Юрия Шевчука оштрафовали по статье о дискредитации российской армии

28 минут назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS

Лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии. На концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, сказав среди прочего что "родина - это не жопа президента, которую надо все время целовать".

Сам Шевчук в заседании не участвовал. Правозащитник Павел Чиков опубликовал в своем телеграм-канале письменное заявление музыканта, в котором сказано, что он всегда был против войн и так же выступает против нынешней войны в Украине.

Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказывал, что протокол на Шевчука составили после концерта в гримерке. "Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. [Юрия Юлиановича] от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины", - писал Усманов в "Инстаграме".

Полицейские, по его словам, сначала хотели задержать Шевчука, но затем просто дали ему на подпись протокол и уехали. "Да ладно, что вы паритесь? Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают", - говорил музыкант после концерта изданию "Уфа1.ру".

В Советский суд Уфы поступило административное дело, открытое по ст.20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России). Оттуда его передавали на рассмотрение в суд в Петербурге, а из Петербурга - обратно.

Дело было направлено в петербургский суд по письменному ходатайству Шевчука, писал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда в Уфе.

Би-би-си не удалось связаться с Шевчуком.

18 мая в соцсетях распространилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: "Родина, друзья, - это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина".

Зрители встретили эти слова аплодисментами.

"И сейчас убивают в Украине людей - зачем? Наши ребята там умирают - зачем? Какие цели, друзья? Какие цели этого? Погибает молодость России и Украины, гибнут пожилые люди, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?" - заявил со сцены артист.

Судя по видео, Шевчук произнес речь перед тем, как исполнить песню "Любовь", которую написал, по его словам, "после Чечни". Шевчук говорил, что эта песня его "спасла".

Концерт ДДТ в Уфе должен был состояться в июне 2020 года, но из-за ковидных ограничений его несколько раз переносили. Концерт 18 мая, по разным оценкам, собрал около 10 тысяч зрителей. Как рассказали "Коммерсанту" очевидцы, на экранах во время выступления группы появлялись фразы "Не стреляй" (название одной из песен ДДТ) и "Нет войне".