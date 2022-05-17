Капитуляция или операция по спасению? Что происходит на заводе "Азовсталь"

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так вывозили раненых украинских военных с "Азовстали"

За прошедшие сутки как минимум 264 украинских солдата вышли с мариупольского завода "Азовсталь", который оставался последним подконтрольным Украине районом города. Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти называют это капитуляцией.

Что происходит на заводе "Азовсталь"?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Азовсталь" постоянно обстреливали российские войска

Активные боевые действия на металлургическом заводе "Азовсталь" начались 18 марта 2022 года. В начале марта сам Мариуполь взяли в окружение российские войска. При этом "Азовсталь" остался под контролем Украины, так как на заводе укрылись украинские военные, в том числе из полка "Азов", которые обороняли завод.

Кремль называет полк "Азов" "неонацистким" формированием, одним из примеров того радикального антироссийского национализма или, в российской терминологии, "нацизма", от которого русскоязычных в Украине будто бы должна была спасти "спецоперация". Эксперты объясняют, что полк "Азов" - это уже давно не тот добровольческий батальон "Азов", костяк которого в 2014 году, действительно, составили радикальные националисты.

Кроме того, вместе с "Азовом" Мариуполь и "Азовсталь" обороняли и украинские морские пехотинцы, и пограничники.

Российские войска постоянно обстреливали "Азовсталь", пытаясь взять его штурмом, однако безуспешно: огромный металлургический комплекс обладает сложной системой глубоких подземных укрытий и коммуникаций и фактически превратился в форт, где укрывались не только военные, но и мирные жители.

21 апреля президент России Владимир Путин "на камеры", в постановочной телевизионной беседе с министром обороны, отменил приказ о штурме "Азовстали" и поручил военным заблокировать территорию завода. Тем не менее, бомбежки и попытки штурма завода, по утверждениям украинской стороны, не прекращались.

Оставшиеся на "Азовстали" военные и мирные отказывались сдаваться и фактически оказались в блокаде: у них почти не было воды, еды, медикаментов и боеприпасов.

С помощью Красного Креста и ООН, украинским и российским властям удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей.

По данным ООН, с завода вывезли 500 гражданских. А военные остались, в том числе раненые. Так как на заводе нет стерильных повязок, медицинских инструментов и антибиотиков, как утверждает украинская сторона, многие из них были обречены на ампутацию поврежденных конечностей или смерть от сепсиса.

Как выходили с завода

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С завода ночью на 17 мая выезжали автобусы с украинскими военными под российским конвоем

Утром 16 мая в телеграм-канале командира одного из подразделений войск самопровозглашенной ДНР Александра Ходаковского появился пост: "Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал он. Речь шла о военных с "Азовстали".

Через несколько часов российское минобороны заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых, введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск на территории самопровозглашенной ДНР.

Поздно вечером 16 мая это подтвердили и украинские власти.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Защитников "Азовстали" вывезли на территорию ДНР. Видео

По данным замглавы минобороны Украины Анны Маляр, с завода вышли 264 человека: 53 тяжелораненых вывезены в Новоазовск, еще 211 человек через гуманитарный коридор доставлены в Еленовку. Эти населенные пункты находятся на территории, подконтрольной российским войскам.

На вторник, 17 мая, по данным минобороны России, "Азовсталь" покинули 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый.

Как называют операцию в России и Украине

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские военные обыскивают украинских военных с "Азовстали"

Риторика, которую используют официальные стороны двух стран, говоря о выходе военных из "Азовстали", существенно различается.

"Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", - так охарактеризовал происходящее на заводе официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Российские СМИ и другие официальные лица также используют слова "капитуляция" и фразу, что украинские военные "сложили оружие".

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Президент Украины Владимир Зеленский называет это "гуманитарной операцией по спасению жизней", а тех, кто вышел с "Азовстали" - героями.

"Благодаря действиям украинских военных - ВСУ, разведки, а также переговорной группы Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал Зеленский в своем ежевечернем обращении к украинцам.

Что дальше будет с военными с "Азовстали"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Судьба вывезенных раненых и самостоятельно вышедших с "Азовстали" украинских военных остается неизвестной

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что местные власти работают над следующими этапами операции по эвакуации украинских солдат с металлургического завода "Азовсталь". Сколько военных там осталось, точно неизвестно, но ранее сообщалось что всего на заводе находится от 600 до 1000 человек. Еще раньше говорили и о двух тысячах.

Замминистра обороны Анна Маляр сегодня заявила, что другой формулы спасения военных, чем та, которая используется сейчас, нет.

"Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Это был единственный выход", - подчеркнула Маляр. Она также заявила, что украинским властям известно точное число оставшихся на заводе, но не назвала его.

Главным вопросом остается судьба тех, кто уже вышел и еще выйдет с завода.

Киев рассчитывает вернуть вышедших с "Азовстали" на подконтрольную ему территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

А Ирина Верещук говорила о том, что надеется на обмен раненых украинских военных после их выздоровления на российских военнопленных.

Какие планы у Кремля - непонятно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военнослужащими будут обращаться в соответствии с международными законами, однако он отказался отвечать на вопрос, будут ли считаться сдавшиеся с "Азовстали" военнопленными или военными преступниками, переадресовав этот вопрос военным.

Позже сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники", как в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые удерживали оборону на территории завода "Азовсталь", не должны подлежать обмену на пленных россиян. Он потребовал у депутатов подготовить соответствующее постановление.