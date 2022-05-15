Швеция вслед за Финляндией решила вступать в НАТО. Позиция Турции не считается проблемой

час назад

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Автор фото, HEIKKI SAUKKOMAA/ Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент страны Саули Ниинистё объявили о том, что Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО, на пресс-конференции в президентском дворце в Хельсинки

Правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила, что поддерживает вступление страны в НАТО - это произошло через несколько часов после того, как премьер-министр Финляндии, Санна Марин, окончательно подтвердила решение страны добиваться членства в Североатлантическом альянсе.

От позиции шведских социал-демократов по этому вопросу зависело все: при их поддержке решение вступать в НАТО без труда наберет большинство в парламенте, но именно социал-демократы долгое время были против этого и изменение их позиции не сразу созрело даже после нападения России на Украину.

На протяжении 200 лет Швеция принципиально не вступала в военные союзы.

Практически для обеих стран изменится не так уж и много: и Швеция, и Финляндия стали официальными партнерами НАТО в 1994 году, тесно взаимодействуют с армиями альянса, соответствуют всем его техническим и институциональным требованиям. Главное изменение - это пятая статья Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство Альянса как нападение на все.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон еще 8 марта, уже после начала войны, высказывалась против вступления страны в НАТО. К 15 мая ее позиция изменилась.

После того, как Россия вторглась в Украину, поддержка вступления в НАТО в шведском обществе неуклонно росла.

Тем не менее, нельзя сказать, что эта поддержка универсальна. Не все убеждены, что вступление в НАТО снизит вероятность военной агрессии со стороны России, а кое-кто оплакивает потерю Швецией статуса нейтральной, миролюбивой нации, привыкшей держаться подальше от крупных мировых конфликтов.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, присоединение Финляндии и Швеции станет историческим событием, которое покажет, что двери НАТО открыты и что "агрессия не окупается".

Автор фото, Hannibal Hanschke/Getty Images Подпись к фото, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присутствовал на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО по видеосвязи. На сцене - министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Генсек НАТО также отметил, что альянс "очень внимательно следит за тем, что делает Россия, и готов действовать, если Россия попробует напасть на любого из его членов".

Он также добавил, что Владимир Путин хочет, чтобы Украина была побеждена, а Европа и Северная Америка разделены, но они, по его словам, едины, а Украина эту войну может и выиграть.

Впечатление о том, что Швецию и Финляндию в НАТО ждет радушный прием, несколько подпортила Турция: президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него отношение к этому отнюдь не положительное, поскольку эти страны приютили у себя "террористов" (подразумевались курдские активисты; в Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в Турции, ЕС и США).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Финны, живущие вблизи границы с Россией (она проходит примерно в 200 метрах от этого дома), решение о вступлении страны в НАТО восприняли с огромным облегчением

Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что удивлен возражениями Турции, поскольку месяц назад Эрдоган сказал ему, что поддержит членство Финляндии в НАТО. Правда, с тех пор Эрдоган несколько раз менял свою позицию, так что требуется ясность: "Мне кажется, что сейчас нужен очень четкий ответ. Я готов к новому разговору с президентом Эрдоганом о поднятых им вопросах", - отметил Ниинистё