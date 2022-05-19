Доллар по 62 рубля, евро по 64,4. В чем секрет? И надолго ли это?

Анастасия Стогней

Би-би-си

9 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Едва оправившись от недавних антирекордов, рубль неожиданно вернулся на уровни, которых россияне не видели несколько лет. Би-би-си объясняет, почему это произошло, сколько стоит рубль на самом деле и почему его видимое укрепление ничего не говорит о реальном состоянии экономики.

На прошлой неделе Блумберг назвал рубль самой эффективной валютой. С начала года он укрепился на 11% - сильнее, чем остальные 30 валют, за которыми наблюдает агентство. Укрепление с начала года - тот критерий, по которому Блумберг оценивает эффективность.

Россияне и сами видят, что, несмотря на войну, курс на Мосбирже опустился до почти 62 рублей за доллар. Это даже не довоенный, а допандемийный уровень. Последний раз такой курс был в начале 2020 года. Курс евро и вовсе обновил рекорд 2017 года, опустившись на торгах в четверг ниже 62 рублей.

Сколько стоит рубль на самом деле

Тот же Блумберг в другом материале рассказывает, что профильная ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала им не ориентироваться на значения рубля на Мосбирже. Вместо этого им предложили смотреть на курс рубля на Refinitiv - это британско-американский провайдер финансовых данных. 11 мая, когда стало известно об этой рекомендации, курс был на два рубля за доллар выше, чем на Мосбирже.

"При полном запрете владения валютой и национализации импорта [...] один доллар вполне может быть равен 75 копейкам, таким [это соотношение] было в свое время. Но какое оно имеет отношение к курсу? И как использовать его в реальной экономической деятельности?" - пишет экономист Андрей Мовчан.

Менее подкованные в экономических вопросах пользователи соцсетей выражают свое отношение к ситуации мемом: "Доллар продаете? Нет, просто показываем".

"Курс сейчас рыночный, просто "рынки" разные", - рассуждает в разговоре с Би-би-си руководитель операций банка "Металлинвест" на валютном и денежном рынках Сергей Романчук.

Он имеет в виду, что сейчас валюту за рубли покупают разными способами для разных целей. Во всех случаях курс разный, в начале войны разница составляла около 10-20%. Теперь стоимость доллара или евро может отличаться на несколько рублей.

Спред - то есть разница между биржевым курсом или курсом ЦБ и курсами валюты у ее продавцов - был и раньше. Но разница была гораздо меньше, чем сейчас.

Сколько стоит рубль на разных "рынках"?

Московская биржа

После начала войны регулятор установил комиссию сначала в 30%, а потом в 12% за покупку валюты на бирже. В начале апреля ее отменили. Курс на бирже на момент написания этого материала был на уровне 62 рублей за доллар и 64,4 рубля за евро.

Но с этой схемой есть проблема: доллары и евро, купленные на бирже через брокерский счет, можно вывести только на счет в банке. Если это произошло после полуночи 9 марта, с точки зрения банка это будет "новая" валюта. До 9 сентября ее можно снять только в рублях. "Наличный доллар сейчас не равен безналичному", - подчеркивает Романчук из "Металлинвеста".

Онлайн-банк

Это и простой, и выгодный способ поменять деньги. Но есть нюанс: доллары и евро, которые поступили на счет после полуночи 9 марта, до сентября также можно будет снять только в рублях. В этот четверг, 19 мая, ЦБ разрешил банкам продавать населению другую валюту (кроме долларов и евро) без ограничений.

В онлайн-банке Сбера доллар можно купить за 68,64рубля, а евро - за 71,76 рубля (на 6,64 и 7,36 рублей дороже, чем на бирже). В "Тинькоффе" доллар стоит 66,3 рубля, евро - 69.

Касса банка

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

У такой покупки есть очевидный плюс: на руки выдают реальные доллары. Но курс не очень выгодный, а обменников, где готовы выдать доллары и евро, сравнительно немного.

Например, в крупных отделениях Сбера, где есть валюта (как утверждается на сайте банка), доллар продают по 78,49 рубля, евро по 85,17 рубля (разница с биржевым курсом - 16,5 и 20,7 рублей соответственно). И даже при этом, как писал The Bell, Сбер продавал ее только премиальным клиентам.

На сайте ВТБ в разделе курса валют для операций с наличными назван только курс, по которому банк готов купить доллары и евро. Курса продажи просто нет (хотя для безналичных операций он указан).

