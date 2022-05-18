Российский военный в суде признал вину в убийстве безоружного украинца

4 часа назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вадим Шишимарин предстал перед украиским судом

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе заседания суда в Киеве признал вину в убийстве безоружного мирного жителя, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда. Это первый процесс над российским военным с начала вторжения.

По версии прокуратуры, 28 февраля вблизи села Камыши в Сумской области колонну, в которой был 21-летний сержант Шишимарин, обстреляла украинская армия. Отступая, он и четверо других российских военных захватили чужой автомобиль и стали двигаться назад к границе.

4 мая Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео с рассказом Шишимарина.

У дома №52 по улице Лебединской они увидели 62-летнего мужчину - Шелипова Александра Федоровича, который говорил по телефону. Российский военнослужащий Пуфаков, позже погибший, отдал приказ Шишимарину убить этого человека, чтобы он не рассказал о них украинским бойцам. Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата. Такова версия событий, изложенная украинской стороной.

Минобороны России не комментировало ситуацию с Шишимариным. Кремль ссылается на недостаток информации.

"Мне приказали выстрелить, и я выстрелил в него одну очередь, он упал. Мы ехали дальше", - объяснял на опубликованном СБУ видео Шишимарин.

Позже Шишимарин и трое других военнослужащих попали в плен.

На уточняющий вопрос судьи, признает ли Шишимарин вину в убийстве полностью, он ответил утвердительно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Судебный процесс открытый, видеотрансляцию можно смотреть на YouTube

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Шишимарину вменяют статью "Нарушение законов и обычаев войны". По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Это первый процесс над российским военным на территории Украины после 24 февраля.

Адвокат Шишимарина Виктор Овсянников настаивает на переквалификации обвинения на более мягкую статью, пока не уточняя, какую именно.

Адвокат заявил корреспонденту Би-би-си, что планирует добиваться оправдательного приговора. "Линию защиты не раскрою, чтобы не давать козырей прокурорам, - сказал он. - Озвучу позицию в дебатах".

Заседание во вторник было коротким - из-за переполненного журналистами суда продолжение перенесли на четверг, 19 мая. Судебный процесс открытый, видеотрансляцию можно смотреть на YouTube.

В суде планируют допросить вдову убитого, самого Шишимарина и двоих свидетелей обвинения, а также рассмотреть вещдоки - автоматы и мобильные телефоны.

Шишимарину 21 год, он родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области, следует из информации, прозвучавшей в суде.

В среду, 18 мая, первый суд над российским военным комментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. "Информации [подробной] по-прежнему нет, но и собственно, возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там [в Киеве] тоже весьма ограничены у нас, к сожалению", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности России по оказанию помощи Шишимарину.

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