Что мешает создать новый "Москвич"? Эксперты - о возрождении классической советской марки

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Andrei Makhonin/TASS

Путин захочет себе новый "Москвич", если это будет хорошая машина, заявил Дмитрий Песков. Производить автомобиль под этим историческим названием планируется на заводе, который перешел на баланс московской мэрии за один рубль - после ухода Renault. Би-би-си разбиралась, cмогут ли власти возродить классический советский бренд.

О том, что французская марка Renault окончательно уходит из России, корпорация объявила 16 мая. Это первая национализация иностранной компании в России. О том, что Renault планирует продать свою долю в "АвтоВАЗе" российскому государственному предприятию НАМИ, стало известно в конце апреля.

В результате сделок доли в активах распределятся так: 100% акций московского завода ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), а оставшиеся акции автоконцерна "АвтоВАЗа" сохранит ГК "Ростех".

Renault будет иметь опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет. Обе сделки уже одобрены ФАС России.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника писало о том, что цена продажи равна 1 рублю. То, что сделка была совершена "за символическую стоимость", подтверждал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мантуров объяснил привлечение НАМИ тем, что предприятие "обладает значительным опытом в автомобильной промышленности". НАМИ, в частности, запустило производство автомобилей представительского класса Aurus. На нем, а не на Mercedes, как раньше, теперь ездит президент Владимир Путин.

Российские власти постоянно обещают: выпуск автомобилей на этих автозаводах продолжится. Так, по заверениям минпромторга, в рамках существующих лицензий в России будет продолжаться выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах "АвтоВАЗа". Тот же "АвтоВАЗ" будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей Renault на российском рынке.

Отдельно минпромторг договорился с Renault о том, чтобы производить на "АвтоВАЗе" автомобили Renault Duster, но под брендом Lada - об этом рассказал в эфире "России 24" директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак.

Модель будет освоена на производстве в Тольятти (до этого его производили в Москве, а на площадке в Тольятти производили модели Logan и Sandero).

Возрождение "Москвича"

В собственность столичного региона перейдет московская производственная площадка Renault - завод "Автофрамос". Причем, как уточнял заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, опциона на обратный выкуп этого со стороны Renault нет - то есть этот завод останется в собственности столицы.

На нем планируется возродить еще одну - классическую - марку. "…Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Денис Пак уточнил, что автозавод теперь будет называться "Московский автомобильный завод "Москвич".

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По словам Собянина, на первом этапе на предприятии в Москве планируют организовать выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, затем - электромобилей.

При этом власти Москвы планируют "сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников".

Сборку новых автомобилей планируется начать здесь уже до конца года, обещает Ликсутов. Необходимая для этого платформа должна быть найдена совместно с "КАМАЗом" (он будет основным партнером завода) и институтом НАМИ.

Конвейер завода Renault в Москве был остановлен еще 23 марта. Французская компания называет передачу российских активов "сложным, но необходимым решением".

"Сегодня мы... делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тыс. сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, в другом контексте...", - цитирует компания Луку де Мео, генерального директора Renault Group.

По данным компании, оценка стоимости всех активов компании в России, от оборудования и заводов до деловой репутации, на 31 декабря 2021 года составляла 2,195 млрд евро.

Хватит ли компонентов на "Москвич"?

После вторжения России в Украину десятки компаний сообщили о приостановке работы, в том числе автопроизводители Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в Россию решили прекратить Ferrari и Lamborghini, а также Jaguar Land Rover.

Часть компаний приостановила сотрудничество с Россией из-за войны, часть - из-за проблем с логистикой. Значительную роль сыграло также введение технологических санкций на поставки полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов и других важных технологических элементов.

На замену им минпромторг рассматривает поставщиков, которые находятся в Китае, Турции, Иране и других странах, которые не вводили санкции в отношении России.

Автор фото, Alexander Shogin/TASS

Именно невозможность доставлять компоненты - причина выкупа российских активов Renault, заявил министр Мантуров.

"Это было компромиссное решение с коллегами из компании Renault с учетом того, что они не могут на сегодняшний день полностью обеспечивать поставку компонентов, комплектующих для обеспечения загрузки и автовазовских площадок, и "Автофрамоса", - сказал он.

Более того, предполагается, что Renault должен помогать производству искать компоненты.

"Основным условием [возвращения в "капитал "АвтоВАЗ"] является то, что компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных, готовых к производству и поставке данной продукции; сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", - сообщил министр.

Эксперты, с которыми говорила Би-би-си, предполагали, что в условиях запрета на поставку деталей модели в результате придется собирать в упрощенной комплектации: замену импортным деталям можно найти, но часть функций может быть утрачена.

"Возможно, придется отказываться от компонентов АБС [антиблокировочной системы, которая не дает колесам блокироваться во время торможения], от навигаторов и так далее", - предполагал исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова.

Автор фото, Andrei Makhonin/TASS

16 мая правительство опубликовало постановление, в котором описаны упрощенные требования к сертификации легковых машин. Этот документ позволяет производителям не устанавливать те системы, которые недоступны из-за дефицита чипов и санкций.

