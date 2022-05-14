"Прямой и откровенный разговор". Президент Финляндии позвонил Путину, чтобы рассказать о вступлении страны в НАТО

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последние годы Финляндия увеличила расходы на оборону

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о решении своей страны в течение ближайших дней подать заявку на вступление в НАТО. В официальном сообщении, распространенном финским лидером, сказано, что это решение связано как с начатой Россией войной в Украине, так и с возражениями Москвы против нерасширения Североатлантического альянса.

По словам Ниинистё, он заявил Путину, что "выдвинутые в конце 2021 года требования России, призванные предотвратить вступление других стран в НАТО, и масштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года коренным образом изменили для Финляндии ситуацию с безопасностью".

"Разговор был прямым и откровенным, он прошел без каких-либо обострений. Было сочтено важным избегать напряженности", - сообщает президент Финляндии.

Финляндия, имеющая с Россией общую границу протяженностью 1,3 тыс. километров, до последнего времени избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией (а до этого - с Советским Союзом).

После того, как власти Финляндии заявили о намерении подать заявку на вступление в НАТО, российский МИД пригрозил ответными мерами "как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности".

В сообщении Кремля о разговоре Ниинистё с Путиным сказано, что был "проведён откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО".

"Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует, - сказано в заявлении пресс-службы президента России. - Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер".

Ожидается, что в ближайшее время решение о вступлении в НАТО примет и Швеция - еще одна скандинавская страна, не входившая в какие-либо военные союзы уже более 200 лет.

Россия отключила Финляндии электричество

Одним из признаков осложнения отношений между Россией и Финляндии стало решение Москвы прекратить поставку электроэнергии Хельсинки с 14 мая.

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Как сообщили в фирме RAO Nordic Oy, принадлежащей российской энергетической компании "Интер РАО", поставки прекращаются из-за отсутствия оплаты за электроэнергию, проданную на энергетической бирже Nord Pool с шестого мая.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как власти Финляндии сообщили о намерении вступить в НАТО.

Представитель администратора финской энергосистемы Рейма Пайвинен сказал Би-би-си, что отключение поставок российской электроэнергии не вызвало каких-либо проблем. Он объяснил, что на Россию приходится только около 10% получаемого Финляндией электричества, и этот объем можно заместить из других источников.

В пятницу президент США Джо Байден провел совместный телефонный разговор с Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, чтобы обсудить намерение этих стран вступить в НАТО.

По сообщению Белого дома, Байден и лидеры двух стран говорили о политике открытых дверей НАТО и "праве Финляндии и Швеции самим определять свое будущее, внешнюю политику и меры безопасности".

Решение о подаче заявки на вступление в НАТО еще должен принять финский парламент. Судя по всему, он это сделает, так как, в отличие от прежних лет, большинство населения страны поддерживает вступление в Североатлантический альянс.

Опросы общественного мнения показывают, что сейчас в Финляндии за это решение выступает 76% населения, а против - лишь 12%. Это огромный сдвиг в общественном мнении страны, где обычно около половины населения выступало против присоединения к альянсу.

Турция "не закрывает двери НАТО" для Финляндии и Швеции

Как писал корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, ранее Путин предостерегал Финляндию от вступления в НАТО, но это, похоже, не сработало. Его нападение на Украину спровоцировало ровно ту реакцию, которой он боится больше всего: дальнейшее расширение НАТО к границам с Россией.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что говорят финны о вступлении в НАТО?

По крайней мере временным препятствием на пути Швеции и Финляндии в НАТО может стать позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне он заявил, что не считает позитивным стремление этих стран вступить в альянс, поскольку они, по его словами "стали пристанищем для террористических организаций". Таковыми в Анкаре считают действующие в Европе группы курдских сепаратистов и последователей оппозиционного властям Турции проповедника Фетхуллаха Гюллена.

Для вступления новых стран в НАТО требуется принятое консенсусом решение всех членов альянса, в том числе Турции. Однако в прошлом Анкара выдвигала похожие возражения против расширения НАТО на восток - и в результате процедуре вступления это не помешало.

В субботу официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин заявил Рейтер, что Турция "не закрывает двери НАТО" перед Финляндией и Швецией и готова обсуждать условия их вступления. "Мы фактически поднимаем этот вопрос как важный для национальной безопасности Турции", - сказал Калин этому агентству.

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