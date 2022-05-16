Финляндия и Швеция вступают в НАТО: что это изменит для России

час назад

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Финляндия и Швеция отказываются от многолетнего нейтралитета и заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Обе страны считают, что российское вторжение в Украину кардинально изменило угрозы и риски для их национальной безопасности и в новых условиях лучший способ ее обеспечить - стать частью военно-политического блока НАТО.

Москва возражает, называя это ошибкой, и уже остановила поставки электричества в Финляндию. С точки зрения российского руководства, расширение военной инфраструктуры альянса - прямая угроза для страны и неизбежно повлечет ответную реакцию.