Сколько Потанин заплатил за "Тинькофф" и кому достался российский бизнес "Макдоналдса". Главные экономические новости дня

36 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, "Макдоналдс" покидает Россию: бизнес остается, а бренд и название блюд - нет

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си каждый вечер рассказывает о главных экономических событиях дня.

Кто покупает "Макдоналдс"

Стал известен покупатель российских активов "Макдональдса". Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор - владелец компании "ГиД". Это один трех крупнейших владельцев франчайзи в России. Он будет управлять ресторанами под новым брендом, если сделка будет завершена.

Ранее на этой неделе компания McDonald's объявила о том, что окончательно уходит из России.

Закрытие сделки ожидается "в ближайшие недели" после получения одобрения регуляторов, говорится в заявлении американской компании, опубликованном в четверг. Ее сумма не разглашается.

Говор обязуется сохранить российский персонал "Макдоналдса" и согласился финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки.

"ГиД" управляет 25 ресторанами "Макдоналдс" - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Говору также принадлежит НПЗ, отель и сеть медицинских клиник.

В основе состояния Говора лежала доля в компании "Южкузбассуголь", которую ему пришлось продать в 2007 году после двух аварий, унесших жизни 148 шахтеров, пишет The Bell. Он сооснователь нефтеперерабатывающей компании "Нефтехимсервис", которой принадлежит НПЗ. В 2007 году он вместе с депутатом Госдумы Сергеем Неверовым установил флаг Кузбасса и оставил кусок угля на вершине Килиманджаро.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба сообщила в четверг, что одобрила сделку "Лукойла" по приобретению активов Shell в России. Сумму сделки также не раскрывают.

"Абсолютно рыночный" курс рубля

Курс рубля в этом году стал "абсолютно рыночным" - об этом заявил в четверг помощник президента России Максим Орешкин.

ЦБ и минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыты "возможности вывода капиталов в недружественные страны" и платежи иностранным инвесторам, в страну приходит много валюты, а "потребность в ней существенно сократилась", перечислил факторы укрепления рубля Орешкин.

"И, так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьезное укрепление национальной валюты", - подытожил он.

В четверг курс евро на Московской бирже в моменте приблизился к 61 рублю - впервые с апреля 2017 года.

"Многие говорят, что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия", - утверждает Орешкин.

Помощник Путина при этом не упомянул о том, что компании-экспортеры все еще обязаны продавать часть валютной выручки, а также все еще действуют ограничения со стороны ЦБ на покупку валюты гражданами и вывод ее за рубеж.

Хотя в четверг ЦБ объявил о том, что с 20 мая банки смогут свободно продавать гражданам иностранную валюту - но только не доллары и евро. Ограничения на их продажу россиянам сохраняются до 9 сентября, а пока можно купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.

Сколько Потанин потратил на Тинькофф банк

Миллиардер Владимир Потанин впервые раскрыл примерную сумму, за которую он выкупил у Олега Тинькова 35% в TCS Group, головной компании Тинькофф банка. Сделка прошла на фоне резких антивоенные заявлений Тинькова.

В интервью агентству Интерфакс Потанин, который в апреле также купил Росбанк, дал понять, что сумма измеряется в сотнях миллионов долларов.

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Тиньков в интервью New York Times жаловался, что долю в основанном им банке ему пришлось продать "за копейки", но при этом благодарил Потанина за то, что тот позволил ему получить "хоть какие-то деньги от продажи" (около 3% от справедливой, по его оценке, стоимости пакета акций).

"Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги", - возразил на это Потанин.

До войны Тиньков готовил продажу банка "Яндексу" - сделка не состоялась. В конце 2020 года в интервью телеканалу "Дождь" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) бизнесмен говорил, что сделка не состоялась из-за того, что он просил за банк 6,2 млрд долларов, а "Яндекс" готов был дать только 6 млрд долларов.

Потанин заявил Интерфаксу, что о цене они с Тиньковым "не разговаривали вообще": "Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы".

Тинькофф банк после антивоенных заявлений своего основателя заявил о готовящемся ребрендинге.

Rutube все еще восстанавливается

Российский видеохостинг Rutube спустя 10 дней после кибератаки еще находится на стадии восстановления, точная дата полного восстановления неизвестна, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности", - сообщили в пресс-службе

Rutube взломали в ночь на 9 мая. В компании считают, что кибератаку запланировали именно на этот день, чтобы сорвать трансляцию парада победы в Rutube.

В тот же день в "Твиттере" появились скриншоты из внутренней системы сервиса со списком каналов пользователей. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Anonymous.

Скриншоты административной панели сервиса опубликовали в аккаунте, авторы которого описывают свою деятельность так: "IT working for peace in Ukraine" ("IT, работающий ради мира в Украине"). Они также опубликовали письмо, которое якобы отправил директор Rutube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB.

В Group IB после выхода заметки Би-би-си заявили, что продукты компании не используются для защиты Rutube от киберугроз. Но при этом там подтвердили, что компании сотрудничали "в рамках комплексного проекта" в начале 2021 года, но потом большая часть контрактов была аннулирована.

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