Российские СМИ утверждают, что в стране инфляция ниже, чем в Европе. Так ли это?

час назад

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Автор фото, Getty Images

"Тотальный дефицит" еды, воды и вина во Франции и гаснущие фонари на улицах городов Германии - так российские каналы изображают рекордный рост цен в Европе. Вслед за президентом Владимиром Путиным прокремлевские СМИ уверяют, что в России, наоборот, все спокойно: цены перестали расти, а дефицита нет. Действительно ли в Европе ситуация с ростом цен хуже, чем в России?

"Французам уже не до вина. На фоне угрозы тотальной нехватки еды и воды власти запретили поливать газоны, сады и частные огороды. Прощайте, огурцы и помидоры из собственной грядки, с учетом небывалой инфляции, дефицита топлива и энергии главный французский вопрос теперь - как выживать?" - так в сюжете "Рен-ТВ" описывает продовольственные проблемы Франции корреспондент телеканала Наталья Иванова. Ее голос звучит на фоне кадров зеленых полей и грядок с огурцами и помидорами.

Сюжет вышел 14 мая и описывает продовольственные проблемы, с которыми Франция сталкивается из-за засухи, - в стране действительно наблюдается в последние месяцы нехватка осадков.

В сюжете длиной чуть более чем три минуты всячески подчеркивается, что причина не только в засухе, но и в санкциях, введенных против России. Всё вместе - санкции и засуха - может привести даже к голоду в стране, утверждают авторы сюжета.

Накануне, в пятницу 13 мая, президент Владимир Путин провел совещание о ситуации в российской экономике. Правда, началось совещание с обвинений в адрес западных стран, которые, по мнению российского президента, устраивают кризис, вводя санкции.

"Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20 процентам годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11 процентов", - заявил Путин.

Затем он подробно описал, как, по его мнению, хорошо справляется с кризисом российская экономика: российский бизнес заменяет ушедшие западные компании, российская пшеница дает рекордные урожаи, а инфляция в апреле в несколько раз замедлилась по сравнению с мартом.

Риторику президента подхватили и российские СМИ, которые рассказывали о стремительно беднеющих жителях западных стран и пропадающих там из магазинов товарах.

В воскресенье на "Первом канале", например, показали сюжет о "гаснущих огнях" в Германии: в сюжете рассказывают, что из-за санкций и роста цен на энергоносители в некоторых городах страны уличное освещение включают на целых полчаса позже.

"Из-за рекордной инфляции - в апреле она достигла 7,5%, в пять раз больше, чем в прошлом году, жители Европы теперь экономят даже на продуктах питания и с недоумением смотрят репортажи из России о жизни в условиях санкций", - рассказал корреспондент телеканала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цены в странах ЕС тоже растут достаточно быстро

В большинстве сюжетов сделан акцент как раз на том, что в России, несмотря на санкции, ситуация стабильна: цены перестали расти, рубль укрепляется, а в магазинах нет дефицита товаров.

Русская служба Би-би-си объясняет, что не так с риторикой российского президента и государственных СМИ, вещающих об инфляции в ЕС и России.

Действительно ли инфляция в ЕС больше, чем в России?

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Инфляция в странах еврозоны в апреле составила 7,5%, отчитывался Евростат. Год назад, в апреле 2021 года, она действительно была намного ниже - 1,6%.

Для стран ЕС Евростат считает показатель не обычной инфляции, а гармонизированной. Так проще сравнивать инфляцию в европейских странах с учетом того, что у каждой есть свои особенности, например, разные потребительские корзины или доли сельского и городского населения.

Гармонизированная инфляция не очень сильно отличается от обычной. Если в апреле в Германии, например, цены выросли на 7,4%, то гармонизированная инфляция составила 7,8%. Сравнивать два показателя вполне можно.

В России считают обычную инфляцию, и в апреле она была намного выше, чем в странах еврозоны в целом или, например, в Германии, где якобы экономят на уличном освещении, - 17,8%.

Инфляция в России вполне "приблизилась к 20 процентам годовых", как сказал Владимир Путин о некоторых странах Европы. В апреле 2021 года она была также в разы ниже - 5,5%.

В еврозоне есть одна страна, в которой в апреле инфляция была выше, чем в России, - это Эстония. Там цены выросли на 19%.

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Во Франции, которая, как сообщают российские СМИ, оказалась чуть ли не на пороге голода, цены в апреле в годовом выражении выросли на 5,4% - примерно такой уровень в России был год назад.

