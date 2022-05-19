Канадские индейцы ждут извинений от британской королевской семьи

58 минут назад

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Автор фото, Pool/Reuters Подпись к фото, Принц Чарльз и национальный вождь Ассамблеи коренных народов Канады Розанна Арчибальд на приеме в Торонто

Лидеры коренных народов Канады на встрече с принцем Чарльзом в Оттаве попросили, чтобы королева принесла извинения за "ассимиляцию и геноцид" детей индейцев.

В Канаде продолжает бушевать скандал в связи с обнаруженными еще в прошлом году многочисленными детскими могилами при школах-интернатах, которые действовали много десятков лет, в XIX и XX веках, под патронажем англиканской церкви.

В эти школы насильно свозили детей представителей коренных народов.

После встречи с принцем Чарльзом глава Ассамблеи коренных народов Канады Розанна Арчибальд заявила, что хотя принц и не принес извинений, он с готовностью признал ошибки, совершенные в прошлом канадскими властями, и это, по ее словам, открывает дорогу к примирению.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в четверг завершили трехдневный визит в Канаду, организованный по случаю Платинового юбилея королевы, которая в Канаде является главой государства.

Автор фото, Pool/Getty Images Подпись к фото, Принца Чарльза и его супругу Камиллу, побывавших с официальным визитом в Канаде, в Оттаве встречали вожди племен и премьер-министр Джастин Трюдо

Как отметила вождь коренных народов, принц не извинился, но признал ошибки канадских властей в выстраивании отношений между короной и коренными жителями, что, по ее словам, "дорогого стоит".

Она признала, что хотя этого недостаточно, все же это - первый важный шаг, и что когда извинения все же прозвучат, это станет еще одним шагом на пути к излечению ран коренных народов.

Президент Национального совета метисов Канады Кэссиди Карон, которая до встречи с принцем Чарльзом настаивала на извинениях со стороны королевы, сказала, что Чарльз выслушал и признал то, что произошло в Канаде, и это важно для ее страны.

Многочисленные человеческие останки, обнаруженные в прошлом году в могилах при бывших церковных школах-интернатах, всколыхнули обсуждение былой практики этих школ , куда десятилетиями насильно свозили детей представителей коренных народов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз и Камилла посетили также мемориал в поселении Сент-Джонс, установленный в память о детях, погибших в школах-интернатах

Субсидируемые правительством школы-интернаты были частью программы ассимиляции этих детей, их изоляции от исконной культуры и родного языка.

В своей речи в первый день визита принц Чарльз пообещал слушать и учиться у страны , которая встала на путь примирения с собственным коренным населением.

Чарльз и Камилла посетили также мемориал "Сад сердец" в поселении Сент-Джонс, посвященный детям, погибшим в школах-интернатах, и встретились с некоторыми из тех, кто прошел через эти школы.