Бывший полковник Захарченко получил новый срок - 16 лет строгого режима

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, TASS

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 млрд рублей. Наказание назначено по совокупности с предыдущим приговором, вынесенным ему в 2019 году.

"Окончательно назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья Сергей Артемов (цитата по Интерфаксу). Он также назначил штраф в размере 500 млн рублей, запретив бывшему полковнику, чья фамилия получила огромную известность в СМИ после коррупционного скандала, занимать должности на госслужбе в течение девяти лет.

Бывшего руководителя управления "Т" главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России суд признал виновным по уголовному делу о получении особо крупной и крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ) взяток в размере более чем на 1,4 млрд рублей.

По версии следствия, полковник Захарченко в 2007-2016 годах систематически получал взятки от организованной группы лиц. Следствие считает, что в эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин.

Захарченко, по утверждению следователей, покрывал их и привлек к этому также адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина, которые были посредниками во взяточничестве. Маркелова, Критинина и Белевцова обвинили в даче и получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве.

Маркелова, бывшего совладельца группы компаний "1520", приговорили к восьми годам, Белевцову и Критинину суд дал по семь лет колонии строгого режима. Маркелов признан виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Белевцов и Критинин - в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ушерович, Станкевич и Моторин перед судом не представли - они были объявлены в международный розыск.

Наказание Захарченко назначено по совокупности с предыдущим приговором, вынесенным ему в июне 2019 года по другому громкому делу.

Первый срок Захарченко

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Летом 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.

Тогда бывшего руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД судили за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил огромную сумму в ресторане La Maree. При этом он был оправдан по другому эпизоду взяточничества - о незаконном получении 800 тысяч долларов.

По версии обвинения, Захарченко и его соучастник, сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Сенин, с целью получения взятки инициировали проверки предприятий, принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, Дусс передал Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, утверждало обвинение (именно по этому эпизоду он был оправдан).

Захарченко, как установил суд, также потребовал от Дусса выдать ему скидочную карту сети его ресторанов La Maree и получил ее. По данным обвинения, при оплате счетов в ресторанах Дусса Захарченко сэкономил более 3 млн рублей.

Что касается обвинения в злоупотреблении служебным положением, то, по версии обвинения, в 2016 году, используя свое служебное положение, полковникпредупредил свою знакомую, финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, о предстоящем обыске по делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег?

Резонанс

Широкий общественный резонанс вызвало даже не само уголовное дело в отношении Захарченко, а результаты обыска в квартирах его родственников. В квартире его сводной сестры обнаружили более 8 млрд рублей наличными в разных валютах.

​​Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли.

Полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления. Защита родственников заявила, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах.

Осенью 2017 года Генпрокуратура России обратилась в Никулинский суд Москвы с заявлением об изъятии в пользу государства арестованных денег и имущества Захарченко и его семьи. 1 декабря того же года иск был удовлетворен.

В процессе следствия также выяснилось, что полковник владеет 13 квартирами в престижных районах Москвы, 14 машино-местами, четырьмя дорогостоящими иномарками. У него также обнаружили золотой слиток весом полкило.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: