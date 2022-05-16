McDonald's заявила об окончательном уходе из России из-за войны с Украиной

40 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

После 30 лет работы в России крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's объявила, что приняла окончательное решение об уходе из страны. Бизнес компании в России будет продан.

Компания McDonald's открыла свой первый ресторан быстрого обслуживания в Москве 31 января 1990 года, когда Советский Союз начал пускать западные бренды в свою экономику. Открытие того ресторана на Тверской стало своего рода символическим событием, и его закрытие - как и уход компании из России - тоже символ наступивших времен.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и возрастающая непредсказуемость условий работы привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - говорится в пресс-релизе компании.

Решение временно закрыть все свои 850 ресторанов в России и приостановить операции на российском рынке сеть быстрого питания McDonald's приняла еще в начале марта.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", - заявил тогда глава компании Криса Кемпчински.

Теперь компания запустила процесс продажи своего российского бизнеса. Предполагается, что McDonald's продаст весь портфель ресторанов локальному покупателю, говорится в сообщении компании.

В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тысяч. У McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров.

Проданные российскому покупателю рестораны больше не смогут использовать бренд и меню McDonald's.

"Варежки" вместо бургеров?

Корпорация McDonald's ведет переговоры с несколькими российскими компаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в McDonald's.

"Есть пул российских кандидатов, со всеми ведутся переговоры. Такой была одна из просьб российских властей - чтобы новым собственником был российский предприниматель", - сказал собеседник агентства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, McDonald's объявила о временном закрытии своих ресторанов еще в марте

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Первые рестораны под новым брендом откроются в июне", - утверждает он. Планируется сохранить рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.

Какие названия получат привычные блюда у российского владельца бизнеса и прибавятся ли к ним новые - пока неизвестно.

В марте президент Национальной ассоциации кулинаров России Анна Жукова заявила, что члены ассоциации готовы разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов для использования в работе сетевых заведений общепита, которые смогли бы заменить рестораны McDonald's.

"Гостям русской сети ресторанов быстрого питания вместо западного вредного и надоевшего многим фастфуда мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины (...). Например, бургеры можно заменить на "варежку" - разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо "Кока-колы" - готовить натуральные лимонады на травах", - говорила тогда Жукова.

Тео Леггетт, бизнес-корреспондент Би-би-си:

Когда в 1990 году McDonald's открыла свой первый ресторан в Москве, это было глубоко символичным: чисто американский культурный феномен пускает свои корни недалеко от Красной площади, в самом сердце дряхлеющего СССР.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Вкус капитализма": как 30 лет назад открывали первый в СССР "Макдоналдс"

И вот теперь "Биг Мак" и все прочие "маки" уходят. Еще один всемирный бренд покидает страну, которую вторжение в Украину превратило в международного изгоя.

Впрочем, скептики могут отметить, что компания пришла к такому решению только после того, как столкнулась с громкой критикой в соцсетях за свою неспособность отчетливо и однозначно высказаться против войны в Украине.

Renault тоже поначалу с большой неохотой говорила о возможном отказе от серьезных инвестиций в Россию - до тех пор, пока в своем обращении к французскому парламенту президент Украины Зеленский не упомянул ее в связи с такой позицией.

Что ж, теперь обе эти компании смирились с неизбежным.

И те упоительные времена начала 1990-х, когда Россия, казалось, открывается миру навсегда, представляются теперь древней историей.

"Биг Мак" заменить можно, импортные запчасти - труднее

После начала российского вторжения в Украину крупные иностранные компании и сотни международных брендов стали сообщать о прекращении работы в России.

Многих из них сильно критиковали за нерешительность в принятии такого решения - в том числе и McDonald's (некоторые даже призывали к бойкоту компании за то, что она не уходит из России).

Starbucks, Levi's и Apple покинули Россию, в то время как некоторые фирмы, например, Burger King и Marks and Spencer, заявили, что не могут закрыть свои магазины или кафе из-за сложных условий договоров о франшизе.

После ухода автогиганта Renault в трудном положении оказался АвтоВАЗ. Российская компания, считают эксперты, лишится тех моделей, которые были созданы на базе автомобилей Renault и в которых было много импортных комплектующих.

Таким образом, на конвейерах АвтоВАЗа останутся две модели "Нивы", а также "Гранта" и "Веста". Но даже эти модели в результате придется собирать в упрощенной комплектации: замену импортными деталям можно найти, но часть функций может быть утрачена.

О том, что она уходит с российского рынка и прекращает обслуживание своих российских проектов, заявила и компания Siemens. Среди таких проектов - знаковые поезда "Сапсан", которые ходят между Москвой и Петербургом.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: