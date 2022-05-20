Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на теракт, в Гродно начался суд по резонансному "делу Автуховича": главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

37 минут назад

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Подпись к фото, Фигурантов "дела Автуховича" держали во время суда в клетках, само заседание проходило в тюрьме

Александр Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на теракт, в Гродно начался суд по резонансному "делу Автуховича", которому грозит смертная казнь, сокамерница вдовы Андрея Зельцера рассказала о ее нахождении в СИЗО. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

Священник, пенсионерка и политзаключенный с инвалидностью: в Гродно начался суд по "делу Автуховича"

18 мая в Гродно начался суд по "делу Автуховича". В группе подсудимых - 12 человек, включая священника, пенсионерку и политзаключенного с инвалидностью, уже приговоренного к трем годам колонии по другому делу.

По информации государственного агентства БЕЛТА, главный фигурант уголовного дела - предприниматель из Волковыска и активист Николай Автухович. Он обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, шесть из них - за особо тяжкие преступления. По одной из статей Автуховичу грозит расстрел или пожизненное заключение.

Заседание прошло в здании гродненской тюрьмы, некоторых подсудимых держали в клетках. В зал суда пустили только двух родственников обвиняемых, передает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на правозащитников. Эту же информацию подтвердила Би-би-си дочь Владимира Гундаря - по ее словам, "супругу отца не пустили на слушание, сказали, мест нет".

По данным следствия, подсудимые, которых следователи называют "членами террористической группировки" во главе с Николаем Автуховичем, поджигали автомобили и дома сотрудников милиции в Гродненской области (правозащитный центр "Весна" приводит как минимум два описанных следствием случая).

Согласно одному из них, в ночь на второе октября 2020 года обвиняемые подготовили зажигательную смесь, после чего облили и подожгли автомобиль и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежащие сотруднику органов.

На второй день заседания освещавшая процесс сотрудница провластной газеты "СБ. Беларусь Сегодня" Людмила Гладкая написала, что "группировка Автуховича по указанию украинских спецслужб готовилась захватить российских военнослужащих на территории Беларуси. Для пыток, передачи полученных у них сведений".

"Не исключалось физическое устранение главы государства", - добавила Гладкая.

Комментируя материалы дела, одна из родственниц обвиняемого назвала их полным бредом, от которого "даже ребенку было бы смешно".

В Беларуси ввели смертную казнь за покушение на теракт

Александр Лукашенко подписал поправки в уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за попытку теракта.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Правозащитники неоднократно требовали отмены смертной казни в Беларуси, однако Лукашенко выносил этот вопрос на референдум лишь однажды - более 25 лет назад

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Речь идет о внесении изменений в ч. 1 статьи 59 ("Смертная казнь") и ч. 2 статьи 67 ("Назначение наказания за неоконченное преступление") Уголовного кодекса Беларуси.

Теперь судья может назначить высшую меру наказания за "покушение на совершение преступления", предусмотренное статьями о терроризме.

Смертная казнь в Беларуси не может быть назначена женщинам, людям, не достигшим совершеннолетия и мужчинам старше 65 лет.

Власти начали применять статью о терроризме в отношении противников режима Лукашенко после президентских выборов 2020 года.

В марте прошлого года Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело по статье о подготовке теракта против лидера демократических сил Светланы Тихановской и сообщества покинувших страну бывших силовиков Bypol.

В списке причастных к террористической деятельности КГБ фигурирует блогер Антон Мотолько, лидер оппозиционной организации "Народное антикризисное управление" Павел Латушко и другие представители демократических сил.

Юрист Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк считает, что этот законопроект создан для упрощения преследования политических противников "путем инсценировки терактов".

"Реальный теракт спецслужбам организовать страшно и рискованно - это все-таки связано с гибелью людей, а инсценировать "покушение на теракт" технически проще, - объясняет Кирилюк. - Не нужно никого убивать, достаточно подбросить макет взрывного устройства и заставить человека признаться. Это и есть тот месседж, который спецслужбы Лукашенко шлют белорусскому обществу".

Годовщина дела TUT.by - что изменилось

18 мая прошлого года белорусские власти задержали 15 сотрудников крупнейшего СМИ страны TUT.by, сайт и счета компании заблокировали.

Автор фото, NATALIA FEDOSENKO/TASS

Задержанным предъявили обвинение об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Среди задержанных - главред издания Марина Золотова и вдова его основателя Юлия Чернявская. Все фигуранты дела признаны политзаключенными.

За минувший год суд прошел только над учредителем RocketData и менеджером проекта Tam.by (который входит в состав Tut.by) Дарьей Даниловой - ее приговорили к году и четырем месяцам колонии по статье о массовых беспорядках и отпустили в зале суда.

11 фигурантам дела изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО. В январе этого года вдове основателя портала Юлии Чернявской отменили домашний арест, однако она по-прежнему проходит по уголовному делу.

Трое фигурантов дела по-прежнему остаются в СИЗО - это Марина Золотова, гендиректор Людмила Чекина и журналист Елена Толкачева.

1,5 года "домашней химии" за комментарий по "делу Зельцера"

17 мая суд в Несвиже приговорил к полутора годам "домашней химии" (то есть ограничение свободы, не связанное с отправкой в исправительное учреждение) фигуранта "дела Зельцера" - 40-летнего Андрея Зубовича. Его признали виновным по статье об оскорблении представителя власти.

30 сентября 2021 года Зубович со своего мобильного телефона разместил комментарий "Завалили так завалили, ну и *** [хрен] с ним" в адрес сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, погибшего во время перестрелки с IT-специалистом Андреем Зельцером.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Каким был Андрей Зельцер, застреленный сотрудниками КГБ в своей квартире в Минске

Во время перестрелки 28 сентября 2021 года погиб сам Андрей Зельцер, которого белорусские власти посмертно обвинили в убийстве Федосюка.

Зубович также должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин (около 1000 долларов) - его телефон был конфискован в пользу государства.

В прошлом году по "делу Зельцера" были задержаны десятки человек - они оставляли комментарии о погибших Андрее Зельцере и Дмитрии Федосюке в соцсетях.

"Маша часто упоминала сына": сокамерница о вдове Зельцера

Сокамерница вдовы Зельцера Марии Успенской рассказала изданию "Наша Нива" о ее нахождении в СИЗО № 1 в Минске. По словам женщины (издание не раскрывает ее имени), она провела с Успенской в одной камере несколько недель. Вдова Зельцера по-прежнему находится СИЗО, ее обвиняют в соучастии в убийстве Федосюка.

По словам женщины, об истории с перестрелкой Мария не говорила, ссылаясь на подписку о неразглашении. "Надеялась, что позже, через какое-то время, правда выйдет на свет, и все поймут, что все было совсем не так, как это показывали в СМИ", - цитирует издание слова сокамерницы.

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Мария Успенская была задержана сразу после перестрелки между Андреем Зельцером с сотрудниками КГБ

По ее словам, свиданий Марии Успенской не разрешали, письма она получала пару раз в месяц.

По мнению женщины, у вдовы Зельцера были психологические проблемы (ранее она проходила психическую экспертизу в центре "Новинки"): "ей требовалось постоянное внимание, она постоянно грызла губы".

Об Андрее Зельцере она вспоминала только хорошее, постоянно повторяла слова: "Как же он мог меня оставить"? - вспоминает сокамерница.

У Марии остался восьмилетний сын, за которого она очень переживала, рассказала сокамерница. "Ей было больно, что не сможет увидеть, как сын растет. Малыша забрали родители Зельцера, у Машиной матери не было возможности".