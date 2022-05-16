После поста о "позорной и подлой" войне преподавателя РАНХиГС вынудили уволиться. Денис Греков уехал из России

58 минут назад

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Автор фото, Denis Grekov

Опубликовавший в "Фейсбуке" пост о "позорной и подлой" войне с Украиной и выдохшемся пропагандистском мифе вокруг 9 мая преподаватель РАНХиГС (так называемой Президентской академии) Денис Греков был вынужден уволиться и уехать из России.

Как рассказал Би-би-си философ и политолог (и до недавнего времени - преподаватель курса "Критическое мышление" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) Греков, вечером 10 мая в личные сообщения во все его социальные сети стали сыпаться хейт-сообщения.

Двумя днями ранее, 8 мая, Греков опубликовал в "Фейсбуке" пост-размышление о праздновании Дня Победы: "Выдохся миф, который выстраивала вокруг Второй мировой советская, а затем российская пропаганда <...> для внешнего наблюдателя изменилось само структурное место России в этом мифе".

Далее он пишет, что, по его мнению, путинская Россия теперь прочно и надолго заняла там [в мифе] место Третьего рейха, а лукашенковская Беларусь - якобы на роли фашистской Италии.

"Поэтому любые официальные заявления насчет братства или иной общности будут восприниматься окружающими странами как проявление агрессии и будут иметь обратный эффект", - написал политолог.

Войну в Украине Греков назвал "позорной и подлой".

Вечером того же дня Грекову позвонила его завкафедрой и пригласила на встречу. На следующее утро философу, по его словам, предложили уволиться по собственному желанию - причем задним числом, 6 мая, чтобы юридически получилось, что Греков писал свой пост, не будучи сотрудником академии. С сайта РАНХиГС стерли даже старое интервью с Грековым.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, В январе в РАНХиГС прошел Гайдаровский форум-2022. Одна из сессий называлась "Россия и мир: приоритеты"

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Греков согласился уволиться: "Я сознательно это сделал, чтобы не было повода преследовать наш факультет и кафедру. Я не хотел бы, чтобы из-за атаки на меня они пострадали".

Возмущенную жалобу на пост Грекова 10 мая написала его коллега по вузу, историк Наталия Таньшина. С шестью (в сумме) восклицательными знаками она процитировала пост Грекова и сделала вывод, что "когда такие воспитатели подрастающего поколения, нам никакие внешние враги не нужны. Мы сами все испортим и разрушим".

Наталия Таньшина - доктор исторических наук, профессор РАНХиГС. Греков рассказал Би-би-си, что они регулярно пересекались во время работы в вузе - например, Таньшина выступала на конференции для студентов, которую организовал философ.

"Производила впечатление дружелюбного человека, но на ниве патриотизма дружелюбие куда-то испарилось", - говорит он.

В своем канале Таньшина регулярно публикует посты о геополитической ситуации, часто критикуя президента Украины Владимира Зеленского, западные страны и западные СМИ.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, В РАНХиГС преподавателю Грекову предложили уволиться задним числом

Один из постов начинался так: "Собрались как-то Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф общий дом против России построить. Ниф-Ниф, назовем его так (в этой сказке нет умных поросят), заокеанский поросенок, был самым активным, самым настойчивым и, главное, самым богатым, поэтому европейские братья-поросята ему подчинялись почти безоговорочно, строили общий дом против России очень успешно, пустили на строительство самые современные материалы. Одних новомодных санкций пошло в дело в количестве 10 128 штук".

Пост Таньшиной о Грекове набрал более 200 тысяч просмотров.

Как объясняет Греков, Таньшина фреймировала его высказывания так, что они приобрели иной смысл. "Есть разница между тем, чтобы говорить об исторической памяти, о самой войне и о пропаганде по этому поводу. Я говорил о пропаганде, а она фреймировала мой пост так, как будто я говорил об исторической памяти, - говорит философ. - Реакция людей была соответствующей".

"Пропагандистский миф перестает работать. Сопредельные страны, население которых раньше разделяло с нами это единство, создаваемое мифом, теперь избегают этого, и если и склонны отмечать 9 мая, то как свой национальный праздник, а не день всеобщей Победы", - рассуждает Греков.

В воскресенье 15 мая Таньшина написала в своем канале по поводу ситуации с Грековым и его увольнения: "Это свидетельствует о том, что в нашей стране уже есть гражданское общество, и оно начинает эффективно работать" и поблагодарила соцсети за поддержку.

В ночь на 16 мая ученый улетел из России, опасаясь преследования со стороны властей.