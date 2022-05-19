Queen выступит на концерте в честь Платинового юбилея Елизаветы II в Лондоне. Брайан Мэй обещает новый сюрприз

57 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Брайан Мэй на крыше Букингемского дворца в 2002 году (репетиция концерта)

Брайан Мэй на крыше Букингемского дворца во время концерта в 2002 году

Организаторы концерта в честь Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II обнародовали список музыкантов, которые будут выступать около Букингемского дворца в Лондоне 4 июня. В числе прочих в концерте примет участие группа Queen, гитарист которой Брайан Мэй в 2002 году сыграл британский гимн на крыше лондонской королевской резиденции - и это выступление стало одним из самых ярких фрагментов концерта по случаю Золотого юбилея - пятидесятилетия пребывания королевы на троне.

Кроме Queen, перед 22 тысячами зрителей выступят американская певица Дайана Росс, группа Duran Duran и Род Стюарт. Новое поколение британских музыкантов будет представлять занявший второе место на песенном конкурсе "Евровидение" Сэм Райдер. Кроме того, в концерте примут участие Алиша Киз, Андреа Бочелли, Найл Роджерс, композитор Ханс Циммер, Мейбел, Крейг Дэвид и группа Elbow.

Предполагается, что Queen и ее вокалист Адам Ламберт откроют концерт в честь 70-летнего юбилея правления Елизаветы II. Хотя формально 70-летие ее восхождения на престол пришлось на 6 февраля 2022 года, официальные торжества по этому случаю пройдут в начале лета: с 2 по 5 июня в Британии объявлены общенациональные выходные.

В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

"Куда же еще можно забраться?"

Брайан Мэй намекнул, что на праздничном концерте зрителей может ждать новый сюрприз. "Выступив на крыше Букингемского дворца, я начал задумываться, а куда же еще можно забраться? Что ж... Сами увидите!" - заявил гитарист.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дайана Росс закончит концерт в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II

20 лет назад он открыл концерт в честь Золотого юбилея, сыграв гимн Великобритании "Боже, храни Королеву!". Последним тогда выступал Пол Маккартни.

В этот раз концерт закончит легендарная Дайана Росс, которая заявила, что была "невероятно рада получить приглашение выступить на таком знаменательном и историческом событии".

Зрители также увидят выступление Элтона Джона, однако оно будет показано в записи: в эти дни музыкант проводит тур по Европе и не может приехать в Лондон.

Концерт на фоне дворца

В концерте также примут участие многие британские знаменитости, в том числе телеведущий Дэвид Аттенборо, футболист Дэвид Бекхэм, актер и писатель Стивен Фрай и теннисистка Эмма Радукану. Некоторые из них появятся перед зрителями лично, некоторые - на видеоэкране.

Подпись к фото, Три сцены около Букингемского дворца будут выглядеть так

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Концерт будет показываться на территории Великобритании в прямом эфире Би-би-си. По заявлению вещательной корпорации, праздник будет "построен на международных мотивах, которые зародились или развились во время правления Ее Величества". В числе таких мотивов - мода, спорт, движение в защиту окружающей среды, популярная музыка и мюзиклы за последние 70 лет.

Тему мюзиклов будет представлять композитор Эндрю Ллойд Уэббер и актеры лондонских постановок "Призрака оперы", "Гамильтона", "Шесть", "Король Лев" и "Иосиф и его удивительный плащ снов".

Шоу будет продолжаться два с половиной часа и будет включать 3D-проекции на фасаде Букингемского дворца.

Из 22 тысяч зрителей концерта десять тысяч получили билеты в результате случайного выбора среди желающих, а еще более 7,5 тыс. приглашенных - сотрудники основных служб, военные, волонтеры и представители благотворительных организаций.

Елизавета II стала первым британским монархом в истории, отметившим 70-летний юбилей на престоле. За ней следуют королева Виктория и Георг III, которые дожили до 81 года и были единственными британскими монархами, чей возраст перевалил за 80. В этом году Елизавете II исполнилось 96 лет.

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