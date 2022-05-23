В Иране убит полковник Корпуса стражей исламской революции

42 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Семья полковника Саяда Ходаи у машины, в которой он был убит

В Тегеране в результате покушения застрелен полковник иранского Корпуса стражей исламской революции Саяд Ходаи.

Сообщается, что двое боевиков на мотоцикле расстреляли Ходая в машине возле его дома. Он получил пять пулевых ранений.

На кадрах с места происшествия видно окровавленный мужской труп в машине с пристегнутым ремнем безопасности.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение, совершенное в воскресенье. Власти разыскивают участников покушения.

Это крупнейший промах иранских служб безопасности с 2020 года, когда был убит "отец иранской бомбы", ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде.

Полковник Ходаи был высокопоставленным членом элитного отряда "Кудс", внешнего подразделения КСИР, которое проводит операции за границей. Соединенные Штаты обвиняют его в поддержке террористических организаций и ответственности за теракты на Ближнем Востоке.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полковник Саяд Ходаи обвинялся Вашингтоном в терактах на Ближнем Востоке

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что полковник был убит "заклятыми врагами" Ирана, связанными с глобальными силами, имея в виду США и их союзников, и что другие страны, которые утверждают, что борются с терроризмом, "к сожалению, молчат и поддерживают это".

Ранее иранские официальные лица обвиняли Израиль в причастности к аналогичным покушениям.

Одновременно с сообщением об убийстве иранские государственные телеканалы сообщили, что Революционная гвардия разоблачила и арестовала сеть израильских шпионов. Официальных комментариев от Израиля не поступало.

Ходаи — второй высокопоставленный лидер отряда "Кудс", убитый за последние годы.

В 2020 году влиятельный иранский военачальник генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в Ираке. Он руководил иранскими военными операциями на Ближнем Востоке, и его смерть привела к серьезной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

В том же году в Тегеране был застрелен ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Фахризаде, которого всегда сопровождало несколько телохранителей, играл важную роль в ядерной программе Ирана - однако Тегеран настаивает на том, что она носит исключительно мирный характер.

Тогда Иран обвинил в убийстве Израиль, заявив, что Фахризаде убили из дистанционно управляемого оружия.

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