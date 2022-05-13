79-й день войны в Украине. Разгром российской колонны под Северодонецком, Макрон и "лицо Путина", санкции против Кабаевой

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Британия ввела санкции против друзей и родственников Путина, в Киеве начался суд над российским военным Вадимом Шишимариным, который обвиняется в убийстве мирного жителя, а Владимир Зеленский сказал, что президент Франции предлагал ему пойти на уступки России. Тем временем наступление российских войск в Донбассе продолжается, несмотря на значительные потери.

Главные события 79-го дня войны России против Украины - в нашем ежедневном обзоре.

Ситуация на линии фронта

Британское министерство обороны сообщает, что российские войска, несмотря на серьезные потери при попытке форсировать реку Северский Донец, продолжают наступление и сосредотачивает силы в районах Изюма и Северодонецка. В министерстве не исключают, что атака российской армии непосредственно на Северодонецк может начаться в ближайшие дни.

Во во время переправы через Северский Донец Россия, по заявлению украинской стороны, потеряла значительные силы - по меньшей мере батальонную тактическую группу. Армия РФ пыталась форсировать реку к западу от Северодонецка (административного центра подконтрольной Украине части Луганской области) и соседнего с ним Лисичанска.

Автор фото, Ukrainian Airborne Forces Command/Reuters Подпись к фото, Сгоревшая военная техника на понтонном мосту через реку Северский Донец

Переправа через реку в условиях войны считается крайне рискованным маневром, и это свидетельствует о давлении, оказываемом на российское командование с целью добиться прогресса на востоке Украины, оценивает ситуацию британское министерство обороны.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал об атаках на Рубежное и еще два населенных пункта рядом с Северодонецком в попытке оцепить территорию.

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня вслед за западной разведкой заявил, что война входит в "длительную фазу". Россия, по его словам не смогла достигнуть своих стратегических целей. "Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую - долговременную - фазу войны", - написал министр в "Фейсбуке".

В Киеве начался суд над российским военным, обвиняемым в убийстве гражданского

Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение дела российского военного Вадима Шишимарина. Это первый военнослужащий армии РФ, которого судят за убийство мирного жителя в Украине.

Автор фото, EPA

Шишимарин, которого украинская прокуратура называет командиром отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области, обвиняется в убийстве гражданских лиц.

По версии прокуратуры, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Вместе с еще четверыми военными он отступал после обстрела его колонны.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорит, что военный приказал сержанту убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским бойцам.

Рассмотрение дела по существу начнется 18 мая, процесс будет открытым.

Санкции против близких к Путину

Великобритания ввела новые санкции в отношении председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алины Кабаевой. Ссылаясь на неназванных американских чиновников, американская Wall Street Journal писала, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Путин и Алина Кабаева (фотография сделана в 2004 году)

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Кроме 39-летней Кабаевой (день ее рождения приходится на 12 мая) и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной, в британский санкционный список попали бабушка Кабаевой Анна Зацепилина, двоюродный брат президента Игорь Путин, его сын Роман Путин и двоюродный племянник президента Михаил Путин. В списке также оказался глава пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, которого МИД Британии называет братом бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, попавшего под санкции еще 24 февраля.

Кроме того, в списке значатся еще несколько человек, которых считают друзьями Путина и его детей.

"Мы вводим санкции против теневой сети, которая поддерживает роскошный образ жизни Путина и усиливаем давление на его ближайшее окружение", - заявила Лиз Трасс, глава МИД Британии.

Санкции против Кабаевой требовали ввести соратники оппозиционера Алексея Навального, указывая на ее роль в российской пропаганде и предполагаемую близость к Путину. Бывшая спортсменка с 2014 года возглавляла совет директоров "Национальной медиа группы", которая владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале.

Зеленский и "лицо Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу принял участие в эфире итальянского телеканала Rai 1, где заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на уступки в переговорах с Россией с тем, чтобы позволить Владимиру Путину "сохранить лицо", выйдя из конфликта.

Автор фото, EPA

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета, ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров" - заявил Зеленский.

Также он сказал, что время для переговоров России и Украины "прошло".

"Россия 24 февраля показала, что ей все равно на все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но без всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое", - сказал Зеленский.

В Елисейском дворце заявление Зеленского пока не комментировали.

Шольц призвал Путина к прекращению огня

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Западные лидеры по мере продолжения войны все реже пытаются связаться с Кремлем. Разговор подтвердила и пресс-служба российского президента - там сказали, что лидеры говорили о войне с акцентом на ситуацию в "Азовстали", где с армией РФ в полном окружении продолжают сражаться несколько сотен украинских военных.

Шольц в "Твиттере" прокомментировал состоявшийся разговор так: "Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, неверно. Я также указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию".

В пятницу состоялся еще один важный телефонный разговор: впервые за время войны министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Украине со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

"Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий коммуникации", - говорится в заявлении Пентагона.

В минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. "Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - добавили в ведомстве.

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