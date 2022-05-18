На уехавшего из России топ-менеджера "Аэрофлота" завели дело. Он призывал бизнес саботировать войну

57 минут назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Автора стратегии "Аэрофлота" Андрея Панова заочно арестовали по делу о мошенничестве. Он покинул Россию вскоре после начала вторжения в Украину и призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки, связанные с войной. Об этом он написал колонку для газеты Financial Times в апреле.

А сейчас издание РБК нашло на сайте Хорошевского суда Москвы карточку, из которой следует, что бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу заочно арестован на два месяца. Это подтвердил изданию и сам Панов. Панова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере).

Панов объявлен в международный розыск, сообщили Интерфаксу в суде.

"Вы можете просто уйти"

"Обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора "Аэрофлота" разных лет", - обратил внимание Панов. "Очевидно, что обвинения в мой адрес политически мотивированы. Уголовное дело было открыто через день после моего заявления в Financial Times. При этом сами обвинения абсурдны, ничем не подтверждаются", - добавил он.

В апрельской колонке в Financial Times Панов писал, что в России теперь "невозможно быть топ-менеджером и выступать против политического режима".

"Я не призываю вас становиться мучениками или политзаключенными. Но вы можете уйти на пенсию, вы можете просто уйти, и даже если ни то, ни другое невозможно, вы все равно можете кое-что сделать. Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждую сделку или контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду. Вы можете просветить своих подчиненных и дать им понять, что вы против войны. Можно игнорировать Z-парады и отказываться посылать своих сотрудников для участия в них, а можно громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта", - писал он.

Раньше Панов был журналистом газеты "Ведомости" (2003-2010 годы). В "Аэрофлоте" он проработал четыре года (2018-2022 годы), а до этого работал в международной консалтинговой компании Bain (2010-2018 годы).

"Я был напуган. И все же меня отпустили"

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Контракт на разработку маркетинговой стратегии крупнейшей российской авиакомпании был заключен с именно с этой компанией Bain в 2019 году, его сумма составляла 200 млн рублей, утверждает источник РБК, знакомый с материалами уголовного дела. Расследует дело управление МВД на транспорте.

Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" улетел в Израиль 5 марта - через десять дней после начала вторжения. В своей колонке он описывал страх быть задержанным: "Я прибыл в московский аэропорт Шереметьево, собираясь навсегда покинуть Россию. Вместо того чтобы поставить штамп в паспорте, меня впервые в жизни пригласили в отдельную комнату на собеседование. Два офицера из подразделения ФСБ, отвечающего за транспортную отрасль, подошли ко мне с расспросами о моем возвращении в Москву. У меня был только небольшой рюкзак в качестве ручной клади, и я сказал им, что совершаю короткий визит в Тель-Авив, и показал им свой обратный билет на три дня. Я был напуган. И все же меня отпустили".

Свой пост в марте покинул и глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. Газета "Коммерсант" писала, что он также покинул страну и не выходит на связь, а министр транспорта России Виталий Савельев это отрицал. "Он никуда не уехал, - говорил Савельев. - Он будет работать в одной из российских компаний заместителем". Ушел с поста и гендиректор "Победы" Андрей Калмыков (лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот").

"За месяц, прошедший после моего отъезда из России, я узнал только об одном высокопоставленном российском руководителе, который, как и я, покинул страну и осудил войну. Я знаю еще двух человек, которые не планируют возвращаться, но молчат и продолжают работать удаленно", - писал Панов в своей колонке.

Он не называл имя этого высокопоставленного руководителя. 23 марта стало известно, что Россию и пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития покинул Анатолий Чубайс. Чубайс не сделал ни одного публичного заявления после начала войны. 26 апреля один из вице-президентов Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил, что уехал из России в Украину, где намерен вступить в ряды территориальной обороны.

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С резкой критикой войны и российской армии выступал банкир Олег Тиньков, после чего он был вынужден продать созданный им банк миллиардеру Владимиру Потанину. Осторожно за мир выступали миллиардеры Олег Дерипаска и Михаил Фридман, что не уберегло их от санкций. Тиньков и Фридман живут в Британии.

Из "Аэрофлота" Панова уволили за неявку на работу и должны были исключать из правления авиакомпании, говорил ТАСС источник в авиакомпании. В "Аэрофлоте" подтверждали факт увольнения, но причину не называли.

Еще до выхода колонки с призывом саботировать военные действия привлечь Панова к ответственности предлагал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он припомнил ему то, что "несколько лет назад" "Аэрофлот" отказался эксплуатировать дальнемагистральные Ту-204, после чего самолеты выкупил "Роскосмос". "Хотелось бы, чтобы эти "эффективные менеджеры" ответили за все, а не просто сложили чемоданы и сделали нам ручкой", - писал Рогозин в своем телеграм-канале.

Сам Панов, обращаясь к российскому бизнесу и оставшимся в стране топ-менеджерам, писал: "Посмотрите на экономические данные. Посмотрите на фотографии разрушенных городов, разрушенных зданий и дорог, мертвых женщин и детей. Понимание ужасов войны - это вызов, но как только вы поймете, что происходит, все остальное будет просто. А потом действуйте - со всей волей и изобретательностью, которыми славятся российские управленцы".

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