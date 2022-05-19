Нефтяник из Новокузнецка купит российский бизнес "Макдоналдса"

2 часа назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Покупателем российского бизнеса McDonald's, который ранее на этой неделе объявил об окончательном уходе из страны, станет предприниматель Александр Говор - владелец одного из крупнейших местных франчайзи. Он будет управлять ресторанами под новым брендом.

Всего в России работает три франчайзи McDonald's - компания "СПП" родственника экс-президента Казахстана Кайрата Боранбаева, компания "ГиД" новокузнецкого нефтяника Александра Говора и принадлежащая холдингу "Росинтер" компания "Развитие Рост".

Ранее издание The Bell называло в качестве потенциальных покупателей российского бизнеса McDonald's две из них - "СПП" и "ГиД".

ООО "ГиД" Говора по состоянию на март 2022 года управляло 25 ресторанами McDonald's - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Закрытие сделки ожидается "в ближайшие недели" после получения одобрения регуляторов, говорится в заявлении McDonald's. Ее сумма не разглашается.

Как McDonald's уходит из России

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об окончательном уходе из России в понедельник, 16 мая. Свое решение в компании объяснили "гуманитарным кризисом, вызванным войной в Украине" и "возрастающей непредсказуемостью условий работы".

Также в компании заявили, что уже запустили процесс продажи своего российского бизнеса и планируют передать весь портфель ресторанов локальному покупателю.

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После того, как в марте McDonald's заявил о приостановке работы в России, в стране оставались открытыми десятки ресторанов, работающих по франшизе. Большинство из них - в аэропортах и на вокзалах.

После продажи российского бизнеса новому владельцу сеть ресторанов McDonald's будет работать под новым брендом. Источники ТАСС и РБК говорили, что она откроется уже в июне.

При этом собеседник ТАСС утверждал, что новый владелец планирует сохранить рабочие места, большинство поставщиков, ресторанов и даже меню.

В российских представительствах McDonald's в общей сложности работает 62 тысячи человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тысяч. У McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров.

Как пишет автор телеграм-канала "Хэппи Мил" Алина Дидковская, новый владелец не сможет использовать товарные знаки McDonald's (например "биг-мак"), а значит, ему придется менять меню и упаковку.

"И это не все сложности. Каким будет новое название - пока нет информации. Есть подозрение, что частью сделки была и продажа одного из уже зарегистрированных товарных знаков. Например, "МакДак", - отмечает она.

По информации Дидковской, новый владелец уже в четверг оформил заказы на продукты, по объемам - пока примерно на 50 заведений.

Американская сеть McDonald's открыла свой первый ресторан в России в 1990 году - на Пушкинской площади в Москве. 14 марта он закрылся.

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