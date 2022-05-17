Москва и Киев приостановили переговоры. Что мешает их вести?

час назад

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Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Переговорный процесс между Россией и Украиной приостановлен, заявили стороны. В последний раз украинская и российская делегации встречались в Турции в конце марта. После этого Москва заявляла о продолжении переговоров в дистанционном режиме и о саботировании их Киевом. Украина, которая проводит контрнаступление в Харьковской области, настаивает на переговорах на президентском уровне.

О фактическом прекращении переговоров заявили замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и руководитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса", - заявил Руденко на конференции дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что переговоры не ведутся "ни в каком виде" (цитата по Интерфаксу).

"Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет [президент Украины Владимир] Зеленский", - заявил в свою очередь в эфире национального телемарафона Подоляк.

Он отметил, что Украина не собирается отдавать что-либо, "чтобы сохранить лицо [президента России] Путина". Речь идет не о "выходе или невыходе" из переговорного процесса украинской делегации, а о целесообразности и конкретике на данном этапе, "будет конкретика - будут продолжены политические переговоры", подытожил Подоляк (цитата по "Украинской правде").

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним", - заявлял ранее Зеленский.

Как проходили переговоры

Переговорный процесс между Москвой и Киевом стартовал в конце февраля - уже через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. Впервые делегации встретились на белорусской границе 28 февраля. В марте делегации встречались несколько раз, в частности, 10 марта в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

В последний раз переговоры сторон в очном формате состоялись 29 марта в Стамбуле. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская делегация передала российской письменные предложения по мирному соглашению, в которых предлагалось установить внеблоковый и безъядерный статус Украины в обмен на международные гарантии ее безопасности. Украинская сторона это подтверждала.

Минобороны России тогда же объявило о решении "в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении".

После этого стороны заявляли, что переговоры продолжаются в онлайн-формате. Вскоре в Москве начали обвинять Киев в отходе от достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Что узнала Би-би-си

По информации источников Би-би-си, близких к участникам переговоров, на их дальнейшее продолжение негативно повлияли обнародование обстоятельств массовой резни в Буче и потеря Россией флагманского крейсера Черноморского флота "Москва".

Вместе с тем, отмечали источники Би-би-си, исход войны будет решаться прежде всего на поле боя, а смысл переговоров заключается в том, чтобы определить базовые правила, по которым Украина и Россия будут жить в будущем, чтобы подобные конфликты не повторялись.

От ситуации на фронтах зависит и темп диалога между переговорными группами и его общий градус, подчеркивали собеседники Би-би-си.

Нет переговоров, есть война

Россия продолжает ежедневно наносить ракетные удары по различным регионам Украины. Боевые действия на земле ведутся в основном на востоке страны.

Из сводок украинского генштаба следует, что в последние недели российские военные пытались развить наступление в Донбассе. В то же время Украина контратаковала в Харьковской области. Накануне в Киеве заявили, что отдельным подразделениям удалось выйти на границу с Россией.

Параллельно развивалась ситуация в Мариуполе на заводе "Азовсталь", где больше двух месяцев держали оборону украинские военные. Зеленский заявлял, что в случае массовой гибели защитников "Азовстали" переговоры будут невозможны.

"Уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", - говорил он еще 16 апреля. До этого он ставил под сомнение их продолжение после массового убийства мирных жителей в Буче.

В понедельник, 17 мая, обе стороны объявили о начале эвакуации военных с "Азовстали". Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что 53 тяжелораненых бойца эвакуированы в Новоазовск, контролируемый российской стороной, для оказания медпомощи. Еще 211 бойцов отправили через гуманитарный коридор в Еленовку. "Для дальнейшего их возвращения [домой] будет осуществлена процедура обмена", - заявила Маляр. Российская сторона называет их "военнопленными", в Госдуме во вторник потребовали исключить их обмен.

Претензии Москвы

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Путин дважды обсуждал тему российско-украинских переговоров с мировыми лидерами.

В пятницу, 13 мая, он говорил о них с канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры "по сути заблокированы Киевом", цитировала Путина пресс-служба Кремля.

На следующий день российский президент говорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который решил лично сообщить ему о том, что Финляндия собирается принять решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Из кремлевского пресс-релиза следовало, что Путин назвал переговорный процесс "фактически приостановленным Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге".

Москва при этом настаивает, что прямые переговоры Путин и Зеленского невозможны до тех пор, пока делегации не согласуют параметры соглашения между двумя странами, черновик которого был обнародован после переговоров в Стамбуле.

Зеленский занимает противоположную позицию. Он неоднократно заявлял, что "с самого начала" настаивал на встрече с Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников не даст желаемого результата.

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - говорил Зеленский итальянскому телеканалу Rai 1 на прошлой неделе.

В том же интервью президент Украины заявил, что Киев никогда не признает Крым частью России. "Идет война, ко времени - человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, - пересказывал он позицию, сформулированную в Стамбуле. - Наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос".

Москва в свою очередь заявляла, что не получила от Киева ответа на свои предложения в развитие стамбульских переговоров.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на прошлой неделе заявила, что даже если Россия добьется своих военных целей в Донбассе, то не положит конец войне, и что в американской разведке не видят "жизнеспособного продолжения переговорного процесса, как минимум, в краткосрочной перспективе".

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