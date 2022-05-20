Герхард Шредер и Маттиас Варниг покинут совет директоров "Роснефти"

час назад

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Автор фото, Russian Presidential Press and Information Office Подпись к фото, Владимир Путин, Маттиас Варниг и Герхард Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти". Варниг - не публичная фигура, а вот Шредер в последние месяцы оказался под огнем критики за его позицию по России и российскому вторжению в Украину.

В крупнейшей российской нефтяной компании заявили, что "с пониманием" относятся к их решению и благодарят за "неизменную поддержку".

Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался говорить с Би-би-си на эту тему. "Не буду я комментариев вам никаких давать. Кто вы такие, чтобы я вам давал комментарии?" - сказал он.

Шредер возглавлял совет директоров "Роснефти" с сентября 2017 года, еще раньше - в марте 2006 года - стал председателем совета акционеров Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2"). Это трубопровод "Газпрома". Варнинг - управляющий директор компании Nord Stream AG и член совета директоров "Роснефти", вошел в состав совета в 2011 году.

Власти Германии еще 22 февраля - за два дня до российского вторжения в Украину - приостановили процесс сертификации "Северного потока-2", а президент США Джо Байден решил ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей.

До ноября 2005 года Шредер был федеральным канцлером ФРГ. Варниг - бизнесмен, он чурается публичности, но немецкие СМИ сообщали, что он служил в "Штази" - службе госбезопасности ГДР. Примерно с тех времен, согласно публикациям, он знаком с российским президентом Владимиром Путиным, который был в ГДР по линии КГБ. Варниг не скрывал знакомства с Путиным.

Критика за Путина

После начала российского вторжения в Украину Шредер оказался под огнем критики за связи с Россией и Путиным. Накануне, 19 мая, депутаты Европарламента приняли резолюцию (которая носит декларативный характер) о том, что против Шредера нужно ввести санкции, поскольку он не вышел из совета директоров "Роснефти".

Европарламент потребовал, чтобы Шредер и бывшая руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль, которая также входит в совет директоров "Роснефти", отказались от своих постов. Однако канцлер Германии Олаф Шольц в четверг отклонил требование Европарламента ввести санкции против Шредера.

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Он сказал, что решение немецкого парламента лишить Шредера оплачиваемого налогоплательщиками офисного помещения в Берлине было правильным, и он не думает, что "в данный момент что-то еще необходимо".

Шредер лишился бюро в бундестаге, которое полагалось ему как бывшему канцлеру. Парламентский комитет по бюджету решил сократить соответствующую статью расходов после того, как правящее большинство в бундестаге пришло к выводу, что Шредер уже не выполняет обязательств как бывший глава правительства, сообщало DW.

Сотрудники бюро Шредера, как сообщалось, еще в марте отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции по России и были переведены на другие должности в аппарате бундестага. Сотрудничество с Шредером прекратил и его спичрайтер, проработавший с ним 20 лет.

В марте Шредер вынужден был отказаться от звания почетного гражданина своего родного города Ганновера. Ему также пришлось уйти из правления местного футбольного клуба "Ганновер 96", который хотел порвать с бывшим канцлером из-за его позиции по Украине.

"С агрессором, с таким поджигателем войны, как Путин, не ведут никаких дел. В отношении бывшего канцлера речь никогда не идет о полностью частной жизни. Особенно в такой ситуации, как нынешняя", - цитировало DW сопредседателя правящей Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля. Шредер на критику не реагировал, а в СДПГ уже есть 14 заявлений с требованием исключения его из партии, отмечало издание.

В конце апреля в интервью New York Times Шредер рассуждал о том, что "такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически". "Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить", - говорил он.

До войны, отвечая на вопрос о дружбе с Путиным, Шредер говорил: "Дружба означает, что вы высказываете друг другу свою точку зрения и можете критиковать друг друга. Но это делается не на публику, а с глазу на глаз".

А Путин рассказывал, как ходил с Шредером в баню: "Мы были однажды у меня в резиденции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась. Он как раз налил себе пиво, я выхожу и говорю: Герхард, нам надо отсюда выходить, мы горим. А он отвечает: сейчас пиво допью - и пойдем".

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