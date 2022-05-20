Канада запрещает китайским компаниям Huawei и ZTE доступ к своим сетям 5G

15 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Канадские власти запретят двум крупнейшим китайским производителям телекоммуникационного оборудования работать в своих телефонных сетях 5G.

Об ограничениях в отношении Huawei и ZTE объявил министр промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, эта мера улучшит услуги мобильного интернета в стране и обеспечит безопасность канадцев.

Компания Huawei Canada заявила, что разочарована решением, назвав его политическим.

"Это неудачное политическое решение, которое не имеет ничего общего ни с кибербезопасностью ни с какой-либо из рассматриваемых технологий", - говорится в заявлении компании.

Несколько стран, в том числе Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландия, уже ввели ограничения для китайских телекоммуникационных фирм.

Вместе с Канадой эти четыре страны участвуют в соглашении об обмене разведданными, известном как "Пять глаз". Оно заработало во время холодной войны как механизм наблюдения за Советским Союзом и обмена секретной информацией.

Решение правительства Канады не стало неожиданностью, поскольку ее союзники уже запретили Huawei и ZTE использовать собственные высокоскоростные сети.

Выступая перед журналистами в Оттаве, Шампань сказал, что решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса службами безопасности и консультаций с ближайшими союзниками.

"Позвольте мне внести ясность: мы всегда будем стоять на страже безопасности канадцев и пойдем на любые меры, необходимые для защиты нашей телекоммуникационной инфраструктуры, - добавил он. - В мире 5G, на который мы все больше и больше полагаемся в нашей повседневной жизни, это правильное решение".

Представитель китайского посольства в Оттаве сообщил агентству Рейтер, что Пекин рассматривает озабоченность Канады по поводу безопасности как предлог для политических манипуляций.

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Представитель Китая также обвинил Канаду в сотрудничестве с США с целью выдавить китайские компании с рынка

Посольство Китая в Оттаве пока не ответило на запросы Би-би-си о комментарии.

Huawei Canada заявила, что ее оборудование было тщательно изучено правительством и службами безопасности, и никаких инцидентов, связанных с использованием оборудования Huawei, не было.

"Запрет на оборудование и услуги Huawei приведет к значительным экономическим потерям в Канаде и повысит стоимость связи для канадских потребителей, - говорится в заявлении компании. - К сожалению, мы, как бизнес, не можем повлиять на это решение. Однако мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить законные права и интересы наших клиентов, партнеров и самих себя".

Другая компания, ZTE, заявила, что не согласна с аргументами правительства Канады, назвав их крайне спекулятивными.

"Мы всегда придерживались международных стандартов, открывая наши лаборатории кибербезопасности, чтобы позволить регулирующим органам и заинтересованным сторонам проверять безопасность продуктов ZTE", - заявили в компании.

5G - это новый стандарт мобильных интернет-сетей, позволяющий гораздо быстрее загружать данные и дающий возможность подключаться к сети большему количеству устройств.

Решение правительства Канады означает, что телекоммуникационным компаниям страны нельзя будет использовать оборудование производства Huawei и ZTE.

По словам Шампаня, компаниям, которые уже установили оборудование китайских производителей, теперь придется его демонтировать.

Канада впервые объявила о пересмотре участия Huawei в оснащении сетей пятого поколения в сентябре 2018 года.

Правительства США и других западных стран в последние годы активно выдавливают некоторые из крупнейших технологических и телекоммуникационных компаний Китая со своих рынков мобильных сетей, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В ноябре президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий компаниям, которые считаются представляющими угрозу безопасности, получать новые лицензии на телекоммуникационное оборудование в стране.