К 100-летию пионерии в России создают детскую организацию. В нее могут включить 18 млн детей

15 минут назад

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Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАSS

В Госдуму представителями всех фракций внесен законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи. Это произошло в день, когда 100 лет отмечает пионерская организация. Авторы обещают добровольность участия в движении, но при этом оценивают его потенциальную численность в 18 млн человек. Цели организации - формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей, любви к родине и трудолюбия.

Зачем нужно движение?

Движение будет называться "Большая перемена", говорится в законопроекте, который внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых председатель комитета по делам семьи Нина Останина и глава комитета по просвещению Ольга Казакова. Заявленная цель - содействовать государственной политике в вопросах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, создавать возможности для самореализации и готовить к полноценной жизни в обществе.

Участниками движения, как следует из документа, смогут стать дети от шести лет, а их наставниками - совершеннолетние молодые люди, закончившие школу, техникум или колледж. Несколько раз в законопроекте повторяется, что к работе с детьми не допустят "иноагентов". .

Чему именно будут учить детей, в законопроекте не говорится. В пояснительной записке к законопроекту есть расплывчатые формулировки: движение якобы будет способствовать "формированию их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры", а также поможет развитию "общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству".

Президенту России Владимиру Путину предложат стать главой наблюдательного совета движения, писала "Медуза" (издание включено в России в реестр "иностранных агентов").

Вступление в "Большую перемену" будет добровольным, сказано в законопроекте. Там же упоминается, что программы работы движения будут реализованы "в негосударственных образовательных организациях, а также некоммерческих организациях". Однако одна из соавторов законопроекта Ольга Казакова уже объявила, что движение будет представлено во всех школах России, в него могут войти около 18 млн детей.

Это новые пионеры?

"Большая перемена" вызывает ассоциации с советским пионерским движением - тем более, что закон был внесен в Госдуму в день столетия пионерии. О новом движении уже высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он считает, что у "Большой перемены" есть будущее только в том случае, если оно унаследует традиции пионерии и комсомола.

"Если опять будут сидеть и выдумывать лишь бы выпендриться - ничего из этого не получится", - сказал Зюганов в эфире радио "Говорит Москва".

Назвать "Большую перемену" калькой пионерии нельзя, хотя опыт пионерской организации будет учтен, цитирует РИА Новости главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что возрождать пионерию никто не собирается. "Большая перемена" - это единое, неформальное общественное движение школьников и молодых людей, сказал он.

В день столетия пионерии в России прошли торжественные мероприятия. В Кирове открылся фестиваль в честь 100-летия пионерской организации: глава правительства Кировской области пришел туда в пионерском галстуке. В Петербурге на палубе крейсера "Аврора" школьникам повязали алые галстуки и приняли в пионеры.

Уроки о санкциях и пение гимна

После вторжения России в Украину в школах усилилась идеологическая обработка детей. Со школьниками проводили акции "Напиши письмо солдату", они выстраивались в букву Z и танцевали с триколорами. Минпросвещения проводило специальные всероссийские уроки: на них объясняли, что "спецоперация" нужна для защиты жителей Донбасса, а западные санкции только укрепят экономику России.

Министр просвещения Сергей Кравцов недавно объявил, что в каждой школе в начале новой недели будут поднимать российский флаг и петь гимн.

Сделать это обязательным планируется только с 1 сентября. Но в некоторых регионах в школах эту церемонию уже ввели, не дожидаясь нового учебного года. В мае эта "традиция" стала обязательной для всех школьников Ленинградской области, сообщали местные СМИ. Церемонию с флагом уже внедрили в школах Югры: поднимать флаг разрешают лишь отличникам и участникам военизированной организации "Юнармия".

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