В России впервые завели уголовное дело о повторной "дискредитации армии"

11 минут назад

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Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Против жителя Амурской области возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии. Это первое подобное дело, о котором стало известно. Первые уголовные дела по другой статье о "военных фейках" были возбуждены еще в середине марта, среди обвиняемых оказались журналисты и депутаты.

Как сообщает региональоне управление МВД России, мужчина, получив в марте штраф по административному делу о "публичных действиях", направленных на "дискредитацию использования вооруженных сил" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), с 1 апреля по 6 мая выложил в соцсетях еще "более 10 постов, содержащих информацию, дискредитирующую вооруженные сил Российской Федерации".

Теперь против него возбуждено уголовное дело о "дискредитации" военных (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), по которому ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как отмечает "Медиазона" (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), речь, вероятно, идет о 53-летнем активисте Владиславе Никитенко, которого 17 марта оштрафовали на 45 тыс. рублей за подачу в полицию заявления с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку войны в Украине.

6 мая Никитенко дали 15 суток административного ареста за видео на YouTube, на заставке которого стояла фотография со свастикой с заседания Народной судебной палаты в нацистской Германии. В настоящее время он все еще находится под административным арестом.

24 февраля, в день, когда российские войска вторглись в Украину, Никитенко подал заявления во все региональные управления Следственного комитета России, МВД и прокуратуры на президента Владимира Путина и членов Совбеза России, обвинив их в развязывании войны.

Заявления Никитенко отказывались принимать, а в апреле судья 1-го Восточного окружного военного суда, рассматривая жалобу активиста на отказ в регистрации его заявлений, отметил, что в них есть признаки уголовного преступления.

Административная статья о дискредитации военных (20.3.3 КоАП) действует в России с 4 марта. С тех пор власти регулярно пользовались ей для того, чтобы наказывать россиян, несогласных с войной.

Согласно исследованию Александры Архиповой, социального антрополога, автора телеграм-канала "(Не)занимательная антропология", приглашенного сотрудника Института исследований Восточной Европы (Бремен), по состоянию на начало мая по ней завели больше 1350 административных дел.

Первые уголовные дела по еще одной статье, введеной после российского вторжения в Украину, - о распространении "фейков" о действиях военных (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) - были возбуждены еще 16 марта. Среди обвиняемых тогда оказалась известный блогер Вероника Белоцерковская. Эта статья также вступила в силу 4 марта.

Уголовные дела о "военных фейках" заводили на депутатов, журналистов и других людей, в том числе на публициста Александр Невзорова и Илью Красильщика.

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