В частности, разрешен выпуск новых автомобилей без систем ABS и ESP.

По словам автоэксперта Алексея Хресина, сложности могут возникнуть с конструкциями машин, которые изначально были спроектированы под системы тормозов с ABS - в том числе с моделями Renault.

"Здесь потребуется, видимо, какая-то небольшая конструкторская работа по перенастройке тормозов на работу без этих систем", - говорит Хресин.

Десятилетия "Москвича"

История "Автофрамоса" в Москве началась с того, что в ноябре 1930 года новый автосборочный завод в Москве начал выпускать автомобили "Форд-А" и "Форд-АА" - вначале из американских машино-комплектов, потом перешел на их аналоги, производившиеся в Горьком. Он менял названия - КИМ, МЗМА, АЗЛК.

На протяжении десятилетий здесь выпускались отечественные "Москвичи".

Как писал журнал "За рулем", в 1996 году правительство решило обанкротить предприятие, однако спасать его взялись власти Москвы. Предприятие выпускало несколько моделей на базе "Москвича-2141" с названиями вроде "Святогор", "Калита" и "Князь Владимир", однако спроса на них не было.

С 1998 года этот же завод частично сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили модели Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano.

Автор фото, Фотохроника ТАСС

А в 2001 году конвейер "Москвича" остановился, в 2006-м предприятие, которое выпускало эти машины, признано банкротом.

Судьба бренда "Москвич" тоже была сложной.

В 2015 году российский филиал Renault подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Москвич" и его эмблемы, которая ранее размещалась на кузове одноименных автомобилей. Об этом сообщало агентство "Москва" со ссылкой на Роспатент.

Всего заявки были поданы на восемь обозначений: от тех, что использовались на первом массовом советском легковом автомобиле "Москвич-400", и до последних моделей АЗЛК - те же "Святогор" и "Князь Владимир".

По нескольким другим, неавтомобильным классам - в частности, по классу общепита - известное курсивное обозначение "Москвич" принадлежит с 2011 года фирме "Авто-Винтаж", собственником которой является Елена Батурина, супруга экс-мэра столицы Юрия Лужкова (данные "СПАРК-Интерфакс"). Его использовала компания, которая управляло рестораном "Москвич" в здании музея ретро-автомобилей в центре Москвы.

Одной из эмблем АЗЛК 17 декабря 2012 года завладел концерн Volkswagen, но бренд на рынок так и не вывел. В 2010 году концерн получил права и на экспортные наименования "Москвича" - Алеко/Aleko.

Можно ли возродить классический "Москвич"

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, который работал на советском предприятии с 1974 по 1987 год, сказал изданию motor.ru, что готов участвовать в разработке будущей машины в качестве консультанта.

Однако, как отмечает автоэксперт Алексей Хресин, возвращение "Москвича" вряд ли будет означать возрождение советской классики или появление полностью новой машины.

Если речь идет о появлении совсем новой марки, то наладить ее производство можно будет только в течение нескольких лет, говорит исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. Если о сборке чего-то, что уже производилось, - то речь о нескольких месяцах.

"Очень многое зависит от возможности получения компонентов", - отмечает Удалов.

"Я думаю, что под маркой "Москвич" будут выпускаться все те же самые Renault, которые на этом заводе выпускались…Никто не будет выпускать Москвич-412 или 2140", - отмечает Хресин.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Новая машина с нуля рождается в течение нескольких лет, и этим должно заниматься специальное конструкторское бюро, отмечает эксперт. То бюро, которое есть при заводе в Москве, занималось адаптацией европейских машин к российским реалиям, а не проектированием с нуля. У "КАМАЗа" также нет опыта проектирования легковых машин с нуля.

"У нас не лежит на полочке какой-нибудь готовой модели, которую можно снять с полки, стряхнуть пыль и начать выпускать… Но пока я думаю, что это badge инжиниринг [выпуск одного продукта под разными эмблемами]", - считает Хресин.

В последние годы на заводе в Москве производили, в частности, модели Renault Arkana, Kaptur, Duster.

Правда, "КАМАЗ" может оказать помощь в производстве каких-то компонентов, которые до этого импортировались, рассуждает Хресин.

Не только "Москвич"

В советское время в в Москве работали два автогиганта: помимо "Москвича", флагманом столичной промышленности был "ЗИЛ".

Его история началась в 1916 году, когда на южной окраине Москвы был заложен завод Автомобильного московского общества, принадлежавшего торговому дому "Кузнецов, Рябушинские и К".

Через два года предприятие, занимавшееся "отверточной" сборкой грузовиков по итальянской лицензии и авторемонтом, было национализировано. Позже первое автомобильное предприятие в России стало "Заводом имени Лихачева" (ЗИЛ).

В 2013 году было объявлено о решении построить на месте ЗИЛа жилые кварталы, и производство на заводе было остановлено. Последний "осколок" на месте ЗИЛа - ООО "МСЦ6 АМОЗИЛ" - до 2019 года занималось сборкой и ремонтом лимузинов. Работы по его сносу начались в конце января 2022 года - по некоторым данным, это единственный уцелевший цех завода.