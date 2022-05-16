Полиция Италии: российские хакеры пытались сорвать голосование на "Евровидении"

час назад

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Автор фото, Reuters

Итальянская полиция сообщила, что российские хакеры пытались сорвать голосование на конкурсе "Евровидение", где победителем в итоге стала Украина. Россия от участия в этом конкурсе была отстранена в связи с агрессией в Украине.

Как сообщается, связанная с Россией хакерская группировка Killnet предприняла попытку кибератаки во время первого полуфинала, в который вышла Украина, а также во время субботнего финала.

Однако подразделение кибербезопасности итальянской полиции отбило эти атаки.

Как говорится в официальном заявлении, "были отражены различные компьютерные атаки типа DDOS, направленные на сетевые инфраструктуры во время проведения голосования и самих выступлений".

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Попытки манипуляции голосами

На конкурсе с большим отрывом по результатам зрительского голосования победила украинская рэп-группа Kalush Orchestra с песней "Стефания".

Автор фото, Reuters

При этом организаторы конкурса отметили "необычные тенденции при голосовании" во время второй генеральной репетиции второго полуфинала у жюри шести стран.

Поэтому баллы, начисленные этими странами во втором полуфинале и в финале, были заменены "замещающим агрегированным результатом" - то есть баллом, вычисленным самими организаторами на основе результатов голосования других стран со сходными показателями.

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"Европейский вещательный союз (EBU) со всей серьезностью относится к любым предположительным попыткам манипуляции голосами на конкурсе "Евровидение" и наделен правом отменять такие голоса в соответствии с официальной инструкцией по голосованию, вне зависимости от того, могут или нет такие голоса повлиять на исход всего голосования", - говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.