По данным агрегатора Банки.ру, самый выгодный курс доллара наличными предлагает "Ак Барс" - 69,16 рубля (следующий в рейтинге банк "Реалист" с курсом 72,5 рубля за доллар). Курс евро - у того же "Ак Барса" 71,84 рубля (разница с биржевым курсом 7,2 и 7,84 рублей соответственно).

Крипта

Это чуть более экстравагантный, но популярный у эмигрантов способ перевести рубли в доллары и евро. USDT (криптовалюту Tether, курс которой "привязан" к стоимости доллара) на момент написания этого материала можно было купить за 62,53 рублей на криптобирже Binance и за 69,7 рубля на бирже EXMO (плюс 53 копейки и 7,7 рублей к биржевому курсу соответственно).

Чтобы получился обмен валюты, надо купить USDT за рубли и продать за доллары или евро (такой обмен можно делать и через другие криптоактивы, USDT хорошо подходит для примера, потому что его стоимость зависит от курса доллара). Тут может возникать комиссия, разная в зависимости от платформы и деталей сделки. Ее можно "приплюсовать" к потерям при обмене.

Хавала

Вообще так называется одна из самых древних систем денежных переводов, которая появилась на Ближнем Востоке и в Азии около VIII века. Суть в том, что ее участники могут отправлять друг другу деньги без фактического перевода: взаимозачет проходит между "отделениями" системы в разных странах.

Автор фото, Getty Images

Для россиян в 2022 году хавала работает через Telegram-чаты и эмигрантские группы в Facebook. Одни участники предлагают другим помощь с конвертацией и выводом денег из России за границу.

Как правило, у организаторов схемы есть рубли на российской карте и доллары или евро - на иностранной. Они получают перевод с карты на карту в России, а потом делают такой же за рубежом. При этом физически деньги никуда не переводятся.

Курс индивидуален - кто как договорится. Комиссия составляет около 2,5% суммы, пишет Forbes Global Russians (проект российского Forbes).

Почему рубль чувствует себя хорошо

Российская валюта укрепляется по трем основным причинам.

Во-первых, из России вывозят много товаров, а ввозят в нее очень мало. Курс доллара и евро к рублю определяет то, сколько валюты хотят продать участники рынка и сколько хотят купить. Сейчас этот баланс искажен: антироссийские санкции затрагивают импорт в Россию гораздо сильнее, чем экспорт из нее.

ЦБ прямо пишет в своем майском докладе: когда движение капитала в экономике ограничено, курс определяет баланс спроса на валюту со стороны импортеров и предложения - со стороны экспортеров. Именно этим "в значительной степени" объясняется укрепление рубля, пишут аналитики ЦБ.

Российский рынок уже покинуло около тысячи российских компаний (для расчетов с которыми нужна валюта), подсчитали в Йельском университете. А отказ от российских энергоносителей (за которые платят в валюте) в ЕС идет туго.

В результате предложение валюты не изменилось или даже увеличилось, потому что выросли цены на энергоносители, пишут экономисты Олег Ицхоки (профессор Калифорнийского университета) и Дмитрий Мухин (профессор LSE). А спрос упал.

Описать ситуацию с импортом и экспортом точными данными сложно, потому что с начала войны российские власти начали прятать экономическую статистику. Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать данные об экспорте и импорте в январе, ЦБ - о внешней торговле товарами, не публикует данные и Евразийская экономическая комиссия. Все три ведомства последний раз отчитывались по итогам января.

ЦБ оценивает, что в нынешнем году экспорт сократится максимум на 21%, а импорт - на 36,5%. В результате разница между экспортом и импортом станет больше прежнего.

Так формируется то, что аналитики называют "навесом" валюты. Это и есть главная причина укрепления рубля, пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Падение импорта - о котором говорит и ситуация на валютном рынке, и экономисты, как российские, так и зарубежные - очень серьезный симптом. Он сообщает о состоянии российской экономики больше, чем курс рубля. Импорт снижается, потому что россияне меньше покупают иностранные товары и меньше используют их в производстве. Пока это ощущается слабо: есть запасы. Но со временем это приведет к падению производства и снижению благосостояния россиян, пишут Ицхоки и Мухин.

Если в двух словах: то, что импорт падает, подтверждает, что санкции против России работают.

Рубли так просто не продашь. На спрос давит то, что с начала войны в России действуют жесткие ограничения движения капитала. Часть из них отменили, когда рынок немного успокоился - спустя месяц после начала войны. Остальные продолжают действовать до сих пор.

