сорокин/ТАСС

РЖД сейчас использует 16 "Сапсанов", сообщал "Коммерсант". В 2019 году между РЖД и Siemens был заключен третий по счету контракт на поставку "Сапсанов" и их техобслуживание на 30 лет стоимостью €1,1 млрд, по нему успело прийти четыре поезда из 13.

В Siemens Би-би-си пояснили, что Siemens Mobility также полностью уйдет из России, включая участие в существующих совместных предприятиях. Интерфакс сообщил со ссылкой на компанию, что Siemens Mobility расторгнет сервисные договора на техническое обслуживание с 13 мая. Компания обслуживала "Сапсаны".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров - о том, как связаны "Сапсаны" и ПМЭФ, и почему новость об уходе немецкой компании Siemens из России символична

Бывает так, что две случайные новости вместе звучат символически: 12 мая Siemens объявила об уходе из России, а "Росконгресс" разъяснил порядок приезда иностранных участников на Петербургский экономический форум - да-да, его все еще планируют провести.

Понятно, что после ухода Siemens прекратятся поставки "Сапсанов" - а локализацию их производства, несмотря на все разговоры, так и не наладили. И понятно, что если иностранные гости на ПМЭФ и будут, то какие-нибудь "маргинальные", вроде "ведущих бизнесменов" Ирана, Северной Кореи, Сирии или неожиданно поддержавшей Россию Эритреи.

"Сапсаны" и ПМЭФ - два символа золотой эпохи "путинизма": форум был смотром российской элиты под аккомпанемент разговоров про блокчейн и песни Шнура, Duran Duran или Cure. А ехала эта элита на форум как раз на "Сапсане". Четыре часа вместо восьми, мягкие кресла, бесшумный ход, вежливые проводницы, за окном мелькают хиленькие деревни Новгородской области, "Михалыч, я только еду на форум, да-да, увидимся, конечно, обнял".

"Я взял билет на следующий "Сапсан", так что подскакивай", - говорил мне бывший петербургский чиновник, который перебрался работать в администрацию президента и приезжал домой на выходные. Немецкий чудо-поезд сократил время поездки между двумя столицами для таких, как он. Ради увеличения числа "Сапсанов" отменяли пригородные электрички, строили путепроводы (хотя машины все равно стояли на переездах по часу), это был элемент европейской жизни в условиях, когда где-то в регионах по-прежнему ходили плацкартные вагоны.

Теперь этот чиновник поставил букву Z на символ вверенного ему государственного учреждения, а на мои сообщения давно не отвечает: я - иностранный агент. Понимает ли он взаимосвязь между этой Z и тем, что теперь "Сапсан" попробуют заменить на какой-нибудь "Самсам", но без гарантии, что он появится скоро, будет ездить быстро и вообще не будет опасен для пассажиров? Я думаю, что он сейчас готовит стенд для "ПМЭФ", вот что парадоксально.

Следить за состоянием поездов, по аналогии с ситуацией с импортными самолетами, будет российская сторона. Как сообщает РЖД, "техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД". Однако это не решает проблему полностью.

"Можно заменять запасные части - на те, что есть на складе, - можно даже через какое-то время найти по схеме параллельного импорта запчасти, когда они закончатся. В крайнем случае можно разбирать один поезд, чтобы он был как донор запасных частей - такое тоже можно. Но проблема в том, что уровень надежности, который был исходно - он достигнут никогда не будет, потому что перестали работать системы управления жизненным циклом - комплекс IT решений", - объясняет генеральный директор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

По российским законам возможность ввозить детали через третьи страны есть. Так, 6 мая правительство России опубликовало подготовленный минпромторгом перечень товаров для параллельного импорта. Продукция Siemens упоминается сразу в нескольких категориях - в частности, "электрические машины и оборудование" и "котлы" .

Не только "Сапсаны"

Еще один заметный проект, в котором участвовала Siemens - электрички "Ласточка". РЖД заказала их разработку Siemens в том же 2009 году, когда пустили первые "Сапсаны". За основу была взята модель электропоездов Seimens Desiro ML. Поезда были предназначены для того, чтобы возить болельщиков во время Олимпиады в Сочи. Позже их перераспределили на другие пригородные линии.