Почему цены растут?

Инфляция во многих странах мира действительно устанавливает многолетние рекорды. Но начался этот процесс не в феврале 2022 года, когда Россия напала на Украину и страны Запада начали вводить санкции, а как минимум на полгода раньше.

В 2021 году пандемия коронавируса пошла на спад, государства начали отказываться от карантина - их жители стали вновь ходить в рестораны и бары, покупать одежду и путешествовать.

Однако тут выяснилось, что мировая экономика к такому не очень готова: в магазинах не хватало товаров, а цены на эти товары пошли вверх.

Это связано с разрывом цепочек поставок, вызванном пандемией - из-за карантина останавливались заводы или работа на сельскохозяйственных производствах.

В итоге в 2021 году выяснилось, что мировой экономике много чего не хватает, например, чипов для производства автомобилей и электроники, сырья для упаковки или контейнеров. Этот дефицит и запустил процесс роста цен на мировых рынках. Он же привел к резкому росту цен в России осенью 2021 года.

Той осенью появился и еще один - скорее политический - фактор: биржевые цены на газ в Европе также начали бить рекорды.

Причина в том, что европейские страны опустошили свои хранилища газа на фоне холодной зимы 2020-2021 гг., а "Газпром" не поставлял им достаточно газа, чтобы наполнить эти хранилища. Это тоже привело к новому витку инфляции.

Нападение России на Украину и санкции лишь усугубили эти тенденции: продовольствие и энергоресурсы стали расти быстрее.

Высокая инфляция в Европе связана в основном с подорожанием топливно-энергетических товаров, говорит главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. Он подчеркивает, что ситуацию сейчас усугубляет и, например, отказ от российского газа некоторыми странами.

Более высокую инфляцию в странах Балтии и, например, Чехии главный экономист российского банка "Ренессанс Капитал" Софья Донец объясняет тем, что там в большей степени зависят от поставок топлива и продовольствия из-за рубежа, а также тем, что население этих стран беднее - доля продуктов в их продовольственной корзине выше.

Международный валютный фонд сравнивает последствия войны с землетрясением: волны от эпицентра широко расходятся через сырьевые рынки и приводят к росту цен на продовольствие и энергоресурсы. От этого в первую очередь пострадает, согласно докладу, население с низкими доходами.

Действительно ли инфляция в России замедлилась?

Если Европа страдает от последствий "землетрясения", то Россия оказалась в самом его эпицентре.

В конце февраля и начале марта россияне начали массово снимать валюту в банках и скупать в магазинах разные товары. Появились жалобы на нехватку сахара, прокладок или корма для животных - их люди в панике скупали быстрее, чем магазины успевали поставить. Этот ажиотажный спрос и привел к резкому росту цен в марте.

В апреле же население привыкло и сократило "истеричные" покупки, наоборот - многие затянули пояса, не зная, что будет дальше. Инфляция действительно начала замедляться.

"Первая волна [повышения инфляции в России] идет на спад, вопрос в том, будет ли вторая волна, и если да, то будет ли она выраженной, - рассуждает в беседе с Би-би-си экономист "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. - Со слабеющим потребительским спросом и укрепляющимся рублем даже с учетом экстраординарных условий наверняка ситуация с инфляцией стабилизируется".

Мурашов, правда, не исключает второй волны роста цен: она начнется, когда запасы товаров закончатся, а новые поставки будут уже идти через параллельный импорт, то есть товары будут поставлять не производители, а различные посредники.

"Мы не видим восстановления объемов импорта. По ряду товаров может возникнуть дефицит, цены на них будут расти, и мы можем получить по ним ускорение инфляции", - прогнозирует Алексей Девятов.

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Центральный банк называет процесс, о котором говорят экономисты, перестройкой экономики страны: бизнес ищет новых поставщиков товаров, а пока новые цепочки поставок не установятся, то и цены будут повышенными.

Банк прогнозирует, что инфляция в этом году продолжит расти, а к концу года составит 18-20%. Минэкономразвития РФ прогнозирует, как сообщали российские СМИ, что инфляция в этом году составит 17,5%.

"В конце лета инфляция в годовом выражении, по нашим подсчетам, составит более 20%", - говорит Донец. Затем, по ее словам, будет снижаться. Однако резкое снижение годовых темпов возможно уже только в марте следующего года, подчеркивает Донец.