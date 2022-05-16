Россия без McDonalds, Gett, зато - с очередным антирекордом. Главные экономические новости за день.

Анастасия Стогней

Би-би-си

42 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, AFP

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Россия без Роналда

Американская сеть McDonald's, "приостановившая" работу на российском рынке после начала войны, решила окончательно уйти с него. В том, что этим все и кончится, было мало сомнений. Хотя компания называла приостановку "временной", символика бренда сразу пропала даже с хрестоматийного "Макдональдса" на Пушкинской, который открылся еще при Горбачеве.

Компания говорит, что до сих пор платит всем 62 тысячам сотрудников. Этого же она будет требовать и от покупателя - пока неизвестного. В марте "Макдональдс" оценивал, что на поддержку сотрудников и поставщиков (в чем именно она выражается, неизвестно), будет тратить до 50 млн долларов в месяц.

Сеть заработает под новым брендом уже в июне, уверяют анонимные источники ТАСС и РБК. Впрочем, часть "макдональдсов" из России и не уходила: десятки ресторанов продолжали работать, в основном в аэропортах и на вокзалах. Все это - франшизы, а не оригинальные рестораны. Среди их владельцев - "дочка" "Росинтера" (россияне помнят его по ставшему одним из символов нулевых "Ростик сс").

Gett больше не приедет

Автор фото, AFP

И еще одним брендом меньше: с 31 мая в России перестанет работать Gett, сервис вызова такси "с российскими корнями": его основатель Дейв Вайсер родился в России и до переезда в Израиль был Борисом Смириным.

О решении Gett сообщает The Bell со ссылкой на письмо компании таксопаркам. Это расставание будет чувствительным, но не слишком драматичным для обеих сторон. В России на Gett приходилось около 4-5% рынка такси, эта доля в последнее время сокращалась. У самой компании на Россию - 14% выручки

ЦБ разрешил выводить за границу больше денег

Неплохая новость от регулятора: с нынешнего понедельника и резиденты, и нерезиденты (но только из дружественных стран) могут переводить с российских на зарубежные счета до 50 тысяч долларов в месяц. Прежний лимит - ЦБ установил его 10 марта - был 10 тысяч долларов.

Но одно дело - вывести деньги из России, другое - завести их на счет в банке за рубежом. Это непросто, особенно если речь про ЕС. Помимо формальных ограничений - нельзя хранить больше определенных, довольно крупных сумм на депозитах - против россиян работают и неформальные. Русская служба Би-би-си подробно рассказывала о них здесь.

Вагоны на миллионы

Автор фото, Bloomberg Подпись к фото, На покупку вагонов для московского метро из Фонда национального благосостояния выделили 300 млн рублей

Объем российского фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель сократился на 2 трлн рублей (это 15%), сообщил минфин. Это, как отмечает БКС, очередной антирекорд российской экономики: ФНБ никогда не уменьшался на такую величину за один месяц.

Но россиянам сильно переживать из-за этого не стоит. Во-первых, в ФНБ осталось 11 трлн рублей. Во-вторых, "живые" деньги из него и так тратились крайне скупо. Наконец, нынешнее сокращение во многом вызвано валютной переоценкой активов фонда: существенная часть их размещена в валюте, по отношению к которой рубль сильно укрепился.