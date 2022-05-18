Google заявил о банкротстве российской "дочки" компании

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Google начал процесс банкротства своей российской "дочки". В России на компанию наложены рекордные штрафы.

ООО "Гугл" подала уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании себя банкротом, следует из материалов федерального реестра юридически значимых сведений.

Компания сообщила, что с 22 марта этого года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.

В Google объяснили банкротство российской структуры арестом банковского счета, который сделал невозможным функционирование российского офиса компании.

"Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сообщили в пресс-службе Google.

Там добавили, что продолжат предоставлять российским пользователям бесплатные сервисы, такие как поиск, карты, YouTube, Gmail, Android и Play.

Фактически ООО "Гугл" выполняла функции бухгалтерии, которая принимала платежи от российских потребителей, но Google перестал оказывать платные услуги в России, сказал Би-би-си исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев (внесен минюстом в реестр иноагентов).

"[Российские] власти при этом, несколько раз грабили это ООО по неправосудным решениям. Думаю, что операции были прекращены и ранее - просто потому, что никто ничего не продавал. Теперь это будет совсем невозможно", - говорит Климарев.

Рекордные судебные штрафы

Ранее власти наложили на Google рекордные штрафы. В декабре 2021 года суд назначил компании оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного в России контента. Оборотный штраф рассчитывается в зависимости от годовой выручки компании и составляет 5-10%.

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Помимо властей, на компанию подавали в суд некоторые российские СМИ. Например, в мае этого года суд удовлетворил иск телеканала НТВ и наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании на 500 млн рублей. Телекомпания обратилась в суд с требованием к Google разблокировать доступ к аккаунту телеканала НТВ на YouTube.

В конце апреля в Google заявили о выплате 9 млрд рублей по иску "Царьграда". Сообщалось, что выплата была в связи с неисполнением судебного решения о восстановлении YouTube-аккаунта телеканала. Размер неустойки изначально не мог превышать 1 млрд рублей, но это ограничение сняли, так как Google не полностью выполнил требование.

В "Царьграде" заявляли, что потратят часть денег на поддержку войны в Украине.

В начале апреля этого года Роскомнадзор объявил о введении в отношении Google и ее ресурсов мер понуждения - регулятор решил запретить рекламу американской компании и ее сервисов и обязал поисковые системы помечать, что Google нарушает российское законодательство.

Российские власти не блокировали Google, в отличие от Facebook, Instagram и Twitter - по словам экспертов, это было связано с экономическими и техническими причинами. Из-за блокировки могли постарадать россияне и российские компании, работа которых завязана на инфраструктуре Google, найти альтернативу которым быстро не получится.

Убытки ООО "Гугл" в 2021 году составили, по данным базы данных СПАРК, более 26 млрд рублей. Компания начала вывозить своих сотрудников из страны, сообщало со ссылкой на источники агентство Блумберг еще в конце марта.

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