"Я выстрелил, чтобы от меня отстали": российскому военному запросили пожизненный срок в Киеве

12 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Киеве прошло второе заседание суда над российским сержантом, 21-летним Вадимом Шишимариным. Его обвиняют в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области и судят по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Это первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину.

Сегодня в суде были допрошены вдова погибшего Александра Шелипова Катерина, сам Шишимарин и два свидетеля обвинения - сосед Шелиповых по поселку Чупаховка, а также еще один пленный российский военный, Иван Мальтисов. Он был рядом с Шишимариным в момент убийства.

Шелипов работал в селе трактористом. "Я была за ним как за каменной стеной", - рассказывала в суде его вдова. По словам Катерины Шелиповой, в ночь на 28 февраля по поселку ездили танки. Они с мужем сидели в погребе, а утром 28 февраля Александр Шелипов решил из любопытства съездить на велосипеде посмотреть на воронку от взрывов. Вскоре она услышала выстрел. Женщина открыла калитку своего дома и увидела легковой автомобиль, в заднем окне которого был Шишимарин с автоматом.

Шелипова закрыла калитку, спряталась и дождалась, когда автомобиль уедет. Затем она вышла на улицу и увидела своего мужа, он уже был мертв. "Я начала кричать. Сильно кричать", - рассказала пожилая женщина.

Вдова заявила, что хочет, чтобы российского военного приговорили к пожизненному заключению. При этом она добавила, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с "Азовстали".

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"Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?" - в какой-то момент спросила Шелипова российского военного.

"Я признаю что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения", - сказал он.

Сам Вадим Шишимарин признал вину в полном объеме еще на первом заседании суда. Сегодня на допросе в суде он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек - его и Шишимарин, и свидетель обвинения Мальтисов называют "неизвестным", который находился вместе с ними в автомобиле.

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Как рассказывали Шишимарин и Мальтисов, они вместе с треми военнослужащими - прапорщиком, старшим лейтенантом и "неизвестным" - пытались добраться на отобранном у мирного жителя автомобиле до российских сил. Изначально следующего по дороге Шелипова заметили прапорщик и "неизвестный". Прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин помедлил и не выстрелил, после чего к Шишимарину развернулся "неизвестный" и начал кричать на сержанта, чтобы он стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - заявил в суде Шишимарин.

По его словам, он выстрелил короткой очередью, тела Шелипова не видел. После этого, рассказал свидетель, "неизвестный" стал говорить Шишимарину, чтобы тот не переживал, так как в первую очередь надо спасать себя.

На допросах в суде и сторона обвинения, и адвокат подробно расспрашивали Шишимарина и Мальтисова о том, почему Шишимарин считал себя обязанным подчиниться приказу. Формально прапорщик и неизвестный пассажир не были непосредственными командирами сержанта, однако, как объяснял Мальтисов, как минимум, прапорщик был старше по званию, а "неизвестный", несмотря на то, что знаков различия у него на плечах не было, "приказным тоном кричал".

Самый старший чин в их пятерке - старший лейтенант - не мог повлиять на ситуацию, так как ехал в багажнике автомобиля.

"Прапорщик согласовывал указание стрелять со старшим лейтенантом?" - спросил прокурор.

"Нет, он же был в багажнике", - ответил Мальтисов.

Уже после убийства Шелипова автомобиль с военными попал под обстрел. "Неизвестный" был ранен (в суде упоминалось, что позже он погиб), Шишимарин, Мальтисов и двое старших по званию на следующий день решили сдаться в плен. Допросить двоих последних в суде невозможно - прокуратура сообщила, что прапорщик и старший лейтенант были обменяны 13 апреля на украинских пленных.

Доказывая вину Шишимарина в нарушении законов войны, в суде во время допроса спросили у Мальтисова, как именно нужно было действовать в ситуации, если военные заподозрили, что мирный житель сообщает о них ВСУ. "Лучше телефон забрать, чем выстрелить", - ответил пленный российский военный.

Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение, сославшись на мнение потерпевшей - вдовы убитого, несмотря на раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.

Следующее заседание состоится в пятницу 20 мая. Оно должно начаться с выступления зашиты.

Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области

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