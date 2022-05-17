На выборах в Ливане "Хезболла" потеряла большинство. Будет ли новый кризис?

32 минуты назад

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Автор фото, ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

В Ливане на фоне тяжелейшего экономического кризиса прошли парламентские выборы, в результате которых проиранская группировка "Хезболла" лишилась большинства. Однако теперь к экономическому может прибавиться политический кризис, так как стране грозит расколотый парламент.

На первых после массовых протестов 2019 года выборах ливанцы требовали ухода старых лидеров, которые привели страну к краху. Новички из вчерашних активистов и участников акций протеста действительно пробились во власть, значительно улучшив результаты независимых кандидатов по сравнению с предыдущими выборами.

Шиитская радикальная вооруженная группировка и ее союзники получили "лишь" 62 из 128 мест. Впрочем, как отмечают аналитики, бывшая правящая коалиция в лице дуэта "Хезболла" и "Амаль" и христиан из "Свободного патриотического движения" (СПД) просела в основном из-за последних, а традиционные регионы в целом так и проголосовали за "Хезболлу".

Оппозиционная право-христианская партия "Ливанские силы", которая стоит на просаудовских и прозападных позициях, стала крупнейшей христианской партией в парламенте, получив 20 мандатов.

Неожиданно высоких результатов на первых после экономического краха в стране и разрушительного взрыва в бейрутском порту выборах добились нацеленные на реформы новички, получившие более 10 мест.

Еще одним любопытным фактом стало избрание в парламент сразу 8 женщин, причем почти половина из них - тоже новички. Это стало явным отражением желания избирателей видеть больше новых лиц в политике.

Маячит политический кризис

В результате парламент страны раскололся сразу на несколько лагерей, ни один из которых не обладает большинством, что может привести к политической стагнации и затормозить реформы, остро необходимые для вывода страны из глубочайшего экономического кризиса.

Если после выборов 2018 года, когда "Хезболла" с союзниками получила 71 место и едва, но все же набрала большинство, Ливан был еще болше втянут в орбиту Ирана, то нынешние выборы открыли путь для нового влияния, на этот раз со стороны Саудовской Аравии, которая остается одним из главных соперников Тегерана в регионе.

Покупка голосов и призывы к созданию правительства национального единства

Автор фото, ANWAR AMRO/AFP via Getty Images Подпись к фото, Проиранская "Хезболла" по-прежнему пользуется в Ливане немалой поддержкой

Хотя Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в понедельнк вечером призвал к формированию в интересах скорейшей стабилизации экономики нового правительства, в которое вошли бы представители всех партий, по мнению ряда аналитиков, это маловероятно.

Как указывает директор бейрутского аналитического центра Политическая инициатива Сами Аталла, когда ближе к концу года дело дойдет до избрания нового спикера, назначения премьер-миристра и голосования по кандидатуре президента, различные группировки в поляризованном парламенте непременно захотят скрестить мечи.

Однако если на прошлых выборах в стране явно назрело недовольство коррумпированным и неэффективным правящим классом, то на этот раз на первое место вышли экономическое невзгоды.

Подробнее про кризис в Ливане:

По определению Всемирного банка, разразившийся в стране экономический кризис стал худшим со времен Промышленной революции. Местная валюта потеряла более 90% своей стоимости.

Экономический спад загнал почти три четверти населения страны за черту бедности, и это, по словам наблюдателей за выборами, дало простор для фальсификаций и покупки голосов избирателей.