"Ласточки", а также различные виды магистральных электровозов в России выпускает совместное предприятие Siemens и группы "Синара" - "Уральские локомотивы".

Еще в марте планы компании были более оптимистичными. Интерфакс со ссылкой на "Уральские локомотивы" сообщал, что предприятие видит дальнейшее развитие проекта скоростных электропоездов в выпуске новых модификаций - с учетом возможностей импортозамещения. По данным компании, на сегодня уровень локализации производства электропоездов составляет 85%. Пока не ясно, будет ли продолжен выпуск "Ласточек".

Автор фото, Максим Григорьев/ТАСС

Одновременно с этим под большим вопросом оказался весь проект новых высокоскоростных трасс в России. "Ведомости" со ссылкой на свои источники писали, что правительство России намерено отказаться от финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом за счет средств Фонда национального благосостояния. Без этого источника найти финансирование на проект вряд ли будет возможно.

Всего на Siemens в России работают около трех тысяч человек (данные агентства Рейтер). Их них около 450 человек занимаются обслуживанием "Ласточек" и "Сапсанов" "на местах" - базовые и дополнительные депо есть в Москве, Екатеринбурге и Адлере.

Что с ними будет, пока не ясно. "Сейчас мы работаем над подробными планами и будем поддерживать наших сотрудников в меру своих возможностей", - пояснили в Siemens в ответ на вопрос Би-би-си о перспективах персонала Siemens Mobility в России.

"Самая ключевая проблема, связанная с уходом Siemens из России - это не вопрос совместных предприятий, совместные предприятия в сфере электротехники, в сфере производства газовых турбин, сфере железнодорожной техники - это плюс-минус решаемо. Проблема в том, что "железку" заменить можно, но ты не можешь заменить систему управления, IT решения", - рассуждает Михаил Бурмистров.

Система автоматизации, система управления жизненным циклом, сложные датчики - это то, что будет заместить сложнее всего, отмечает эксперт.

Кто не уходит

Siemens в России действительно занимается не только транспортом. У компании были проекты в самых разных сферах - это промышленная автоматизация, автоматизация и безопасность зданий, энергетика, здравоохранение и другие. Некоторые из них не уходят из России полностью.

Компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG заявила, что останется работать в России. "Мы делаем это в строгом соответствии с законодательством. Действующие санкции не направлены непосредственно на сектор здравоохранения, поскольку доступ к медицинской помощи является одним из основных прав человека", - говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).

Лизинговая компания "Сименс Финанс" планирует оставаться на российском рынке, но сменит владельцев - сейчас идут переговоры о смене собственника.

В 2020 году в результате spin-off (выделение организации) была образована компания Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 года Siemens была крупнейшим акционером) - она отвечает за проекты, связанные с энергетикой. Эта компания - один из основных поставщиков энергооборудования в Россию. В частности, компании принадлежит 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Также компания занимается проектами возобновляемой энергетики в России и владеет компанией "Сименс трансформаторы".

В Siemens Би-би-си не пояснили, планирует ли и Siemens Energy уходить с российского рынка. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Коммерсанту", что в Siemens Energy рассматривается выкуп компании менеджментом. Так компания сможет продолжить деятельность в стране под российским руководством.

Однако 11 мая главный исполнительный директор Siemens Energy Кристиан Брух в ходе телефонной конференции говорил, что если компания решит уйти из России, она это сделает "упорядоченным образом", а сейчас ищет "осмысленные решения" для 1 тысячи своих сотрудников в России (цитаты по "Интерфакс").

В 2017 году Siemens и ее энергетическая продукция оказалась в центре скандала. Несколько турбин, которые купил у компании "Технопромэкспорт" для объектов в Тамани, оказались в Крыму. Это противоречило санкционному режиму, введенному ЕС после аннексии Крыма: европейским компаниям запрещено поставлять на полуостров газовое оборудование.

В "Технопромэкспорте", который строит электростанции в Крыму, заявляли, что четыре турбины компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах. В результате ЕС ввел дополнительные санкции, а Siemens подала в суд на ряд российских компаний.

Суд тогда отметил, что исполнение российскими юридическим лицами (к которым относится и "Сименс технологии газовых турбин") на территории России ограничений и запретов, введенных Евросоюзом, "напрямую противоречит основам правопорядка Российской Федерации и наносит ущерб суверенитету государства".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: