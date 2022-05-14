"Евровидение" 2022: фаворитом считают украинскую группу Kalush Orchestra; на кого еще стоит обратить внимание

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинская группа Kalush Orchestra

В субботу вечером в итальянском Турине пройдет финал международного песенного конкурса "Евровидение". Фаворитом этого года называют украинскую группу Kalush Orchestra, которая выступит с песней Stefania - ее солист Олег Псюк посвятил своей матери и всем женщинам, которые оберегают своих детей от ужасов войны.

Клип к песне снимали в освобожденном от российских военных Ирпене.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как снимали клип для Евровидения в освобожденном Ирпене

В YouTube-канале группы эта песня собрала более 14 миллионов просмотров, а на официальном канале конкурса "Евровидение" - более семи миллионов.

"Некоторые считают, что мы можем победить из-за войны, но наша песня была в пятерке фаворитов еще до начала конфликта - это означает, что она пришлась людям по вкусу вне зависимости от происходящего", - рассказал Псюк в интервью итальянскому новостному агентству Ansa.

Британская звезда TikTok и "секрет волос Меган Маркл"

В финале "Евровидения" примут участие 25 стран, включая Швейцарию, Исландию, Литву, Португалию, Норвегию, Молдову и Нидерланды. Россию и Беларусь отстранили от участия в этом году из-за нападения на Украину.

В финал также прошел британский исполнитель Сам Райдер - строитель, ставший звездой TikTok, его также считают одним из фаворитов на победу в "Евровидении". Предыдущие два конкурса для британских исполнителей обернулись полным провалом: в 2021 году Британия заняла последнее место, не получив ни одного балла.

"Я не хочу поддаваться ажиотажу, - говорит Райдер. - Я просто хочу, чтобы все гордились мной, я хочу сделать свое дело как можно лучше".

Автор фото, EBU Подпись к фото, Британский исполнитель Сэм Райдер прошел в финал с песней "Пришелец"

Автор фото, EBU Подпись к фото, Сербская группа посвятила свою песню секрету здоровых волос Меган Маркл

Сербская группа Konstrakta посвятила свою песню персональной гигиене и прическе герцогини Сассекской Меган Маркл. "В чем секрет здоровых волос Меган Маркл? Я думаю, в глубоком увлажнении", - звучат слова песни.

Норвежский дуэт Subwoolfer исполнит композицию под названием Give That Wolf A Banana ("Дай этому волку банан"). Солисты группы выступят в волчьих масках желтого цвета.

Испанская исполнительница Шанель выступит с песней SloMo - изначально эта композиция была написана для Дженнифер Лопес. Танцевальная программа, сопровождающая выступление, по интенсивности не уступает танцевальным композициям самой Лопес.

Чтобы убедиться, что Шанель сможет исполнять хореографию без потери дыхания, певица тренировалась, напевая слова из песни на беговой дорожке. Спустя три дня она поняла, что этого недостаточно - и начала выходить на пробежку на каблуках.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Норвежский дуэт Subwoolfer выступил с песней под названием "Дай этому волку банан"

Австралиец Шелдон Райли написал свою песню Not The Same ("Не такой, как все") много лет назад в качестве послания самому себе в юности (она посвящена борьбе с синдромом Аспергера и примирению со своей сексуальностью в глубоко религиозной семье).

Костюм Шелдона весит 40 кг - его украшают почти 300 тысяч кристаллов и жемчужин Swarovski. Вместе с маской и другими аксессуарами общий вес сценического наряда превышает 50 кг.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Австралиец Шелдон Райли во время выступления

Победителем прошлого "Евровидения" стала итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti e buoni ("Тихие и послушные").