Канадские индейцы ждут извинений от британской королевской семьи
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Лидеры коренных народов Канады на встрече с принцем Чарльзом в Оттаве попросили, чтобы королева принесла извинения за "ассимиляцию и геноцид" детей индейцев.
В Канаде продолжает бушевать скандал в связи с обнаруженными еще в прошлом году многочисленными детскими могилами при школах-интернатах, которые действовали много десятков лет, в XIX и XX веках, под патронажем англиканской церкви.
В эти школы насильно свозили детей представителей коренных народов.
После встречи с принцем Чарльзом глава Ассамблеи коренных народов Канады Розанна Арчибальд заявила, что хотя принц и не принес извинений, он с готовностью признал ошибки, совершенные в прошлом канадскими властями, и это, по ее словам, открывает дорогу к примирению.
Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская в четверг завершили трехдневный визит в Канаду, организованный по случаю Платинового юбилея королевы, которая в Канаде является главой государства.
Как отметила вождь коренных народов, принц не извинился, но признал ошибки канадских властей в выстраивании отношений между короной и коренными жителями, что, по ее словам, "дорогого стоит".
Она признала, что хотя этого недостаточно, все же это - первый важный шаг, и что когда извинения все же прозвучат, это станет еще одним шагом на пути к излечению ран коренных народов.
Президент Национального совета метисов Канады Кэссиди Карон, которая до встречи с принцем Чарльзом настаивала на извинениях со стороны королевы, сказала, что Чарльз выслушал и признал то, что произошло в Канаде, и это важно для ее страны.
Многочисленные человеческие останки, обнаруженные в прошлом году в могилах при бывших церковных школах-интернатах, всколыхнули обсуждение былой практики этих школ , куда десятилетиями насильно свозили детей представителей коренных народов.
Субсидируемые правительством школы-интернаты были частью программы ассимиляции этих детей, их изоляции от исконной культуры и родного языка.
В своей речи в первый день визита принц Чарльз пообещал слушать и учиться у страны , которая встала на путь примирения с собственным коренным населением.
Чарльз и Камилла посетили также мемориал "Сад сердец" в поселении Сент-Джонс, посвященный детям, погибшим в школах-интернатах, и встретились с некоторыми из тех, кто прошел через эти школы.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, недавно посетивший Канаду, уже принес извинения от лица англиканской церкви за "чудовищные преступления", связанные со школами- интернатами, и "тяжкие грехи", совершенные его церковью в отношении коренных народов Канады.