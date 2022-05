"Евровидение" 2022: фаворитом считают украинскую группу Kalush Orchestra; на кого еще стоит обратить внимание

52 минуты назад

Британская звезда TikTok и "секрет волос Меган Маркл"

Норвежский дуэт Subwoolfer исполнит композицию под названием Give That Wolf A Banana ("Дай этому волку банан"). Солисты группы выступят в волчьих масках желтого цвета.

Австралиец Шелдон Райли написал свою песню Not The Same ("Не такой, как все") много лет назад в качестве послания самому себе в юности (она посвящена борьбе с синдромом Аспергера и примирению со своей сексуальностью в глубоко религиозной семье).