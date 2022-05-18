Китайская ваза, хранившаяся на кухне, продана на аукционе за 1,5 млн фунтов

58 минут назад

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Автор фото, Deweatts Подпись к фото, Покрытая кобальтовой глазурью с серебряными и золотыми рисунками ваза была создана в период Цяньлун

Уникальная китайская ваза XVIII века, купленная в 1980-е годы за несколько сотен фунтов стерлингов и хранившаяся на кухне, была продана на аукционе почти за полтора миллиона фунтов (около 1,7 млн евро).

Ваза высотой 60 см, расписанная серебром и золотом по темно-синей глазури, была создана во времена шестого императора Манчжурии, который правил под девизом Цяньлун. При этом оценщики аукциона полагали, что она может уйти за 100-150 тыс. фунтов.

Ваза принадлежала хирургу, который передал ее по наследству своему сыну, не имевшему ни малейшего представления о ее реальной стоимости. То, что ваза на самом деле имеет огромную историческую ценность и стоит больших денег, выяснилось, когда ее случайно увидел специалист по антиквариату.

В итоге ваза была продана зарубежному покупателю, который участвовал в торгах по телефону.

Автор фото, Deweatts Подпись к фото, Журавли и летучие мыши на вазе символизируют долголетие и процветание

"Мы очень рады такому исключительному результату, - признался представитель аукционного дома Dreweatts Марк Ньюстед. - Интерес к вазе проявили потенциальные покупатели из Китая, Гонконга, США и Великобритании, так что в результате состоялись весьма конкурентные торги".

В Dreweatts сообщили также, что на днище вазы имеется характерный для периода Цяньлун (1736-1795) знак из шести иероглифов, а ее цвет - насыщенный кобальт - именуется жертвенно-синим, потому что вазы именно такого цвета использовались при жертвоприношениях к императорскому алтарю.

Об этом также свидетельствуют серебряные и золотые изображения журавлей и летучих мышей, которые символизируют долголетие и процветание.

"Удивительно то, что до сих пор не было задокументировано ни одно фарфоровое изделие, где один и тот же мотив был бы нанесен и золотом, и серебром", - говорится в заявлении аукционного дома.