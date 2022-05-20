В Оклахоме принят закон, практически полностью запрещающий аборты

58 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Врач в клинике по проведению абортов в соседнем штате Нью-Мексико принимает женщину из Оклахомы

Законодатели Оклахомы приняли закон, запрещающий аборты после зачатия, что, по мнению критиков, сделало его наиболее жестким подобным актом в США.

Законопроект, поддержанный республиканцами, запрещает все аборты, кроме как для спасения жизни женщины или если беременность стала результатом изнасилования или инцеста.

Закон принят вскоре после утечки информации о том, что Верховный суд США может отменить решение 1973 года, легализовавшее аборты по всей стране.

Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам.

На прошлой неделе демократы в Сенате США попытались провести закон, разрешающий аборты на всех стадиях беременности. Однако его заблокировали республиканцы.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев выступают за доступность аборта, хотя, согласно тем же опросам, поддержка права на аборт резко снижается, когда речь идет о более поздних сроках беременности - после первых трех месяцев.

В основном в США аборт легален до 24 недель беременности.

Оклахома недавно приняла несколько законов, усложняющих аборты - в этом плане этот штат по строгости законодательства занимает первое место в США.

Принятый подавляющим большинством голосов в четверг законопроект создан по образцу аналогичного закона в Техасе, который позволяет любому подавать в суд на врача, проводящего эту процедуру.

Но закон Оклахомы запрещает аборты на более ранних сроках, чем в Техасе, где они незаконны после шести недель. Это примерно то время, когда у эмбриона можно обнаружить сердечную деятельность, и до того, как многие женщины осознают, что они беременны.

Законопроект Оклахомы определяет оплодотворение как "слияние человеческого сперматозоида с яйцеклеткой". К запрету абортов после зачатия давно призывали национальные группы противников абортов.

Законопроект еще должен быть подписан республиканским губернатором штата, который пообещал одобрить любой закон против абортов, попавший к нему на стол.

Новый закон допускает исключения в случаях изнасилования и инцеста, но только при наличии заявления пострадавшей в полицию. Он не запрещает противозачаточные средства или противозачаточные таблетки.

За последние три месяца Оклахома приняла еще два законопроекта против абортов, которые уже привели к закрытию большинства клиник по проведению абортов в штате.

Согласно недавней утечке в американскую прессу, к началу июля большинство консервативных судей в Верховном суде США могут отменить решение по делу "Роу против Уэйда", легализовавшему аборты почти полвека назад.

Такое решение не запретит аборты на всей территории США, но позволит законодательным собраниям штатов определять, следует ли ограничить доступ к абортам или полностью запретить их.