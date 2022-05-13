Рижская дума одобрила снос памятника советским солдатам. Начались протесты

47 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Сносить ли памятник? Как монумент Советской армии раскалывает латвийское общество

Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. После того как о решении было объявлено, в городе начались протесты. Представители России ранее уже осудили возможный снос и выразили готовность забрать памятник из Латвии.

Рижская дума в пятницу приняла решение начать все подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в Задвинье. "За" выступили 38 депутатов, "против" - 7, воздержавшихся не было.

После голосования в Рижской думе в центре города началась акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. По данным издания Delfi, сотрудники полиции задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии, депутата Европарламента Татьяну Жданок.

Мемориальный комплекс, который называется Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. Это почти 80-метровая колонна с золотыми звездами, возле которой стоят скульптуры советских солдат и Родины-матери.

Голосование и протесты

Автор фото, EPA

Накануне парламент Латвии одобрил законопроект, который приостанавливает действие 13-й статьи латвийско-российского договора от 1994 года, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Этот законопроект устранил основное юридическое препятствие для сноса памятника.

Решение парламента было напрямую связано с российским вторжением в Украину - действие 13-й статьи будет приостановлено вплоть до "прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплату возмещения Украине за совершенные нарушения международного права".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение сейма, назвав депутатов "вурдалаками". Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности забрать памятник, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Споры вокруг советского памятника обострились накануне Дня победы. В этом году латвийские власти вместо традиционных концертов и шествий 9 мая разрешили только возложить цветы у памятника, вызвав недовольство русскоязычного населения. При этом вокруг памятника была организована фотовыставка с кадрами войны в Украине.

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На следующий день цветы перед памятником убрали с помощью бульдозера. Это вызвало еще большее возмущение общественности, и вскоре возле памятника стали появляться новые цветы. А в парке вокруг стали собираться митингующие как в поддержку России, так и против нее. Полиция начала задержания.

В итоге полиция завела около 20 административных дел (в основном за участние в несанкционированных акциях, а также демонстрацию запрещенной символики), и три - уголовных (по статьям о сопротивлении полиции, а также об оправдании геноцида) сообщали местные СМИ.

Глава Госполиции Армандс Рукс 11 мая заявил, что памятник будет огражден до 31 августа. "Даже если памятник не снесут, пусть забудут, в следующем году не будет никакого возложения цветов. Это опасный объект для общественной безопасности, туда никто подходить не будет больше. Там будет полиция стоять вокруг, даже если его не снесут. На том объекте, около памятника, у подножия, на той площади никакого возложения цветов не будет", - цитирует Рукса издание Delfi.

В этот же день начался сбор денег на демонтаж памятника - портал Ziedot.lv уже собрал на снос "памятника оккупации" более 200 тысяч евро.

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