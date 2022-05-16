В Грузии осужден гендиректор оппозиционного телеканала Ника Гварамия

Нина Ахметели

Би-би-си

45 минут назад

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Автор фото, Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency Подпись к фото, Ника Гварамия - один из ярых критиков нынешних властей

Генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал") Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями.

Гварамия был отправлен за решетку 16 мая из зала тбилисского городского суда, где судья зачитал приговор ему и еще двум обвиняемым по делу телекомпании "Рустави-2". Оно касается периода, когда Гварамия был генеральным директором этой телекомпании.

Сотрудники телеканала "Мтавари архи", оппозиция и часть правозащитников считают приговор наказанием Гварамии со стороны властей и тревожным сигналом другим критикующим власти телеканалам в Грузии.

Оппозиция обращает внимание на то, что решение отправить за решетку главу оппозиционного телеканала было принято в то время, когда Грузия ждет ответа на заявку о присоединении к Европейскому союзу.

Частичное оправдание

"Оставайтесь на "Мтавари" и обретите свободу вместе с нами! Все будет хорошо!"- написал Гварамия на свой странице в "Фейсбуке" после объявления приговора в тбилисском городском суде.

"Я не виновен. Что намерен сделать преступный режим, я не могу сказать", - сказал он собравшимся у здания тбилисского городского суда журналистам перед началом судебного заседания.

46-летний Ника Гварамия - один из самых ярых критиков нынешних властей. При прежних властях он занимал посты первого заместителя генпрокурора, был министром юстиции и министром образования и наук Грузии.

После смены власти в Грузии и до 2019 года Гварамия был генеральными директором телеканала "Рустави-2". В 2019 году после длительной судебной тяжбы телеканал был передан одному из его бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши.

После этого Гварамия стал со-основателем и главой нового телеканала "Мтавари архи", который отличался резкой критикой в адрес властей и куда перешли часть бывших сотрудников "Рустави-2".

Юрист по образованию, он один из адвокатов экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении в Грузии с осени прошлого года.

Автор фото, BBC Подпись к фото, Телекомпания "Рустави-2" была передана одному из бывших владельецев в 2019 году после длительного судебного спора

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Самому Гварамии прокуратура предъявила обвинения в 2019 году, вскоре после его увольнения с поста гендиректора "Рустави-2".

Прокуратура обвиняла Гварамию в том, что он нанес материальный ущерб компании "Рустави-2" и действовал в ущерб ее интересам, получив взамен в фактическое пользование дорогостоящий автомобиль.

Кроме того, согласно следствию, из-за недобросовестных действий Гварамии и Дамении в 2015 году компания "Рустави-2" не получила более 6,7 млн лари (по нынешнему курсу около 2 млн 200 тыс. долларов) от компании "Inter Media Plus", которой было передано право на размещение коммерческой рекламы.

Суд не нашел в деле достаточных доказательств вины в коммерческом подкупе, отмывании денег и подделке документов, однако признал Гварамию и бывшего финансового менеджера "Рустави-2" Кахабера Дамению виновными по статье о злоупотреблении полномочиями. Им был назначен штраф в размере по 50 тыс. лари (около 16,7 тыс. долларов).

Для Гварамии, в соответствии с законодательством Грузии, штраф был поглощен более суровым наказанием - 3,5 года лишения свободы - по той же статье в связи с так называемым эпизодом с автомобилем.

"Мтавари" продолжит борьбу

"Мы продолжаем борьбу еще сильней, чем до этого, потому что у нас теперь есть еще одна, дополнительная, очень большая причина бороться до конца за свободу", - заявил после оглашения приговора заместитель гендиректора "Мтавари архи" Георгий Габуния, стоя в окружении сотрудников телеканала.

Поддержку гендиректору телеканала выразили и сотрудники других критикующих власти СМИ. В разных городах Грузии прошли акции в его поддержку.

Защита Гварамии указывает на политические мотивы судебного решения. По словам его адвоката Дито Садзаглишвили, приговор будет обжалован, но ожиданий непредвзятого решения в судах высшей инстанции у него нет. По словам адвоката, этот приговор - выбор, сделанный властями в пользу России.

"Наше коллаборационистское правительство выбрало сторону России в той глобальной борьбе, которая сейчас ведется против России. В демократических, западных странах директоров критических СМИ не преследуют и не задерживают за инакомыслие", - заявил адвокат.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Грузия, как и Молдова, последовала примеру Украины и подала заявку на вступление в ЕС

Аналогичные оценки дают и кругах оппозиции. В партии "Дроа" отметили, что решение принято на фоне заявки Грузии на членство в ЕС.

"Такого типа правосудие и судебные решения влияют не только на индекс демократии, но и на место нашей страны в архитектуре международных отношений в мире. Тогда как нам больше всего нужна консолидация, нужны открытые прозападные посылы, Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии) через свой покорный суд отдаляет Грузию от ЕС и НАТО и катит прямо в российский лагерь", -заявил представитель партии Гига Лемонджава.

Грузия, как и Молдова, подали официальную заявку в Европейский союз третьего марта. До этого, вскоре после вторжения России в Украину, к ЕС обратилась Украина.

В организации Transparency International-Грузия отмечают, что политизированность системы правосудия годами остается одним из препятствий европейской интеграции Грузии.

Организация пришла к выводу, что дело, по которому был вынесен приговор Гварамии, политически мотивировано, а его цель - наказать оппозиционера и помешать работе критикующей власти телекомпании. Здесь называют это тревожным сигналом другим критически настроенным СМИ и продолжением политического преследования оппонентов со стороны властей.

В организации сомневаются в том, что власти, ожидая ответ ЕС на заявку Тбилиси, не осознают, какой вред может нанести ухудшение ситуации со свободой СМИ.

"Создается впечатление, что риторика и конкретные действия правящей партии и правительства в последнее время направлены на то, чтобы Грузия не получила положительный ответ от ЕС", - отмечается в заявлении организации.

В посольстве США в Грузии заявили, что судебное решение ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и демонстрирует важность независимого и непредвзятого правосудия в стране.

"Особенно в это время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить евроатлантическую интеграцию, даже только восприятие уголовного преследования как политизированного наносит вред", - отмечается в распространенном посольством заявлении.

Но сигналов того, что в правящей партии разделяют такие опасения, пока нет. Здесь политическую мотивацию в преследовании Гварамии не видят.

"Политическая сенситивность есть, так как факт то, что деятельность Ники Гварамии уже давно по своему содержанию не журналистская, а политическая. Но сенситивность не означает, что кто-то может в этом случае говорить о политическом преследовании, потому что в данном случае довольно хорошо и убедительно разъяснено, что было нарушение, которое суд посчитал преступлением", - заявил депутат фракции "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе.