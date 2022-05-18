Война в Украине, день 84-й: суд над российским военным, 9 млрд евро для Украины и новые цифры погибших

час назад

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Автор фото, Getty Images

Европа обещает Украине еще 9 млрд евро и "план Маршалла", Россия высылает 85 испанских, итальянских и французских дипломатов, российский военный признал вину в убийстве безоружного жителя Украины, но его адвокат планирует добиваться оправдательного приговора, ООН обновила данные по погибшим с начала конфликта.

Подробности - в нашем обзоре.

Европа обещает Украине еще 9 млрд евро и "план Маршалла"

Евросоюз выделит Украине дополнительные 9 млрд евро помощи и собирает союзников для масштабного плана послевоенной реконструкции и реформ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина сейчас на передовой, она защищает европейские ценности. Мы продолжим поддерживать украинцев и пока идет война, и когда они будет отстраивать страну после", - сказала она.

Сколько денег может уйти на восстановление разрушенного российской армией, фон дер Ляйен не уточнила. Она сказала лишь, что ЕС не собирается делать это в одиночку, нужны союзники.

О новом "плане Маршалла" для Украины накануне говорила глава минфина США Джанет Йеллен, а сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что страны "Большой семерки" обсуждают, как заставить Россию частично оплатить его.

Речь идет о сотнях миллиардов евро. В начале апреля восемь ведущих экономистов очень предварительно оценили потребность Украины в помощи для восстановления после войны в 200-500 млрд евро, опираясь на опыт Европы после Второй мировой, объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели.

Они писали тогда, что финансовая помощь без реформ будет бесполезна, и фон дер Ляйен сегодня высказалась в том же духе.

"Потребуются ключевые реформы в области борьбы с коррупцией, госуправления, верховенства закона и независимости судов. План реформ должен быть четко увязан с "зеленой" перестройкой, цифровизацией и основополагающими европейскими ценностями", - сказала она.

Россия высылает 85 западных дипломатов

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Сегодня в МИД России вызывали послов Франции, Италии и Испании. Каждый из них пробыл в здании на Смоленской площади около получаса.

По итогам каждой из встреч оглашали число дипломатов, которых вышлет Россия.

Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника посольства Франции, 27 испанских дипломатов и 24 итальянских.

Это ответ Москвы на объявление российских дипломатов во Франции и Италии персонами нон грата.

В начале апреля Италия выслала 30 российских дипломатов, а Франция - 41 российского сотрудника.

Российский военный признал вину в убийстве безоружного жителя Украины

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Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в ходе судебного заседания признал вину в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области, сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

Шишимарина обвиняют в расстреле безоружного велосипедиста и вменяют статью "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Шишимарин родом из Усть-Илимска, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

Адвокат Вадима Шишимарина планирует добиваться оправдательного приговора.

О своем намерении добиваться оправдания адвокат Виктор Овсянников заявил корреспонденту Би-би-си в интервью. "Линию защиты не раскрою, чтобы не давать козырей прокурорам, - также сказал он. - Озвучу позицию в дебатах".

Ранее сегодня в ходе судебного заседания Овсянников сказал, что будет добиваться переквалификации обвинения российского сержанта на более мягкую статью.

Следующее заседание состоится 19 мая в 12.00.

Пушилин: судьбу военных из "Азовстали" решит суд

Автор фото, RUSSIAN DEFENSE MINISTRY/ HANDOUT

Судьба украинских военных, находившихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, будет решаться в суде, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

"Если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", - приводит слова Пушилина "Донецкое агентство новостей".

На вопрос, кто именно собирается судить украинских военных, Пушилин ответил, что "это вопрос следующего этапа" и что "трибунал должен быть международным".

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Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что из "Азовстали" в Мариуполе вышли и сдались в плен 962 украинских военных.

Известно, что на обширной территории завода находились сотни украинских военнослужащих, включая бойцов морской пехоты, Национальной гвардии, пограничных войск, территориальной обороны и представителей полка "Азов".

Последние несколько недель они были фактически последним очагом сопротивления в Мариуполе. Остальная часть города находится под контролем российских военных.

Нет точных сведений о том, сколько людей все еще может оставаться внутри "Азовстали".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киеву известно точное число оставшихся и вышедших с территории завода военных, но это "конфиденциальная информация".

В понедельник более 260 украинских военных были эвакуированы на территорию самопровозглашенной ДНР.

Во вторник журналисты сняли, как от "Азовстали" в сторону ДНР уехали еще семь автобусов. Сколько человек они вывезли, неизвестно. Пушилин утверждает, что командиры украинских военных самого высокого ранга с завода еще не вышли.

Власти Украины называют этот процесс эвакуацией и настаивают, что, по соглашению сторон, украинские военные должны быть обменяны на российских военнопленных.

Точных сведений о том, сколько людей все еще может оставаться внутри "Азовстали", нет.

Последние несколько недель этот контингент украинских военных фактически был последним очагом сопротивления в Мариуполе. Остальная часть города находится под контролем армии России.

ООН: с начала войны в Украине погибло более 3700 человек

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С начала масштабного вторжения России на территорию Украины среди гражданского населения погибло 3 752 и ранено 4 062 человека, сообщили в ООН.

По данным ООН на 17 мая, с начала российского вторжения в Украине погибло 250 детей.

В ООН отмечают, что реальные цифры погибших выше. Но из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием, и многие сообщения еще требуют подтверждения. В частности, нет полной информации о числе жертв в Мариуполе, Изюме и Попасной, где предположительно пострадало множество мирных жителей.

К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары, отмечают в ООН.

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С начала войны в Украине погибло 229 детей, более 420 получили ранения, сообщает Генпрокуратура страны.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (141), Киевской (116), и Харьковской областях (100).

Это не окончательные цифры - сбор данных продолжается на оккупированных территориях, а также в местах активных боевых действий.

Финляндия и Швеция официально подали заявки в НАТО

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что примет в альянс Швецию и Финляндию "с распростертыми объятиями"

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщая о намерении страны присоединиться к НАТО, сказала, что даже после того, как Швеция присоединится к Североатлантическому альянсу, она не намерена размещать на своей территории ядерное оружие или постоянные военные базы НАТО.

Против вступления Финляндии и Швеции в альянс активно выступает Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Правительство Эрдогана также обещало блокировать принятие заявок на вступление в НАТО от тех стран, которые ввели санкции против Турции.

В 2019 году Финляндия и Швеция ввели эмбарго на поставки вооружений Турции после ее вторжения в Сирию.

По правилам, для вступления в блок нового члена необходимо единогласное одобрение всех союзников.

Официального ответа стоит ожидать через несколько недель.

В случае положительного решения процедура ратификации, по мнению дипломатов, может занять около года.

Ранее Великобритания подписала со Швецией и Финляндией декларацию о взаимных гарантиях безопасности, согласно которой Лондон готов предоставить этим странам военную помощь в случае, если на них нападут.