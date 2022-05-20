Борису Джонсону больше не грозят штрафы за вечеринки во время локдауна

59 минут назад

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Автор фото, Reuters

Борису Джонсону больше не грозят штрафы за ковидные вечеринки. Полиция завершила расследование нарушений коронавирусных ограничений во время локдауна на Даунинг-стрит, 10. Однако окончание расследования может создать политические трудности для британского премьера.

"Дело о вечеринках" появилось после того, как в конце прошлого года в результате журналистских расследований выяснилось, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок - в то время, когда подобные собрания запрещали правила.

В этих мероприятиях участвовали среди прочих и премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри. Джонсон и другие участники собраний на Даунинг-стрит говорили, что мероприятия были сугубо рабочими, хоть и с вином и закусками, и на них так же соблюдались меры социального дистанцирования.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит

Однако полиция все же один раз оштрафовала Бориса Джонсона и его жену - за нарушение правил локдауна на вечеринке по случаю дня рождения Джонсона на Даунинг-стрит в июне 2020 года.

Сегодня на Даунинг-стрит объявили об окончании полицейского расследования. Полиция не нашла больше нарушений в поведении Бориса Джонсона, поэтому дальнейшие штрафы ему не грозят.

По итогам расследования выписали 126 штрафов за восемь вечеринок в разные даты. Всего были оштрафованы 83 человека, 28 из них получили от двух до пяти штрафов. Размер и общая сумма выписанных штрафов не называется.

При этом само расследование обошлось недешево: в нем участвовали 12 детективов и оно стоило бюджету 460 тыс. фунтов стерлингов. Чтобы найти виновных в нарушении правил локдауна, детективы опросили свидетелей и изучили 510 фотографий, а также записи камер видеонаблюдения, электронные письма и дневниковые записи.

Лондонская полиция также заявила, что не будет называть имен всех оштрафованных людей.

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Окончание полицейского расследования дает зеленый свет публикации полного отчета высокопоставленной чиновницы британского правительства Сью Грей о нарушениях политиками и сотрудниками правительства правил локдауна.

Сью Грей в прошлом году пришла к выводу, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения, но при этом в ее изначальном докладе не оказалось никаких имен и подробностей.

Сью Грей объясняла это тем, что расследованием дела занялась полиция, попросившая ее не публиковать детали. И вот теперь, когда расследование завершено, полная версия ее доклада должна выйти в свет. Ожидается, что документ будет опубликован на следующей неделе. И не исключено, что текст доклада может создать дополнительные политические трудности для Бориса Джонсона.

На том, чтобы документ был опубликован как можно скорее, особенно настаивают оппозиционные партии, которые требовали отставки Джонсона из-за его участия в вечеринках.