Германская разведка доложила о воюющих в Украине "российских неонацистах". Они и сами этого не скрывают

50 минут назад

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Автор фото, Vkontakte Подпись к фото, Группировки, о которых сообщает германская разведка, воевали на стороне России в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

"Владимир Путин оправдывает свою агрессивную войну "денацификацией" Украины. Внутренний документ Федеральной разведывательной службы Германии BND демонстрирует, что войска Москвы поддерживаются правыми экстремистскими группировками", - написал немецкий еженедельник Der Spiegel. По данным немецкой разведки, воюющими в Украине группировками российских "правых экстремистов и неонацистов" оказались подразделение "Русского имперского движения" и группа "Русич".

Русская служба Би-би-си рассказывает, что о них известно.

В материале, опубликованном в воскресенье, Spiegel ссылается на конфиденциальный отчет BND, разосланный в федеральные министерства на позапрошлой неделе.

По версии BND, в боевых действиях в Украине участвуют как минимум две группировки с правоэкстремистскими настроениями.

Одну из них немцы называют "Русская имперская лига", однако уточняют, что речь идет о "Русском имперском легионе" - военизированном подразделении "Русского имперского движения" (РИД). Кроме того, речь в отчете идет о группе "Русич".

Количество боевиков, воюющих в Украине, в отчете не указано. Обе группировки воевали на стороне России в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Сотрудничество с этими группировками доводит заявленную Кремлем причину войны - так называемую "денацификацию" Украины - до абсурда, пересказывает Spiegel документ разведки.

В отчете говорится, что в день вторжения России в Украину 24 февраля глава "Русского имперского легиона" Денис Гариев написал в "Телеграме": "Мы безусловно выступаем за ликвидацию сепаратистского образования под названием Украина".

Би-би-си нашла этот пост в телеграм-канале, который 27 февраля был переименован в "ПАРТИZАН". Под постом стоит подпись "Руководитель Центра тактической и огневой подготовки "Партизан" Гариев Денис".

Тот же пост разместил 24 февраля и телеграм-канал "Русское имперское движение", отмечает издание Deutsche Welle.

BND обращает внимание, что в одном из телеграм-каналов был объявлен набор бойцов с боевым опытом и выпускников учебного центра организации "Партизан" в Санкт-Петербурге. При этом неясно, проводился ли набор по просьбе или на основе консультаций с российским руководством, отмечают авторы отчета.

Автор фото, Vkontakte

Набор добровольцев, желающих принять участие в войне с Украиной объявил 8 марта тот же телеграм-канал "Партиzан", убедилась Би-би-си.

В отчете сказано, что заместитель Гариева погиб в Украине, а сам Гариев был ранен. Еще как минимум двое их соратников получили тяжелые ранения.

На странице центра "Партизан" Би-би-си нашла сообщение о ранении Гариева от 19 апреля: "Наш командир Денис Гариев, получил ранение, в ногу, кости целы, эвакуирован в Россию, самочувствие нормально, нацелен в скором времени вернуться в строй".

В мае в телеграм-канале РИД появился пост о гибели заместителя Гариева Дениса Некрасова под Изюмом, обращает внимание Deutsche Welle.

Как рассказывает Spiegel, группа "Русич" вела боевые действия на территории Украины самое позднее с начала апреля.

Автор фото, Vkontakte Подпись к фото, В середине мая "Русское имперское движение" написало на своей странице, что их соратники, бойцы отряда "Имперский легион" по пути на фронт посетили В. В. Квачкова.

В 2014 и 2015 годах ее бойцы были "известны особой жестокостью" и репутацией "никогда не берущих пленных", подчеркивает в пересказе материала немецкое издание Der Tagesspiegel.

В российской социальной сети "Вконтакте" есть страница "диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич": они называют себя "добровольческим подразделением", которое с июня 2014 по июль 2015 года активно принимало участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне сепаратистов.

Там же указано, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года группа принимает участие в боевых действиях.

Чем известны фигуранты доклада BND

Автор фото, Vkontakte Подпись к фото, Боевики "Имперского легиона" на востоке Украины в 2014 году

Члены "Русского имперского движения", как сообщали СМИ, ранее принимали участие в боевых действиях не только на востоке Украины, но и на Ближнем Востоке.

В 2020 году Би-би-си также рассказывала о связях между русскими и шведскими националистами, в том числе двумя "бомбистами", осужденными за теракты в Швеции, которые проходили подготовку в военном лагере того же петербургского центра "Партизан", организованного "Русским имперским движением".

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Центр тактической и огневой подготовки "Партизан" под руководством Дениса Гариева официально действует в Петербурге. Его аватарка на сайте и в сети "Вконтакте" совпадает с аватаркой телеграм-канала "Партиzан", который фигурирует в докладе BND.

В видеоинтервью 2015 года, размещенном на странице Центра "Партизан", Денис Гариев представлен как "руководитель центра подготовки ополченцев".

В первые годы конфликта на востоке Украины он, по данным электронной базы "Картотека.ру" был председателем и соучредителем санкт-петербургской региональной общественной организации ДНД "Резерв-дружина" (она размещалась по тому же адресу, что и "Партизан"). А в 2018 году он превратился в ООО "Эврика", которое ранее получало госзаказы на сумму более 10 млн руб. от структур ФСБ, ФСО, МВД, Главной военной прокуратуры и других.

Бывшие участники .оевых действий на востоке Украины рассказывали "Фонтанке", что программа "Партизана", помимо общедоступных занятий по тактике боевых действий, высотной подготовке, точной стрельбе и военно-полевой медицине, содержала еще и непубличный блок - для опытных бойцов.

Открытая программа курсов центра "Партизан", как писала Би-би-си, во многом совпадает с описанием тренировок, которые были вменены в вину осужденным по громкому дела "Сети" (их признали членами сообщества под названием "Сеть", которое в России внесено в список террористических и запрещено).

Подпись к фото, Обвиняемых по делу "Сети" посадили в том числе и за якобы боевую подготовку, которую при этом совершенно легально ведет "Партизан"

В "Партизане" проходил общедоступную подготовку и один из осужденных по делу "Сети" - промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Добиться проверки законности деятельности этого центра защитникам дела "Сети" не удалось.

Госдепартамент США в 2020 году внес "Русское имперское движение" в список международных террористических организаций, а Дениса Гариева и двух его соратников как лидеров РИД - в отдельный список "специально обозначенных" и заблокированных персон.

В МИД России тогда назвали решение США "необоснованным". В 2021 году Канада также внесла РИД в список террористических организаций.

В санкционные списки Канады также внесены группа "Русич" и ее командир Алексей Мильчаков, отмечает Deutsche Wellе.