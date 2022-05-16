Полиция Италии: российские хакеры пытались сорвать голосование на "Евровидении"

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Kalush Orchestra from Ukraine pose after winning the 2022 Eurovision Song Contest in Turin

Автор фото, Reuters

Итальянская полиция сообщила, что российские хакеры пытались сорвать голосование на конкурсе "Евровидение", где победителем в итоге стала Украина. Россия от участия в этом конкурсе была отстранена в связи с агрессией в Украине.

Как сообщается, связанная с Россией хакерская группировка Killnet предприняла попытку кибератаки во время первого полуфинала, в который вышла Украина, а также во время субботнего финала.

Однако подразделение кибербезопасности итальянской полиции отбило эти атаки.

Как говорится в официальном заявлении, "были отражены различные компьютерные атаки типа DDOS, направленные на сетевые инфраструктуры во время проведения голосования и самих выступлений".

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Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania"

Попытки манипуляции голосами

На конкурсе с большим отрывом по результатам зрительского голосования победила украинская рэп-группа Kalush Orchestra с песней "Стефания".

Автор фото, Reuters

При этом организаторы конкурса отметили "необычные тенденции при голосовании" во время второй генеральной репетиции второго полуфинала у жюри шести стран.

Поэтому баллы, начисленные этими странами во втором полуфинале и в финале, были заменены "замещающим агрегированным результатом" - то есть баллом, вычисленным самими организаторами на основе результатов голосования других стран со сходными показателями.

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"Европейский вещательный союз (EBU) со всей серьезностью относится к любым предположительным попыткам манипуляции голосами на конкурсе "Евровидение" и наделен правом отменять такие голоса в соответствии с официальной инструкцией по голосованию, вне зависимости от того, могут или нет такие голоса повлиять на исход всего голосования", - говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.

В финале баллы, выставленные национальными жюри, оглашались не представителями этих стран, а супервайзером "Евровидения" Мартином Эстердалем.