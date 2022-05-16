Как полицейских в России готовят к "спецоперации": вернули занятия по политинформации и обязали собирать вещмешки

48 минут назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

В МВД России раз в неделю для сотрудников отделов внутренних дел проводят единый день государственно-правового информирования (ЕДГПИ). Раньше в эти дни с полицейскими обсуждали изменения законов, рабочую статистику и внутренние распоряжения. Но с декабря 2021 года содержание встреч изменилось, выяснила Русская служба Би-би-си. Теперь служащим читают обязательные еженедельные лекции о политической обстановке в стране - и проверяют, как полицейские их конспектируют.

"Изначально это было правовое информирование. Обсуждение УПК, УК, новых законов. Обсуждали "залеты": если сотрудник пьяный попался где-то, патрон потерял, на заявку без бронежилета вышел. Говорили о тех, кто не добирал нужных показателей или если долго раскрытие шло. Митинги тоже в эти дни обсуждали. Могли упомянуть какую-то важную историческую дату - когда Александр Невский что-нибудь завоевал, но обычно кратко, - объяснил Би-би-си источник, близкий к структурам МВД. - А сейчас все свелось к записыванию в тетрадь встречи Путиным с Лукой [Александром Лукашенко] на 14 листах".

Судя по документам, оказавшимся в распоряжении Би-би-си, с декабря 2021 года во время ЕДГПИ полицейские сразу в нескольких регионах России слушают стенограммы выступлений Владимира Путина, расшифровку его встреч с партнерами, например, Александром Лукашенко, а также интервью с прокремлевскими политологами и экспертами - их читают по публикациям "Российской газеты".

Зачитывает материал, как правило, один из заместителей начальника отдела.

Например, план-конспект от февраля 2022 года по теме "Путин обсудил вопросы безопасности с лидерами США, Франции и Беларуси" утвержден одним из руководителей управления МВД по Ростовской области. В нем, в частности, говорится о том, что "американские чиновники и западная пресса взвинтили градус истерии вокруг Украины, запугивая партнеров якобы грядущим "российским вторжением".

В плане-конспекте от 21 апреля приводятся слова Путина о том, что сотни трупов в Буче появились там, потому что Западу надо было ввести очередной пакет санкций. Вся лекция занимает 15 листов и включает в себя дословную расшифровку пресс-конференции Путина и Лукашенко.

Подобные лекции, говорится в документах МВД, нужны, чтобы "формировать у сотрудников государственно-патриотическое мировоззрение, высокие гражданские качества и психологически подготовить их к выполнению служебных задач".

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От полицейского требуется не только присутствовать на полуторачасовой лекции, но и после сдать конспект услышанного, записанный от руки в специальной рабочей тетради, рассказывают собеседники Би-би-си.

"В СССР это проходило под названием "политинформация". Те, у кого раскрываемость хорошая, кто в поле много работает, к этим лекциям относятся наплевательски. Но сейчас стало много тех, кто патриотически настроен. Они слушают", - говорит один из сотрудников МВД.

За несданный конспект грозит взыскание, продолжает он: если у сотрудников хорошие отношения с отделом кадров, тексты лекций дают на дом - и там часто за полицейского конспекты пишет мать или жена - "красивым почерком".

За начальника конспект часто делает секретарь, уточняет источник Би-би-си: "Потому что эти тетради, и журнал индивидуальной воспитательной работы должны "гореть". Это первое, до чего может докопаться проверяющий, особенно если Москва проверяет. На бумаге все должно быть красиво, и никого не волнует, как это делается".

Гораздо больше полицейских раздражает, что с марта 2022 года в ряде регионов их принуждают к покупке предметов для личного вещмешка.

Вещмешок с экипировкой необходим полицейским при переходе на работу в условиях военного времени и при работе на чрезвычайных ситуациях в мирное время. Сейчас нет указа, по которому МВД должно снабдить вещмешком каждого сотрудника.

Но, например, в управлении МВД по Чувашии в начале апреля от полицейских стали требовать укомплектовать "тревожные чемоданы" за свой счет, рассказал источник Би-би-си. Почти в те же дни, рассказывает он, у начальников отделов одного из московских управлений потребовали проверить, чтобы вещмешок был у каждого сотрудника, включая гражданских. В Белгороде, Курске и других южных городах России ситуация такая же.

"На одном из совещаний сотрудникам под диктовку перечислили, какое содержимое должно быть у этих самых вещмешков, - обсуждают в телеграм-канале о работе в МВД, администратор которого - сам бывший полицейский. - А на просьбы сделать фото или копию подобного распоряжения был строгий отрицательный ответ в грубой форме. Всем было наказано приобрести все необходимое за личные денежные средства, а в случае дальнейшего возмущения этим сотрудникам прямым текстом было сказано, что их отправят служить на Украину".

В среднем набор с бытовыми принадлежностями, компасами, бельём, походными столовыми приборами, едой в сухпайках и аптечкой обходится сотруднику в 5-7 тысяч рублей, для многих это 10% от зарплаты.

"Подставлять начальника отдела нет желания, ведь с него будут спрашивать. Собираем мешок, возникает проблема: где взять индивидуальный перевязочный пакет и фляжку, - жалуются администратору канала "Оперобзор" сотрудники региональных управлений МВД. - В городе ажиотаж на данные вещи, и также сухпай. Фляжку просто нереально купить, цены выше 1000 рублей. Учитывая, что зп [зарплата] давно кончилась и бумага у нас стала совсем недешёвой, да и принтер просит краску. Взять это всё неоткуда".

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