До 18 апреля банкам нельзя было продавать вообще никакую наличную валюту. Теперь банки могут продавать наличными только те доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля. Речь именно про банкноты - их покупают, чтобы, например, расплачиваться в поездках или хранить под подушкой.

С первых недель марта в Россию перестали поставлять и доллары, и евро наличными. Для понимания масштаба проблемы: в 2021 году российские банки, по данным ЦБ, ввезли в страну наличные доллары на 16,24 млрд долларов, евро - примерно на 8,1 млрд. И почти столько же - 16,6 млрд долларов - россияне купили наличными в 2021-м. Понятно, что покупали и валюту, которая уже была на рынке, и ту, что продавали другие его участники. Но цифры показательные.

Безналичные доллары и евро можно снять в валюте только если она поступила на счет до полуночи по Москве 9 марта (если позже - только в рублях). Снять доллары и евро можно только в пределах $10 тысяч (для бизнеса лимит составляет $5 тысяч). При этом лимит "выделен" на каждый банк: если у вас по $10 тысяч в разных банках, можно снять все.

Если наличную валюту удалось добыть, можно перейти к следующему квесту и попытаться переправить ее за рубеж. С этой недели лимит на перевод валюты на свои счета увеличили с 10 до 50 тысяч долларов. Он действует для россиян и резидентов "дружественных" стран (ЕС, США и Великобритания в их число не входят).

Экспортеры должны менять выручку в валюте на рубли. С 28 февраля ЦБ обязал всех экспортеров менять 80% полученной от покупателей иностранной валюты на российскую. Требование коснулось не только поставщиков нефти и газа, а всех, кто продает что-то за границу (в том числе, услуги).

Требование сформулировали максимально жестко: оно коснулось всей выручки с первого января. А новые транши экспортеров обязали продавать максимум через три дня после получения (позже для несырьевых компаний этот срок растянули до трех месяцев).

Крупнейшие экспортеры и раньше продавали около 77% выручки, чтобы платить зарплаты и налоги в рублях, говорил "Ведомостям" представитель ЦБ. Но речь шла именно об основных экспортерах, и эти продажи были "размазаны" по году.

Если считать по данным за 2021 год, 80% экспортной выручки - это примерно 1,6 млрд долларов в день, рассуждают аналитики БКС. Это больше половины среднего оборота торгов долларом (парой USD/RUB) на Мосбирже. Он составляет $2,9 млрд. Теперь дошло до того, что экспортеры добросовестно пытались продать валюту на рынке, но не могли: не было спроса.

Буквально пару дней назад норму смягчили: экспортерам разрешили не продавать столько валюты, сколько им нужно по импортным контрактам (то есть на то, чтобы оплатить услуги иностранцев или купить у них что-то). Такие контракты есть у многих, но случаев, когда их объем близок к 80%, нет, заявила "Ведомостям" доцент кафедры "Мировые финансовые рынки и финтех" РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Что дальше

Дальнейшая судьба рубля будет зависеть от того, как быстро власти будут снимать ограничения на операции с валютой и как будет восстанавливаться импорт, солидарны аналитики, чьи прогнозы изучила Би-би-си.

На ближайшее время рубль может задержаться на уровне 55-60 рублей за доллар, считает экономист "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой. Курс ближе к 60 рублей за доллар в ближайшие два месяца ожидают также экономисты "Ренессанс Капитала" и ПСБ.

Затем рубль начнет постепенно ослабевать, допускает Романчук. Даже по официальному прогнозу минэкономразвития доллар к концу года будет стоить 76,4 рубля, евро - 82,5 рубля.

У доллара и евро по 60-65 есть два минуса. Во-первых, их невозможно купить по такому курсу. Во-вторых, такой курс невыгоден многим эскпортерам и российскому бюджету.

Несколько лет назад "Ведомости" подсчитывали, что при ценах на 2017 год производство нефтепродуктов выходит "в ноль" при долларе по 65,3 рубля (дальше убытки), добыча полезных ископаемых - при долларе за 54,1 рубля, обработка древесины - при долларе за 57,7 рубля.

Российский бюджет, в свою очередь, сверстывается с оглядкой на стоимость энергоносителей и курс доллара к рублю. Бюджет на 2022 год сведен исходя из того, что доллар будет стоить 72 рубля (сейчас на 10 рублей дешевле), а баррель нефти марки Urals - 44,2 доллара (цена на него с 15 апреля по 14 мая составила в среднем 73,24 доллара).