Турция грозит заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

35 минут назад

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Автор фото, Reuters

В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган вновь заявил о том, что не поддержит принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Эрдоган даже сказал, что Стокгольм и Хельсинки могут не посылать своих дипломатов в Анкару и пытаться убедить Турцию согласиться.

Главная претензия турецкого лидера - то, что эти две страны дают убежище курдским сепаратистам.

На пресс-конференции в понедельник Эрдоган назвал Швецию рассадником террористических организаций.

"Ни в одной из этих стран нет четкого и открытого отношения к террористическим организациям. Как мы можем им доверять?" - заявил президент Турции.

Турция обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Правительство Эрдогана также обещало блокировать принятие заявок на вступление в НАТО от тех стран, которые ввели санкции против Турции.

В 2019 году Финляндия и Швеция ввели эмбарго на поставки вооружений Турции после ее вторжения в Сирию.

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Как сообщает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, хотя Эрдоган и заявил, что беспокоиться не стоит, обе страны все же посылают в Анкару свои делегации. В Турцию отправятся министры иностраннных дел двух стран Анн Линде и Пекка Хаависто.

Президент Турции, пишет Адамс, судя по всему, полон решимости выторговать определенную цену за столь дорогой голос.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО несмотря на возражения Турции.

В среду эта тема будет главной на переговорах в Вашингтоне Блинкена с его турецким коллегой. Соединенные Штаты, поощрявшие Финляндию и Швецию вступить в НАТО, не могут позволить, чтобы это решение в последнюю минуту было отменено из-за позиции одного из 30 членов альянса.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник вечером, что она решительно поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, добавив, что страны должны быть интегрированы в альянс как можно скорее, чтобы укрепить коллективную безопасность Европы.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что две северные страны будут "приняты с распростертыми объятиями", но этот процесс требует единодушия среди 30 существующих членов альянса.

Возражения Турции, даже если они направлены на получение уступок, могут затянуть этот процесс. Однако Столтенберг в воскресенье выразил уверенность в том, что проблема будет улажена без проволочек.

Швеция вслед за Финляндией официально заявила в понедельник, что приняла решение вступить в НАТО, положив таким образом конец 200-летней традиции нейтралитета.

"НАТО укрепит Швецию, Швеция усилит НАТО, - заявила в понедельник на брифинге в Стокгольме премьер-министр страны Ева-Магдалена Андерссон. - Мы завершаем одну эпоху и вступаем в другую".

По ее словам, Европа оказалась в опасной реальности после российского вторжения в Украину. Тем не менее Андерссон подчеркнула, что Швеция не хочет видеть на своей территории постоянные военные базы НАТО и ядерное оружие.