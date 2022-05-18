"Образование может спасти нас от этой тьмы". Как в Кабуле работает подпольная школа для девочек

Секундер Кермани

Би-би-си, Кабул

55 минут назад

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Подпись к фото, "Будьте храбрыми - если вы смелы, никто не сможет вас остановить", - говорит одна из учениц

В одном из жилых районов Кабула работает подпольная школа для девочек. Занятия в ней - по сути акт неповиновения талибам, запрещающим получать образование большинству девочек-подростков. Корреспонденту Би-би-си удалось побывать внутри учебного заведения.

В подпольной школе, которую посетил корреспондент Би-би-си, попытались создать настоящий класс с рядами новеньких сине-белых столов. По несколько часов в день здесь проводят уроки математики, биологии, химии и физики.

В школе учатся около дюжины девочек. Сейчас у них урок математики.

"Мы знаем об угрозах и боимся за нашу судьбу", - говорит учительница, но добавляет, что образование девочек стоит риска. "Мы делаем все возможное, чтобы никто о нас не узнал, - добавляет она. -Но даже если меня арестуют и побьют, это того стоит".

Директор школы знает, что помимо ее учениц, есть и другие девочки, которые тоже хотят учиться, но всех принять нельзя, так как в классе просто не хватит места. К тому же нельзя забывать о безопасности - и учителю, и ученицам нельзя привлекать внимание к занятиям в школе.

Движение "Талибан" (запрещено в России), которое пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года, закрыло средние школы почти во всех провинциях Афганистана.

Подпись к фото, Реакция школьниц после того, как им сказали, что они не вернутся к урокам

Еще в марте казалось, что школы для девочек вот-вот откроются. Учениц даже пригласили вернуться в классы. Но только для того, чтобы объявить им о том, что политика изменилась и школы останутся закрытыми.

У учениц подпольной школы и многих других девочек-подростков воспоминания о том дне еще свежи.

"С того момента прошло уже два месяца, а школы до сих пор не открылись", - говорит 19-летняя школьница. "Мне так грустно", - добавляет она, едва сдерживая слезы.

Другие девочки скорее разозлены, чем расстроены.

15-летняя ученица даже хотела послать сообщение другим девушкам в Афганистане: "Будьте храбрыми - если вы смелы, никто не сможет вас остановить".

При этом талибы разрешили открыть начальные школы для девочек, и ученицы с удовольствием вернулись в классы. Однако до сих пор неясно, разрешат ли девочкам старшего возраста сделать то же самое.

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Талибы заявили, что сначала необходимо создать "правильную исламскую среду", хотя, учитывая, что школы и так разделены на учебные заведения для мальчиков и для девочек, никто уже не понимает, что это означает.

Официальные представители талибов неоднократно публично заявляли, что школы для девочек все же откроются, но они также признавали, что женское образование является для них спорным. Во время их предыдущего пребывания у власти в 1990-х всем девочкам было запрещено ходить в школу якобы из-за соображений безопасности.

И сейчас, как сообщили Би-би-си несколько источников, небольшая группа консервативных и очень влиятельных людей в верхушке "Талибана" по-прежнему выступает против школ для девочек.

В частных разговорах с корреспондентом Би-би-си некоторые члены "Талибана" выразили недовольство решением не открывать школы для девочек. В министерстве образования талибов, похоже, тоже удивились, когда в марте руководство движения отменило их планы.

Дошло до того, что некоторые высокопоставленные чиновники талибов отправили своих дочерей в школы Катара или Пакистана.

Кроме того, последние недели ряд религиоведов, близких к талибам, издали фетвы, или религиозные декреты, поддерживающие право девочек на образование.

Шейх Рахимулла Хаккани - афганский священнослужитель, живущий в основном в Пакистане, в Пешаваре. Он пользуется большим уважением у "Талибана" и во время последней поездки в Кабул в апреле он встречался с высокопоставленными лицами в правительстве.

Подпись к фото, Влиятельный шейх Рахимулла Хаккани говорит, что Коран не запрещает женщинам учиться

Шейх старается открыто не критиковать закрытие школ. Но, выступая в своем медресе в Пешаваре с мобильным телефоном в руке, он цитирует в своей "диджитал-фетве" постулаты древних священнослужителей и высказывания пророка Мухаммеда.

"В шариате не приводится никаких оснований запрещать женское образование. Никаких оснований", - говорит он Би-би-си.

"Во всех религиозных книгах говорится, что женское образование разрешено и даже обязательно, потому что, например, если в исламском обществе - таком, как Афганистан или Пакистан- женщина заболеет, гораздо правильнее, если ее будет лечить женщина-врач", - объясняет шейх.

Подобные фетвы были изданы другими священнослужителями в провинциях Герат и Пактия в Афганистане. Это показывает, насколько широко сейчас в стране поддерживается образование девочек, даже в консервативных кругах, но пока неясно, окажут ли религиоведы какое-то влияние на противников женских школ.

Талибы даже сформировали комитет для изучения этого вопроса, но, как сообщили Би-би-си многочисленные источники, несмотря на то, что даже высокопоставленные министры талибов были согласны с открытием школ для девочек в марте, этому препятствовали люди на самом верху "Талибана", из окружения верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзада.

Талибы, которые после прихода к власти старались казаться более толерантными ко многим вопросам, в том числе - к образованию женщин, чем во время своего первого правления, вернулись к старому и издают все более и более жесткие указы. Один из последних - обязательное ношение бурки, полностью закрывающей лицо и тело.

Подпись к фото, "Талибан" вводит все более и более жесткие правила в отношении женщин

И, похоже, их терпимость к инакомыслию, даже в собственных рядах, заканчивается.

Когда один из талибов с большим количеством подписчиков в социальных сетях критически отозвался в "Твиттере" о закрытии школ для девочек и новых правилах, предписывающих государственным служащим отращивать бороды, его вызвали на допрос в разведывательное управление "Талибана". После этого он удалил все свои твиты и извинился за комментарии.

В Афганистане очень мало противников образования женщин на низовом уровне, но некоторые деятели "Талибана" объясняют свое нежелание открывать школы опасениями, что террористическакя организация "Исламское государство" (запрещена в России) использует их для вербовки в свои ряды.

Западные официальные лица тем временем дали ясно понять, что без соблюдения прав женщин "Талибан" не сможет получить доступ к замороженным миллиардам долларов своих валютных резервов.

А пока активисты, борющиеся за права афганских женщин, пытаются сделать так, чтобы целое поколение девочек не осталось без знаний. Например, директриса подпольной школы уже не надеется, что школы откроются, но готова делать все, что в ее силах, чтобы девочки учились.