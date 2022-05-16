НАТО расширяется, реакция Кремля на удивление сдержанна - почему?

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ его страны на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса. И хотя, по словам Путина, "проблемы создаются на голом месте", со Швецией и Финляндией "у России проблем нет" - в отличие от Украины.

После официального объявления премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в понедельник о том, что ее страна подает заявку на членство в НАТО, стало окончательно ясно, что Североатлантический альянс очень скоро расширится за счет двух новых членов - Швеции и Финляндии, и границы России с НАТО значительно удлинятся.

В тот же день в Москве прошел саммит ОДКБ при участии президентов Беларуси, Киргизии и Казахстана. На нем Владимир Путин довольно сдержанно отреагировал на новости из Швеции, но вновь обрушился с критикой на Украину.

"У нас нет территориальных споров"

Такая реакция Кремля на расширение НАТО, против которого в Москве так активно выступали в последние месяцы перед вторжением в Украину, кому-то, возможно, покажется странной.

Видимо, почувствовали это и в Кремле, поспешив объяснить, чем отличается ситуация со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии от возможного вступления Украины и почему такая разная реакция.

Напомним, внеблоковый статус Украины - одно из главных требований Москвы на мирных переговорах с Киевом.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В январе Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть натовские войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы и Балтии.

Президент России Владимир Путин тогда указывал, что Североатлантический договор 1949 года никак не обязывает НАТО рекрутировать новых членов, хотя и допускает это.

Геополитически-историческая проблема?

На юбилейном саммите ОДКБ, который проходил в Москве в понедельник, Владимир Путин в очередной раз повторил стандартный набор обвинений в адрес Украины, упомянув некие "документальные доказательства" того, что "в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия". (О том, что не так с этими утверждениями, можно прочитать в нашей статье).

Путин снова вернулся к теме "разгула неонацизма" в Украине, упрекнув Запад, что тот закрывает на это глаза, и подчеркнув, что в Украине нацисты героизируются на государственном уровне (о том, что не так с этим тезисом, также можно прочитать в нашей статье).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На саммите ОДКБ Владимир Путин вновь повторил старые антиукраинские аргументы

В целом давно складывается впечатление, что для Кремля расширение НАТО выглядит неприемлемо и обидно только тогда, когда в Альянс вступают бывшие соцстраны или бывшие советские республики.

Как пишет политолог Татьяна Становая, дело в том, что "для Путина проблема НАТО всегда была не военно-стратегической (военная угроза скорее использовалось как повод, главный аргумент, в том числе и для собственного убеждения), а геополитически-исторической по своей сути. То есть НАТО пусть существует на Западе, но не "у нас". Украина, Грузия, Молдавия - это "у нас". Исторически "у нас".

"Кстати, в связи с этим сейчас в военных кругах растет сильное раздражение, так как тут воспринимают НАТО именно как военно-стратегическую угрозу и считают "логику" Путина ошибочной - он защищает "наше" (в его понимании) пространство, но подставляет Россию стратегически", - полагает Становая.

Швеция - в НАТО, но без ядерного оружия?

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщая о намерении страны присоединиться к НАТО, сказала, что даже после того, как Швеция присоединится к Североатлантическому альянсу, она не намерена размещать на своей территории ядерное оружие или постоянные военные базы НАТО.

По словам Андерссон, определенной военной угрозы Швеции пока нет, однако, по ее словам, страна окажется в особенно уязвимом положении в период после того, как заявка в НАТО будет подана (Швеция хочет сделать это вместе с Финляндией), и до ее ратификации всеми 30 нынешними членами НАТО.

Ранее Великобритания подписала со Швецией и Финляндией декларацию о взаимных гарантиях безопасности, согласно которой Лондон готов предоставить этим странам военную помощь в случае, если на них нападут.

Сообщалось, что такой документ необходим именно для того, чтобы обеспечить безопасность Швеции и Финляндии в период между подачей заявки в НАТО и их формальным присоединением к альянсу.

Тем временем Норвегия, Дания и Исландия также выступили с совместным заявлением, в котором пообещали защитить своих соседей, если те подвергнутся нападению до официального вступления в НАТО.

"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова помочь нашим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами в случае, если они станут жертвами агрессии до получения членства в НАТО", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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