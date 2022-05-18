Подвисшие санкции, туманное будущее легальной крипты и очередь за банкротством. Главные экономические новости за день

11 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Венгрия и Турция против всех

Сегодня ЕС снова не смог разблокировать шестой пакет санкций против России, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Причина по-прежнему в позиции Венгрии: она отказывается вводить эмбарго на российскую нефть. Запрет на ее импорт в ЕС с 2023 года - главная мера, прописанная в шестом пакете.

Министр иностранных дел Венгрии говорил, что отказ от российской нефти обойдется стране в 15-18 млрд евро. Власти ЕС готовы предложить стране компенсацию за отказ, уверяет издание Politico. Но профильный корреспондент Bloomberg пишет, что речь о "скромных" 2 млрд евро, а не о тех суммах, которых ждет Будапешт.

Не двигается и процесс приема Швеции и Финляндии в НАТО. Сегодня его первую стадию затормозил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он требует, чтобы новые кандидаты в альянс выдали Турции "30 террористов", которые находятся на их территории (сами "террористы" считают себя политическими оппонентами Эрдогана). Еще одно условие - снять с Турции санкции "за Сирию".

Спор чиновников про крипту

Глава минпромторга Денис Мантуров сегодня обрадовал российских криптоинвесторов тем, что крипта в России может быть легализована, вопрос - "как это произойдет и как будет регулироваться". Все бы хорошо, но буквально месяц назад премьер-министр Михаил Мишустин заявил: "мы против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами. Считаем, что этого делать нельзя". Похоже, единственное, что понятно про будущее легальной крипты в России - то, что про него ничего не понятно.

Очередь за банкротством

Количество россиян, которые хотят стать банкротами, стремительно растет, заметил Forbes. И это при том, что с первого апреля действует мораторий на банкротство по инициативе кредитора: подать заявление может только сам человек или бизнес, который не справляется с долгами.

За март и апрель 2022 года в картотеке арбитражных дел зарегистрировали больше 62 тысяч банкротных дел. Это на 10 тысяч больше, чем за тот же период в 2021 году и почти втрое больше, чем в марте-апреле 2020. В основном признать себя банкротами просят физлица.

Пшеничные войны

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Пшеница, цены на которую растут колоссальными темпами на фоне войны России с Украиной, засухи и запрета на ее экспорт из Индии, похоже становится важным рыночным маркером. Причем в буквальном смысле: с сегодняшнего дня расчет индекса на пшеницу начинает Мосбиржа.

Главное действие разворачивается на территории Украины. Власти США и ЕС ищут пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины самолетами и поездами, пишет CNN. По версии WSJ, ООН даже готова смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в вывозе сотен тысяч тонн зерновых с юга Украины.