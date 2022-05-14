Украина выиграла битву за Харьков, говорят западные эксперты и власти города. Что дальше

час назад

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Автор фото, EPA

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил Би-би-си, что российские войска отходят от второго по величине города Украины. Западные и украинские аналитики заявили, что Россия, по всей видимости, проиграла битву за Харьков и теперь пытаются сосредоточить усилия на полном захвате Луганской и Донецкой областей.

В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и в некоторых районах вышли на государственную границу Украины. На территорию самого Харькова российские военные не заходили, однако приблизились вплотную к городу и обстреливали его из всех видов тяжелого оружия.

В результате российских ракетных ударов были разрушены здание областной государственной администрации на главной площади Харькова, расположенные недалеко от нее офисы министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, а также здание мэрии. Особенно сильно от артиллерийских обстрелов пострадал крупнейший жилой район города Северная Салтовка - значительное число домов в нем разрушено, большинству жителей пришлось эвакуироваться.

Однако, по словам Терехова, после успешного контрнаступления Харьков не обстреливали уже пять дней. За это время российскими войсками была предпринята лишь одна попытка запустить ракету в район харьковского аэропорта, однако она была сбита силами украинской ПВО.

"Россияне постоянно обстреливали Харьков, потому что были очень близко к городу. И благодаря усилиям территориальной обороны и ВСУ, отошли далеко от города в направлении российской границы, - сказал Терехов Би-би-си. - Сейчас в Харькове спокойно, люди уже возвращаются в город".

По словам Терехова, в результате обстрелов в городе уничтожено более половины трамвайного парка и 35 км электропередач, поэтому некоторое время общественный транспорт будет работать с ограничениями. Метро пока работать не будет.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в субботу подтвердил, что в течение последних суток обстрелов Харькова не было, однако от них продолжают страдать другие города региона, в том числе Чугуев, Лозовая, Дергачи и Золочев. Он призвал людей пока не возвращаться в город.

"Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано, - пишет Синегубов. - Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения". По словам Синегубова, "отступая, враг заминировал абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати". "Сейчас идет тщательная работа по разминированию", - добавляет он.

Битва за Харьков

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем исследовании, опубликованном вечером 13 мая, пришел к выводу, что российские военные, вероятнее всего, решили полностью сдать свои позиции вокруг Харькова.

Автор фото, Herrera Carcedo/Anadolu Agency Подпись к фото, Многие жилые дома в Харькове повреждены или полностью разрушены

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Причина - успешное контрнаступление украинской армии и проблемы с подкреплением российских подразделений. "Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, - говорится в исследовании. - Украинские силы не позволили российским войскам окружить город, не говоря уже о захвате, а затем выгнали их из его окрестностей, как это было с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев".

Генеральный штаб вооруженных сил Украины в своей последней сводке сообщает, что "на Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удерживании занятых позиций, контроле маршрутов снабжения по автодорогам на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы".

Под контролем российской армии остаются несколько важных населенных пунктов в Харьковской области, через которые проходит железная дорога и которые используются для снабжения войск, наступающих в районе Донбасса. В том числе крайне важным для российского наступления остается Изюм (во время многодневной осады этот город был в значительной степени разрушен), а также расположенные ближе к границе Волчанск и Купянск.

Контратака под Изюмом

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу вечером сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин-Live", что украинские силы перешли в "маленькую контратаку на Изюмском направлении". По его словам, ВСУ впервые с начала большого "наступления в Донбассе" остановили российских военных на направлении главного удара и провели успешную контратаку. "А это с военной точки зрения означает огромный перелом", - считает Арестович.

О контрнаступлении в районе Изюма в субботу говорил и Синегубов, по словам которого там "враг по некоторым направлениям отступает".

Министерство обороны России в своих последних сводках военную ситуацию под Харьковом не комментировало.

"Это не была легкая прогулка для ВСУ, - отмечает военный эксперт Кирилл Данильченко, анализируя успехи украинской армии в защите Харькова и возвращении контроля над населенными пунктами в области". "Поля и лесополосы в секторе измочалены до ландшафта. Города - все в воронках и разгрызенных на спички деревьях. Почти в каждом селе вперемешку с разбитыми танками и БМП противника - наши поврежденные машины", - пишет он в своем "Фейсбуке".

Как будет развиваться ситуация дальше

По мнению Синегубова, российская армия не откажется от планов захватить Харьков и область. Но, как он пишет, теперь украинские военные знают, что следует делать в случае ухудшения ситуации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти говорят о необходимости масштабной реконструкции Харькова

Как отмечают эксперты американского Института изучения войны, украинские силы, вероятно, попытаются перерезать по меньшей мере один из наземных маршрутов снабжения между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными около Изюма.

Однако Россия использует несколько таких линий, в том числе на более отдалённом от украинских позиций расстоянии. Поэтому даже если самый западный маршрут будет перерезан, маловероятно, что армия Украины сможет в ближайшее время добраться и до них, отмечают эксперты ISW.

Основные усилия армия РФ, как и раньше направляет на окружение Северодонецка (административного центра подконтрольной Украине части Луганской области) и соседнего с ним Лисичанска с севера и юга.

Однако российские войска, которые двигаются с севера, не смогли форсировать речку Северский Донец и потерпели значительные потери. "У россиян может не хватить дополнительной свежей боевой мощности, чтобы компенсировать эти потери, продолжить широкое наступление и окружить Северодонецк и Лисичанск. Хотя они, вероятно, будут пытаться это сделать", - заключают американские аналитики.

Автор фото, Alamy

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