Умер композитор Вангелис - пионер электронной музыки

35 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, EPA

Пионер электронной музыки 60-х и 70-х годов, греческий композитор и исполнитель Эвангелас Папатанассиу, известный в мире музыки просто как Вангелис, скончался в возрасте 79 лет.

"С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанассиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая", - сообщает греческая газета Ta Nea со ссылкой на юристов музыканта. Сообщить о его смерти решили только сейчас, спустя два дня.

По данным "Ассошиэйтед пресс" Вангелис умер во французской больнице, куда за день до этого попал, заразившись коронавирусом.

Вангелис, родившийся в Греции в 1943 году, был влиятельным электронным композитором. Его саундтрек к британской картине 1981 года "Огненные колесницы" был награжден "Оскаром", а уже год спустя он работал над саундтреком к "Бегущему по лезвию" Ридли Скотта.

"Нас покинула легенда. Прощай, Вангелис, изменивший целую музыкальную эпоху", - написал в "Твиттере" американский композитор Остин Винтори, известный работой над фильмами и видеоиграми.

"Вангелис Папатанассиу больше не с нами. Мир музыки потерял художника международного значения - Вангелиса", - написал в "Твиттере" греческий премьер Кириакос Мицотакис.

Саундтрек Вангелиса к "Огненным колесницам", вероятно, остается его самой известной работой. Музыка к фильму после его выхода взлетела на вершины американских чартов, а в 2012-м году, на Олимпиаде, саундтрек Вангелиса сыграл оркестр под руководством актера Роуэна Аткинсона в роли Мистера Бина.

Также он работал над музыкой к фильмам "1492: Завоевание рая", "Пропавший без вести", "Баунти" и "Александр" 2013 года с Анджелиной Джоли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ванглеис в студии, 1976 год

В 1960-х Вангелис прославился как клавишник группы Aphrodite's Child ("Дитя Афродиты").