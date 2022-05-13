В Южной Осетии назначили референдум о вхождении в состав России
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В Южной Осетии 17 июля пройдет референдум о вхождении в состав России, соответствующий указ подписал президент республики Анатолий Бибилов.
Вопрос, поставленный на голосование, выглядит так: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?"
Лидер отколовшейся от Грузии республики подписал указ, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО", говорится на его сайте.
Заметка дополняется.