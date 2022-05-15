Кровавое суперлуние-2022 и полное лунное затмение. Где и как посмотреть

49 минут назад

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Автор фото, KAZUHIRO NOGI/Getty Images Подпись к фото, Фазы полного затмения Луны, как их было видно из Токио в 2018 году

В ночь с 15 на 16 мая можно будет увидеть одно из самых потрясающих природных явлений - красное (кровавое) суперлуние.

Это будет единственным в этом году полным лунным затмением, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, причем Луна полностью попадает на теневую сторону Земли.

Попав в тень, Луна будет постепенно темнеть, пока не станет темно-красной.

Полное лунное затмение будет видно в Северной и Южной Америке, Африке и Юго-Западной Европе.

На сей раз Восточной Европе, включая Россию, не повезло, но NASA собирается транслировать затмение "в прямом эфире", так что желающие все равно смогут на него посмотреть, не выходя из дома.

Для жителей Британских островов это будет единственной возможностью полюбоваться редким зрелищем, поскольку небо над ними будет затянуто тучами и грозовыми облаками.

При этом Луна будет казаться значительно больше обычного, потому что будет находиться в ближайшей к Земле точке орбиты. Это явление называется суперлунием.

В Северном полушарии полнолуние в мае часто называют "цветочной Луной", потому что совпадает с сезоном появления весенних цветов.

Менее трети лунных затмений являются полными, при которых она целиком попадает в центр конусообразной земной тени, умбры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Красная Луна в Норвегии 31 января 2018 года

Поэтому единственный солнечный свет, достигающий Луны во время полного затмения, будет проходить через атмосферу Земли.

Красной же Луна будет казаться потому, что солнечный свет, проходя через земную атмосферу, рассеивается, теряя в первую очередь голубую, коротковолновую часть спектра.

По словам астронома из королевской обсерватории в Гринвиче, доктора Грегори Брауна, цвет Луны будет кроваво-красным, поскольку "вы одновременно увидите все восходы и закаты вокруг Земли, которые будут проецироваться на Луну".

Кроме того, внимательный зритель сможет заметить, что во время полного затмения небо вокруг Луны будет гораздо темнее, и на нем появятся звезды, которые, как правило, в больших городах не видны из-за так называемого светового загрязнения.

Самое красивое зрелище ждет жителей западной части США и Канады, где небесное представление продлится почти полтора часа (84 минуты).

Автор фото, Interim Archives Подпись к фото, А так выглядит солнечное затмение с Луны. Снимок был сделан во время миссии Apollo 12, в 1969 году

В отличие от затмения Солнца, затмение Луны можно наблюдать невооруженным глазом, без специальных очков или затемненного стекла. Но если вам повезло жить в "правильной" части Земного шара, то постарайтесь запастись биноклем, или небольшим телескопом - картинка станет еще интереснее, а красный цвет станет казаться более интенсивным.

Конечно, самое лучшее место для наблюдения - это место, которое посчастливилось посетить очень немногим, - сама Луна.