Война в Украине, день 83-й: эвакуация с "Азовстали" и застопорившиеся переговоры Москвы и Киева

22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эвакуация раненых украинских солдат с "Азовстали"

Украинские защитники Мариуполя продолжают выходить с осажденной "Азовстали". Украинская сторона называет это эвакуаций, россияне - сдачей в плен, причем Госдума предлагает не менять их на российских пленных. Переговоры между Москвой и Киевом в Турции вновь зашли в тупик. Международный уголовный суд отправил в Украину своих следователей.

Эти и другие события 83-го дня войны - в нашем обзоре.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

Гуманитарная операция на "Азовстали" и "гуманитарная" инициатива Госдумы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук во вторник сказала, что гуманитарная операция на "Азовстали" вступила в новую фазу.

"Вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации состояния мы обменяем их на российских военнопленных", - написала она у себя в "Телеграме".

16 мая более 260 человек, в том числе около 50 раненых, покинули завод и были вывезены на территорию самопровозглашенной ДНР. Украинские власти подчеркивали, что в дальнейшем защитников "Азовстали" вернут домой с помощью процедуры обмена.

Однако во время заседания парламента Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену на пленных россиян, и призвал депутатов подготовить соответствующее постановление.

"Нацистскими преступниками" в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые более двух месяцев держали оборону на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Переговоры между Москвой и Киевом приостановлены

Автор фото, Cem Ozdel/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Российско-украинские переговоры в Турции идут с конца марта

Россия и Украина официально подтвердили то, что было и так достаточно очевидно: мирные переговоры давно застопорились.

В последний раз украинская и российская делегации встречались в Турции в конце марта, после чего Москва заявляла о продолжении переговоров в дистанционном режиме и о том, что Киевом их якобы саботирует.

Украина настаивает на переговорах на президентском уровне.

"Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса", - сказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

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"Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет [президент Украины Владимир] Зеленский", - отметил, в свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не собирается отдавать территории лишь затем, чтобы позволить Путину сохранить лицо, к чему чуть раньше, как утвердает украинская сторона, призывал ее французский президент Эммануэль Макрон.

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним", - заявлял ранее Владимир Зеленский.

Ракетные обстрелы украинского тыла продолжаются

Как сообщил губернатор Чернигова Вячеслав Чаус, в результате ракетного обстрела деревни Десна погибли 8 человек и еще 12 получили ранения. Четыре ракеты , по его словам, были выпущены по деревне около 5 утра по местному времени, две из них попали в жилые дома.

Украинские военные сообщают, что российская армия продолжает вести наступление на востоке страны, сосредоточив основные усилия в районе Донецка, однако за последние сутки украинским силам удалось отбить все атаки.

"Авиация противника нанесла удары по гражданской и военной инфраструктуре в Восточной операционной зоне и промышленным объектам в глубине территории Украины", - говорится в сводке Генштаба ВСУ Украины.

Там также отмечают, что в Донецкой области российские войска продолжают активно применять минометы, артиллерию и системы залпового огня.

ПВО Украины сообщает об обстреле крылатыми ракетами морского базирования железнодорожных объектов в районе Львова.

Россия давно уже наносит удары по транспортным узлам и складам топлива вокруг Львова, пытаясь помешать поставкам западной военной техники, оружия, боеприпасов и прочей помощи, которая идет с этого направления.

МУС послал экспертов расследовать военные преступления в Украине

Автор фото, Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images) Подпись к фото, Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда над собой, но главный прокурор МУС Карим Хан считает, что его ведомство все равно обязательно должно участвовать в расследовании военных преступлений в Украине

Международный уголовный суд направил в Украину группу из 42 человек, которые примут участие в расследовании военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС" Об этом сообщил главный прокурор суда Карим Хан.

В группу входят следователи, эксперты-криминалисты и технический персонал. Они будут снимать показания и собирать другие доказательства преступлений, уточнил прокурор.

"Это крупнейшее развертывание сил нашего офиса на местах с начала его существования", - говорится в заявлении Хана.