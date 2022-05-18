Суд в Москве заочно арестовал основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева

час назад

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Автор фото, Ruslan Leviev

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии. Вторым обвиняемым по этому делу стал журналист Майкл Наки.

По версии следствия, Левиев распространяет "фейки" об армии России "с искусственным созданием доказательств обвинения" (п. "в" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы. Ранее в среду стало известно, что Левиев объявлен в розыск МВД.

Левиев уехал из России. Он сообщал, что находится в Грузии.

CIT занимается расследованием военных конфликтов по открытым источникам. Проект был основан в 2014 году программистом из Сургута Русланом Левиевым (настоящая фамилия Карпук) и расследует обстоятельства военных конфликтов, в том числе в Ливии, Сирии и Украине.

C февраля 2022 года журналисты CIT по открытым источникам проверяют информацию о войне в Украине - например, об ударе по вокзалу в Краматорске, напоминает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Левиев ежедневно выпускал на YouTube-канале Наки сводки о боевых действиях.

На заседании Басманного суда Москвы следователь сообщил, что дело против Левиева завели еще 16 марта.

Из его выступления стало ясно, что дело также завели на журналиста и блогера Майкла Наки, он объявлен в розыск, пишет "Медиазона". Наки также находятся за пределами России.

"Честно говоря, для меня было удивлением обнаружить себя в базе розыска, - сказал Би-би-си Наки. - Что касается самого дела, то оно на мою жизнь не особо влияет. Потому что я понимал, уезжая из России, что я [делаю это] не потому, что мне куда-то хочется поехать, а для того, чтобы оставаться объективным и продолжать делать то, что я считаю важным". По его мнению, такими уголовными делами "людей пытаются запугать".

Судья Наталия Дударь не сказала, в чем конкретно обвиняется основатель CIT, но в материалах присутствуют "акты осмотра интернет-ресурсов", отмечает издание.

По этой же уголовной статье, вступившей в силу в начале марта после начала российского вторжения в Украину, дела возбудили против десятков людей, в том числе журналистов и депутатов. Одной из первых стала известный блогер Вероника Белоцерковская. Вскоре дело о "военных фейках" завели на публициста Александра Невзорова и издателя Илью Красильщика.

22 апреля тот же Басманный суд Москвы заключил под стражу по делу о распространении "заведомо ложной информации" о российских вооруженных силах политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр "иностранных агентов"). Дело на него завели за выступление в США перед членами палаты представителей штата Аризона. В среду Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Кара-Мурзу в СИЗО.

Ранее в среду стало известно о первом уголовном деле, возбужденном по другой новой статье УК РФ. Против жителя Амурской области возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии.

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Как сообщает региональное управление МВД России, мужчина, получив в марте штраф по административному делу о "публичных действиях", направленных на "дискредитацию использования вооруженных сил" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), с 1 апреля по 6 мая выложил в соцсетях еще "более 10 постов, содержащих информацию, дискредитирующую вооруженные сил Российской Федерации".

Теперь против него возбуждено уголовное дело о "дискредитации" военных (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), по которому ему грозит до трех лет лишения свободы. Вероятно, идет о 53-летнем активисте Владиславе Никитенко, которого 17 марта оштрафовали на 45 тысяч рублей за подачу в полицию заявления с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку войны в Украине.

24 февраля, в день, когда российские войска вторглись в Украину, Никитенко подал заявления во все региональные управления Следственного комитета России, МВД и прокуратуры на президента Владимира Путина и членов Совбеза России, обвинив их в развязывании войны.

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