Финляндия и Швеция вступают в НАТО: что это изменит для России
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Финляндия и Швеция отказываются от многолетнего нейтралитета и заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Обе страны считают, что российское вторжение в Украину кардинально изменило угрозы и риски для их национальной безопасности и в новых условиях лучший способ ее обеспечить - стать частью военно-политического блока НАТО.
Москва возражает, называя это ошибкой, и уже остановила поставки электричества в Финляндию. С точки зрения российского руководства, расширение военной инфраструктуры альянса - прямая угроза для страны и неизбежно повлечет ответную реакцию.
Сегодня, 16 мая в 19.00 по московскому времени ведущий нашего стрима Сергей Горяшко будет обсуждать с корреспондентами Би-би-си, действительно ли Европа станет более безопасной во вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, или, напротив, европейский континент станет менее стабилен? Все ли рады в самой организации вступлению новых членов и почему Турция публично высказала сомнения в целесообразности их принятия? О чем говорит опыт членства в НАТО бывших стран СССР? И какие ответные меры на деле может принять Москва?